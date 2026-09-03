مدى الكرمل يُصدر كتاب "الإبادة الجماعيّة: مقاربة نسويّة فلسطينيّة"

تحمل المقالات في هذا الملفّ أصواتًا متعدّدة، وقصصًا مختلفة: عن النساء الفلسطينيّات في مواجهة الإبادة؛ عن الكتابة؛ عن الأمومة؛ عن النزوح والتهجير؛ عن المنفى والحنين والغربة؛ عن خذلان "المواثيق الإنسانيّة"؛ عن تواطؤات النسويّة وإمكانيّات انتصارها...

أعلن برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، ومعهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت، عن إصدار كتاب "الإبادة الجماعيّة: مقاربة نسويّة فلسطينيّة"، الذي يأتي في ظلّ الإبادة الجماعيّة والعدوان المستمرّ على قطاع غزّة، وسياسات الاقتلاع والتهجير والمحو التي تستهدف الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.

والكتاب من تحرير أميرة سلمي، همّت زعبي، لينة ميعاري، عرين هوّاري ورامي سلامة.

ويقوم الكتاب على مقارَبة نسويّة فلسطينيّة مناهِضة للاستعمار، تسعى للمساهمة في مواجهة آلة القتل الاستعماريّ. في الوقت نفسه تؤكّد على المقاومة المتضمَّنة في أصوات النساء الفلسطينيّات.

تبحث هذه المقارَبة النسويّة عن الحياة في كلمات النساء؛ إذ ليس لدينا امرأة نموذجيّة، ولا صوت أو رقم أنثويّ معياريّ نسعى إلى تثبيته في صورة منزوعة الحياة ومرسومة مسبقًا.

وتحمل المقالات في هذا الملفّ أصواتًا متعدّدة، وقصصًا مختلفة: عن النساء الفلسطينيّات في مواجهة الإبادة؛ عن الكتابة؛ عن الأمومة؛ عن النزوح والتهجير؛ عن المنفى والحنين والغربة؛ عن خذلان "المواثيق الإنسانيّة"؛ عن تواطؤات النسويّة وإمكانيّات انتصارها.

هذا التعدُّد وهذا الاختلاف يؤكّدان على مقارَبة نسويّة ترى في الاختلاف والتعدُّد أساسًا لتضامن نسويّ يتجاوز الأسس المعرفيّة والسياسيّة التي تقضي بالمماثَلة والتوحيد، وتؤكّد على فكرة الشعور معًا والوقوف معًا.