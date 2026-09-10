"القتل بدوام كامل" تفوز بجائزة خيري شلبي للرواية الأولى

اختارت لجنة التحكيم رواية العبادي باعتبارها عملًا نفسيًا يتمحور حول شخصية طبيب يتحول إلى قاتل متسلسل، ويغوص في الضغوط والهواجس التي يمكن أن تفرزها الحياة الحديثة وتأثيرها في الحالة النفسية للإنسان...

فازت رواية "القتل بدوام كامل" للكاتب محمد العبادي بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، في دورتها الجديدة التي أُعلنت نتائجها بالتزامن مع ذكرى وفاة الروائي المصري خيري شلبي.

وأُطلقت الجائزة عام 2020 بمبادرة من عائلة خيري شلبي، الذي عاش بين عامي 1938 و2011، قبل أن تبدأ منذ دورتها الثانية تعاونًا مع دار "الشروق"، التي تتولى طباعة العمل الفائز ونشره، إلى جانب اختيار بعض الأعمال المدرجة في القوائم القصيرة للنشر.

واختارت لجنة التحكيم رواية العبادي باعتبارها عملًا نفسيًا يتمحور حول شخصية طبيب يتحول إلى قاتل متسلسل، ويغوص في الضغوط والهواجس التي يمكن أن تفرزها الحياة الحديثة وتأثيرها في الحالة النفسية للإنسان.

وأشارت اللجنة إلى أن الرواية حافظت على تماسك سردي يتناسب مع فكرتها الأساسية، من دون إطالة أو تشتت، كما رأت أن بناءها الدرامي اتسم بالتوازن، مع تعدد الشخصيات ووضوح ملامحها ودوافعها.

وأثنت لجنة التحكيم كذلك على الأعمال الخمسة التي بلغت القائمة القصيرة، معتبرة أن أصحابها يمتلكون إمكانات أدبية واعدة.

وأوصت اللجنة بنشر روايتين من الأعمال المرشحة، هما "7 محاولات للطيران" للكاتبة مروة مجدي، و"أنثى ذبابة الخيل" للكاتب محمد عبد السلام إدريس.

وتحمل الجائزة اسم الروائي المصري خيري شلبي، الذي عُرف باهتمامه في أعماله بحياة الفئات المهمشة والكادحة، وتوثيقه لتحولات اجتماعية متعددة في مصر.

كما انتقلت مجموعة من روايات شلبي إلى الشاشة الصغيرة، ومن أبرز الأعمال المقتبسة منها "الوتد" و"وكالة عطية" و"الكومي".