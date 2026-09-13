فيلم "امرأة مجهولة" يحصد الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا

يستعيد العمل أجواء المجتمع الدنماركي عقب انتهاء الاحتلال الألماني، حين تعرضت نساء اتُهمن بإقامة علاقات مع جنود ألمان لأشكال من الانتقام والعقاب خارج الأطر القانونية...

فاز فيلم "Woman Unknown" (امرأة مجهولة)، للمخرجة الدنماركية مي الطوخي، بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، فيما نالت بطلته ماتيلد أرسيل جائزة أفضل ممثلة، ليحقق العمل فوزًا مزدوجًا في ختام المهرجان، السبت.

والفيلم، وهو إنتاج مشترك بين الدنمارك والسويد ولاتفيا، تدور أحداثه في الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية، ويتابع قصة ماري، وهي خادمة ومربية أطفال تستعد للزواج من أرمل ثري تعمل لديه، قبل أن تهدد علاقة سابقة جمعتها بجندي ألماني مستقبلها.

ويستعيد العمل أجواء المجتمع الدنماركي عقب انتهاء الاحتلال الألماني، حين تعرضت نساء اتُهمن بإقامة علاقات مع جنود ألمان لأشكال من الانتقام والعقاب خارج الأطر القانونية.

وقالت الطوخي خلال تسلمها الجائزة إن الفيلم يتناول جسد المرأة بوصفه ساحة للصراع وقضية عامة، ويسلط الضوء في الوقت نفسه على نساء جرى تهميشهن وإسكات أصواتهن.

وذهبت جائزة الأسد الفضي الكبرى للجنة التحكيم إلى فيلم "Possible Love" للمخرج الكوري الجنوبي لي تشانغ دونغ، بينما نال إيليا خرزانوفسكي جائزة أفضل مخرج عن فيلم "DAU"، وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وفرنسا والسويد.

وحصل الممثل جون مالكوفيتش على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Wild Horse Nine"، وهو إنتاج أميركي تشيلي، في حين ذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى ستيفان بريزيه وكورالي أميديو وأوليفييه جورسيه عن الفيلم الفرنسي "A Good Little Soldier".

كما فازت مالو خبيزي بجائزة مارسيلو ماستروياني للممثل أو الممثلة الصاعدة عن مشاركتها في الفيلم الفرنسي "A Place to Heal".