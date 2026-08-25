اختتام مهرجان "بطوفنا" السابع في سهل البطوف بمشاركة الآلاف

اختتام مهرجان "بطوفنا" السابع الذي نظمته بلدية عرابة على مدار يومين في سهل البطوف بمشاركة الآلاف من المنطقة والمجتمع العربي بعد انقطاع لعامين متتاليين، وقد تضمن فعاليات فنية وثقافية وتراثية متنوعة لمختلف الأجيال.

اختتم مساء، الثلاثاء، مهرجان "بطوفنا" السابع، الذي نظم على مدار يومين في سهل البطوف، بمشاركة واسعة من المنطقة والمجتمع العربي.

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ويأتي المهرجان الذي نظم من قبل بلدية عرابة بعد انقطاع لعامين متتاليين، إذ تضمن برنامجا فنيا وثقافيا وتراثيا متنوعا لمختلف الأجيال، تخللته عروض موسيقية وفنية وفقرات للأطفال وعروض دبكة وفلكلور ومحطات ترفيهية ورياضية.

من مهرجان "بطوفنا" السابع في سهل البطوف pic.twitter.com/mSCtZAknVF — موقع عرب 48 (@arab48website) August 25, 2026

وبدأت فعاليات اليوم الأول بعرض لسرية الكشافة البلدية في عرابة، تلاه عرض للأطفال مع الفنانة نائلة بكرية، وعروض لجوقتي مدرستي حسين ياسين والبيروني، إلى جانب مواهب محلية وعروض فنية لفرقة "رمق" والفنانة راما نصار. واختتمت الأمسية بحفل للفنان إياد طنوس وفرقته الموسيقية.

أما اليوم الثاني فتضمن عرضا للأطفال وآخر فلكلوري. كما شمل المهرجان محطات للألعاب والتحديات والمغامرات، ومعرضا للوحات مستوحاة من سهل البطوف، أنجزت ضمن ورشة فنية بمشاركة أكثر من 15 فنانا وفنانة.

حديث رئيس بلدية عرابة د. أحمد نصار مع اختتام مهرجان "بطوفنا" السابع pic.twitter.com/6uSmLn1qAW — موقع عرب 48 (@arab48website) August 25, 2026

وقال رئيس بلدية عرابة د. أحمد نصار، إن "المهرجان استقطب الآلاف من المشاركين، ليس من قبل أهالي عرابة فحسب بل من مناطق وبلدات مختلفة، وقد أقيم المهرجان على مدار سنوات متتالية، قبل أن تتوقف إقامته خلال العامين الماضيين بسبب الحرب والظروف التي حالت دون تنظيمه، واليوم عدنا من جديد لإحياء هذا المهرجان الذي بات تقليدا لأهالي حوض سهل البطوف".

وأضاف أن "التحضيرات للمهرجان تطلبت جهودا كبيرة، إذ أسهمت الفعاليات في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال مشاركة عدد كبير من الباعة وأصحاب المصالح في شتى المجالات".