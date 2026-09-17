"فلسطين والإقليم المشتعل": صدور العدد 148 من "مجلة الدراسات الفلسطينية"

يصدر العدد بعنوان "فلسطين والإقليم المشتعل"، متضمنًا مقالات ودراسات وتحقيقًا وندوة تتناول التطورات الفلسطينية والإقليمية وانعكاساتها الأوروبية. كما يصدر معه ملحق "القدس: قصة بقاء وتحدٍّ"، بتحرير مشارك من الدكتور نظمي الجعبة، وتحيةً للأستاذ الراحل وليد الخالدي...

مع صدور العدد 148 من "مجلة الدراسات الفلسطينية"، يكون قد مرّ عامان على رحيل رئيس تحريرها السابق الأستاذ إلياس خوري الذي تستعيده المجلة في هذا العدد بمقالة رائف رزيق: "إلياس خوري: الكتابة، عقدة الذنب، شهرزاد".

ويصدر العدد بعنوان "فلسطين والإقليم المشتعل"، متضمنًا مقالات ودراسات وتحقيقًا وندوة تتناول التطورات الفلسطينية والإقليمية وانعكاساتها الأوروبية. كما يصدر معه ملحق "القدس: قصة بقاء وتحدٍّ"، بتحرير مشارك من الدكتور نظمي الجعبة، وتحيةً للأستاذ الراحل وليد الخالدي.

تتصدر العدد افتتاحية هيئة التحرير التي تربط النكبة بما يجري اليوم في فلسطين، وتؤكد استمرارها. ويضم العدد 28 كاتبًا بدراسات ومقالات وتقارير، علاوة على ندوة عن لبنان شارك فيها أربعة صحافيين ومختصين لبنانيين، تناولوا الوضع الميداني والإقليمي واقترحوا توصيات وحلولًا.

فلسطين والانتخابات والأسرى

يتناول غسان الخطيب "القضية الفلسطينية في خضمّ إقليم هائج"، وأمير داود "تحولات السيطرة الإسرائيلية..."، بينما يناقش عمّر دويك السلاح الفلسطيني في غزة في "السلاح الواحد والدولة الغائبة...".

وفي موسم الانتخابات، يكتب محمد دراغمة "الانتخابات التشريعية الفلسطينية بين يقين إجرائها وعدمه"، وأنطوان شلحت "الانتخابات الإسرائيلية 2026...؟"، ورامي منصور "حمّى الاستطلاعات في إسرائيل".

وعن الأسرى الفلسطينيين ينشر أشرف بدر دراسة "السياسات الاستعمارية في المنظومة السجنية الإسرائيلية عقب 7 أكتوبر".

لبنان وسورية والإقليم وأوروبا

يكتب عماد سلامة "اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي...". وتتناول ندوة خاصة عقدتها المجلة تتناول الوضع اللبناني، بعنوان: "لبنان: الواقع والتحديات واحتمالات المستقبل ..."، بمشاركة الجنرال خليل الجميّل، والزميلة رندة حيدر، ورئيس تحرير موقع "المدن" منير الربيع، والصحافي والباحث وليد شرارة، والصحافي المختص بالشأن الإقليمي وليد نويهض.

ويكتب عمّار قحف "سورية في الإقليم المتحول..."، وسمير صالحة "تركيا بعد غزة 2023...".

وينشر كريم قرط دراسة "الأوهام الإسرائيلية بشأن مضيق هرمز". أمّا أوروبيًا، فيكتب سعود المولى دراسة "أزمة السيادة الاستراتيجية الأوروبية..."، ولزياد ماجد مقالة بعنوان "أوروبا وفلسطين...".

مقالات وذاكرة وثقافة

يتضمن باب مقالات مادتين في الذكرى الخمسين لمجزرة تل الزعتر: "50 عامًا على مجزرة تل الزعتر..." لهالة أبو زكي، وشهادة لياسر علي "تل الزعتر في ذاكرة طفل في السابعة"؛ ومقالة لعبير الشيخ علي بعنوان "مدينة الرملة: بين ذاكرة جدتي وسجلات لجنة التوفيق".

وبينما كان عدد المجلة على وشك الصدور، غادرنا الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور، وعنه كتب في باب "في الذاكرة" كل من فيرا تماري وبطرس المعرّي.

ويضم باب "فسحة" فضلًا عن رائف زريق، زهية قندس "عقدة البدايات في أدبيات النكبة..."، وآية عناب "الموسيقى والصمود في غزة..."، علاوة على تحقيق شادية الغول "الثقافة في غزة بعد وقف إطلاق النار...". كما يتضمن العدد قراءة خاصة لماهر الشريف، وثلاث مراجعات كتب لتحسين يقين وعوني فارس ويوسف كمال الخوري.

ويتضمن العدد أيضًا التقريرين الدوريين: "فلسطين في 3 أشهر..." لعبد الباسط خلف، و"إصرار لبناني على التفاوض..." لأيهم السهلي.

ملحق "القدس"

يتناول الملحق سياسات الاحتلال الرامية إلى محو ثقافة القدس وتغيير عمرانها وتراثها وديموغرافيتها. فيكتب عبد القادر فيصل الحسيني عن الأبعاد السياسية الحاكمة في قضية القدس؛ وخلدون بشارة عن سياسة "مركز الحياة" وخفض عدد المقدسيين؛ وداود الغول عن تغيير جغرافيا القدس خدمةً لمخططات التهويد؛ وخليل التفكجي عن الاستيطان واستغلال حرب غزة لتنفيذ المخططات بدعم أميركي وغضّ نظر أوروبي؛ وثراء قرس عن إعادة هندسة المكان؛ ومنير قليبو عن استهداف الاقتصاد المقدسي.

ويرصد عبد الرؤوف أرناؤوط في تحقيقه يوميات القدس بعد الحرب، محو أحياء وإغلاقات ومصادرات واقتحامات. وتتناول خديجة إبراهيم اعليان تجربة بدويات القدس وأريحا في المشاريع التعاونية. وتبحث رانية إلياس الحرب الثقافية على القدس والاستعمار الاستيطاني بصفته سعيًا لإعادة تعريف الفضاء وكتابة السردية وإنتاج شرعية بديلة. كما يحلل ملك زبلح التحولات في المركز المقدسي من منظور إداري وثقافي، وتتناول مرام مصاروة "أسرلة التعليم" التي تمتد من المناهج المدرسية إلى المؤسسة الجامعية ولغة التعليم.

وتحيةً للعلّامة المقدسي وليد الخالدي الذي يُهدى إليه الملحق، يكتب عنه وله عزيز العصا وأيهم السهلي، بينما يعاد نشر فصل لبيان نويهض الحوت من كتاب "مئة عام على تصريح بلفور: الثابت والمتحول في المشروع الكولونيالي إزاء فلسطين"، الذي حرره ماهر الشريف الذي يكتب أيضًا عن بيان وعلاقتها الوجدانية بالقدس.