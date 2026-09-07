صدور العدد الخامس والعشرين من دورية "أسطور"

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الخامس والعشرون من الدورية نصف السنوية المحكّمة "أسطور للدراسات التاريخية"، متضمنًا ملفًّا خاصًّا عن تاريخ النساء، إلى جانب دراسات وترجمات ومراجعات كتب في موضوعات تاريخية متنوعة.

اشتمل العدد، وفقًا لترتيب الدراسات في صفحاته، على دراسة لطيفة البوحسيني "أوضاع النساء الاجتماعية بالمغرب خلال المرحلة الوسيطية (القرون 11-14م)"، ودراسة سعيد الهاشمي "العُمانيون ومقاومة الاستعمار: جدل المحو والتأريخ (1868-1975)"، ودراسة فارس الأتاسي "ثورة هادئة: تعليم البنات في سورية أواخر العهد العثماني (1880-1918)"، ودراسة هدى الصدة "الحركة النسوية المصرية: تاريخ من النضال والتفاوض".

وتضمّن العدد، أيضًا، دراسة صلاح الدين بن فرج "سياسات التحديث الاجتماعي في تونس قبل الاستقلال وبعده: الرهانات والتحديات"، ودراسة عبد الرحمن الإبراهيم "الأب المؤسس المفقود: تحولات التاريخ الديني والثقافي في بناء السردية الوطنية الكويتية"، ودراسة وليد الشرقاوي "تاريخ النساء تحت اختبار التأمل والأخلاق: حالة الناشطات الماركسيات - اللينينيات المغربيات".

وفي باب الترجمة، نشر العدد دراسة إيزابيل إيرنو "تاريخ النساء وأولى المؤرخات المهتمات به في فرنسا (القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين)"، بترجمة حنان السقاط.

واشتمل باب مراجعات الكتب على أربع مراجعات، هي: "’نساء الصحراء‘: بين أنثروبولوجيا النساء والنساء الأنثروبولوجيات" لفوزي بوخريص وعبد الله هرهار؛ و"الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن بين المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية: حوار مجتمعي في ضوء خطة إدماج المرأة في التنمية ومدونة الأسرة" لإبراهيم القادري بوتشيش، وهي مراجعة ليحيى بو لحية؛ و"النسوية الإسلامية وخطاب ما بعد التحرر: الانعطاف الثقافي في الجزائر" لمغنية رزق، وهي مراجعة لفاطمة الزهراء قشي؛ و"الهيستوريوغرافيا وذاكرة الحروب الصليبية في العالم العربي الحديث"، وهي مراجعة لأحمد سعيد رزق لكتاب حرّره عمار بعاج وأحمد شعير، عنوانه: The Historiography and Memory of the Crusades in the Modern Arab World.

وتتوزع دراسات ملف تاريخ النساء بين بقية مواد العدد، اتساقًا مع تقليد دورية "أسطور" في ترتيب الدراسات زمنيًّا بحسب الفترات التاريخية التي تتناولها. وتقدّم مواد الملف، من خلال تنوّع موضوعاتها ومقارباتها، صورةً متعددة الأبعاد لحضور النساء في التاريخ العربي، وتطرح أسئلة جديدة متعلقة بتطور الكتابة التاريخية عنهن.