"ترشيد التربويّة" تطلق الطبعة الثانية من كتاب "الممارسات المهنيّة للمدرّسين: بين النظريّة والتطبيق"

لا يفترض الكتاب وجود طريقة واحدة للتعليم الفعّال، بل يتيح للمدرّس فرصة التفكير في دوره والتأمّل في ممارساته وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات صفّه الدراسي بمختلف مكوّناته...

أطلقت إصدارات ترشيد التربويّة الطبعة الثانية من كتاب "الممارسات المهنيّة للمدرّسين: بين النظريّة والتطبيق"، من تأليف د. رولا قبيسي، ود. عزيز رسمي، ويوسف أمهال. وتأتي الطبعة الثانية امتدادًا لدور الكتاب في دعم التطوير المهنيّ للمدرّسين، وتعزيز الصلة بين النظريّة والممارسة في العملية التعليميّة.

يستهدف الكتاب المدرّسين، سواء كانوا في بداية مسيرتهم المهنيّة أو من أصحاب الخبرة، ويتيح لهم فرصة تطوير تدخّلاتهم التربويّة وممارساتهم التعليميّة داخل الصفّ وخارجه. كما يمثّل أداةً داعمةً لتحقيق النجاح التربوي والدراسي للمتعلّمين، وتحسين أداء المدرسة ومردوديّتها، في إطار بيئة آمنة ومتسامحة وشاملة للجميع.

ويركّز الكتاب على مجموعة من المفاهيم التربويّة الأساسيّة التي تساعد الممارس التربويّ على تكوين تصوّر عام لعمليّة التعليم وفهم أبعادها المختلفة. كما يدعم المعرفة النظريّة والعمليّة لدى مختلف الفاعلين في البيئة المدرسيّة، بما يعينهم على تحسين مستوى التحصيل لدى المتعلّمين وتعزيز رفاهيّتهم.

ويجمع الكتاب بين الأطر والمفاهيم النظريّة والممارسات العمليّة التطبيقيّة، ويعرض أمثلةً وتجارب صفّيّة مستمدّة من واقع العمل في حقل التعليم، ومن التفاعل المباشر مع المدرّسين والمشاهدات الصفّيّة والمقابلات. ولا يقدّم هذه التجارب بوصفها نماذج جاهزة للاستنساخ، بل يدعو إلى تحليلها بعين ناقدة وتأمّليّة، بما يجعل تطبيقها أكثر ملاءمةً وفاعليّةً في السياقات التعليميّة المختلفة.

ولا يفترض الكتاب وجود طريقة واحدة للتعليم الفعّال، بل يتيح للمدرّس فرصة التفكير في دوره والتأمّل في ممارساته وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات صفّه الدراسي بمختلف مكوّناته. كذلك يقدّم مجموعةً من الأدوات والإجراءات العمليّة التي تفيد المدرّبين في مؤسّسات التطوير المهني، والمستشارين التربويّين، وقيادات المؤسّسات التعليميّة، وتساعدهم على أداء أدوارهم التربويّة بفاعليّة أكبر.

وقد حظي الكتاب بتقدير بارز عربيًّا، إذ وصل إلى القائمة القصيرة في فرع التربية والتعليم ضمن الدورة الأولى من جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب 2025-2026، بما يعكس أهميّة موضوعه وقيمته في مجال تطوير الممارسات التربويّة والمهنيّة للمدرّسين.

ويقع الكتاب في 304 صفحات، ويتألّف من أربعة أقسام، هي: التطوير المهنيّ للمدرّسين: بين التأمّل والممارسة، والممارسات المهنيّة الصفّيّة: جولة في بعض المفاهيم، وتطوير البيئة الصفّيّة والمدرسيّة، وتوظيف التكنولوجيا في حقل التعليم.