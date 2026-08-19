صدور العدد 81 من دورية "سياسات عربية"

يتضمّن العدد دراسات لكلّ من مروان قبلان ونجلاء مكّاوي وعبد الرحمن سعيد الكواري وكمال حميدو وإيمان خطاف...

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الحادي والثمانون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية​"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.

يتضمّن باب "دراسات" الدراسات التالية: "السقوط المدوّي: كيف تفسّر نظريات الثورة انهيار نظام الأسد؟" لمروان قبلان، و"مكافحة الإرهاب في التشريع المصري: قراءة في القانون رقم 97 لسنة 1992" لنجلاء مكاوي، و"من الأمن إلى الدفاع: نحو تعبئة قوات الأمن الداخلي لدعم المجهود الدفاعي القطري" لعبد الرحمن سعيد الكواري، و"اتجاهات دراسات المراقبة (2002-2024): دروسٌ مستفادة للعلوم السياسية" لكمال حميدو وإيمان خطاف.

أمّا باب "المؤشر العربي"، فهو يتضمّن "الرأي العام السوري في المرحلة الانتقالية: قراءة في نتائج المؤشر العربي 2025". في حين يشتمل باب "دراسة مترجمة" على مقالة مايكل روس المرجعية، "هل يعوق النفط الديمقراطية؟"، ترجمها مراد دياني. ويعرض باب "التوثيق" أهم "الوقائع الفلسطينية"، في المدة 1 أيار/ مايو-30 حزيران/ يونيو 2026.

وفي باب "مراجعات الكتب"، يقدّم رشيد البزيم مراجعةً لكتاب "لحظة الضبط: ولادة ثقافة مضادة في الحُكم"، الذي حرّره أنطوان فوشيه. ويُختَتم العدد بعروضٍ لخمسة كُتب صدرت حديثًا أعدّتها هيئة تحرير الدورية.