صدور كتاب "الجولان: دراسة في الجغرافيا الإقليمية" لأديب سليمان باغ

يقدّم الكتاب قراءة جغرافية تتجاوز الوصف إلى تفسير العلاقات بين الإنسان والوسط الطبيعي، وتحديد الشروط المؤثِّرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في فهم سبل تحسين معيشة السكان وتعزيز اندماج المنطقة في اقتصاد البلاد..

​صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "الجولان: دراسة في الجغرافيا الإقليمية"، من تأليف أديب سليمان باغ، وترجمة يوسف خوري وعبد الرحمن حميدة ومحمد حرب فرزات ومحمود رمزي. يقع الكتاب في 496 صفحة، ويضمّ لمحةً عن حياة المؤلف، ومقدمة الطبعة الثانية، ومقدمة، وخمسة عشر فصلًا موزَّعة على ثلاثة أقسام، فضلًا عن خرائط جيولوجية وطبيعية للإقليم، وفهرس عام.

يُعدّ الكتاب، في أصله، أطروحة دكتوراه نوقشت في جامعة السوربون بباريس عام 1958، وهو من أهم المراجع العلمية التي تناولت جغرافية إقليم الجولان من جوانبها الطبيعية والبشرية والديموغرافية والإثنولوجية والاقتصادية. وتنبع أهميته من كونه دراسة إقليمية شاملة لمنطقةٍ تمثّل موطن المؤلف ومسقط رأسه، أُنجِزت وفق مناهج البحث الجغرافي العلمي، وقدّمت معرفةً متخصصةً بطبيعة الجولان وسكانه وأنماط حياتهم وفعالياتهم الاقتصادية عبر التاريخ.

ويتألف من ثلاثة أقسام رئيسة؛ يتناول أوّلها الجولان في إطاره الطبيعي، من خلال دراسة خصائصه الجغرافية والمناخية وتنوّعه البيئي. ويبحث ثانيها في الجغرافيا البشرية العربية للجولان منذ أقدم العصور، متناولًا أبعادها التاريخية والديموغرافية والإثنولوجية والدينية. أما ثالثها، فيركّز على أشكال الفعاليات الريفية، وأنماط الإنتاج والمعيشة المرتبطة بظروف السكان وبيئتَيهم الطبيعية والاجتماعية.

تتجلّى أصالة الكتاب في تحليله للتعقيد الطبيعي والبشري الذي يميّز الجولان؛ إذ يقع الإقليم بين جبل الشيخ الرطب وسهول حوران شبه الجافة، وتتداخل فيه الفلاحة والبداوة والرعي، وتتنوّع أصول سكّانه وأنماط استقرارهم وترحالهم. ولا تقتصر على تناول العوامل الطبيعية والاختلافات العرقية والدينية، بل تولي العوامل الاجتماعية والاقتصادية اهتمامًا خاصًّا، لا سيما نظام ملكية الأرض واستثمارها، وتأثيرهما في طرائق الإنتاج والمردود والأسواق ونظام العمل.

يقدّم الكتاب قراءة جغرافية تتجاوز الوصف إلى تفسير العلاقات بين الإنسان والوسط الطبيعي، وتحديد الشروط المؤثِّرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في فهم سبل تحسين معيشة السكان وتعزيز اندماج المنطقة في اقتصاد البلاد. ويؤكد أهمية الجغرافيا في تحليل التحولات المتسارعة، وربط البحث العلمي بخدمة الإنسان واستشراف المستقبل.

وقد عرّبه عددٌ من أساتذة قسمَي الجغرافيا والتاريخ في جامعة دمشق عام 1983، ثم أعاد المركز العربي إصداره في طبعة ثانية؛ نظرًا إلى أهميته العلمية والمرجعية والوطنية. وتولّى محمد حرب فرزات، أحد مترجمي الطبعة العربية الأولى وأستاذ التاريخ القديم في جامعتَي دمشق وقطر، مراجعته وإثراءَه بمقدّمة تعريفية وعدد من الخرائط التاريخية، بما يعزّز قيمته العلمية والمرجعية في دراسة الجولان السوري.​​