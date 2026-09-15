مهرجان إسباني يعلق اتفاقه مع شركة "أليانز" لدعمها إسرائيل

أعلن "مهرجان الأفكار" وهو أحد أبرز المهرجانات الثقافية في إسبانيا، توصله إلى اتفاق مع "أليانز" على تعليق رعايتها للحدث الذي ينطلق الخميس ويستمر أربعة أيام، بعد تهديد بمقاطعته بسبب دعم الشركة لإسرائيل.

علّقت مجموعة التأمين الألمانية العملاقة "أليانز" رعايتها لأحد أبرز المهرجانات الثقافية في إسبانيا، بعدما هددت أكثر من 20 شخصية فنية وثقافية بمقاطعته بسبب "دعم" الشركة لإسرائيل؛ وفق ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

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وقال الموقعون في بيان إن "أليانز هي اليوم أكبر مشتر للسندات السيادية الإسرائيلية في العالم، وبالتالي تشكل داعما ماليا أساسيا للإبادة الجارية"، في إشارة إلى الحرب في غزة.

وأكدوا أنهم سيقاطعون "مهرجان الأفكار" السنوي في مدريد ما لم يتعهد "بعدم قبول دعم مالي، في هذه الدورة أو الدورات المقبلة، من شركات تتعاون مع دولة إسرائيل في تدمير الشعب الفلسطيني".

وأضاف الموقعون، ومن بينهم المخرج الإسباني المرشح لجائزة أوسكار رودريغو سوروغوين، أن المهرجان لا يمكنه "الإسهام في تبييض صورة الجهات الاقتصادية التي تتيح وقوع الإفناء والاحتلال والفصل العنصري".

وأعلن المهرجان في بيان توصله إلى اتفاق مع "أليانز" على تعليق رعايتها للحدث الذي ينطلق الخميس ويستمر أربعة أيام، بمشاركة الكاتبة البريطانية زادي سميث.

وأوضح البيان، أن الطرفين اتفقا على ضرورة أن يظل المهرجان "مساحة مخصصة للتبادل الحر للأفكار والنقاش المفتوح وتنوع الآراء، من دون أن يصرف أي جدل خارجي الانتباه عن برنامجه أو المشاركين فيه أو جمهوره".

وتحظى القضية الفلسطينية بمناصرة واسعة في إسبانيا، فيما يُعد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز من أشد منتقدي حرب الإبادة في غزة.

وكانت إسبانيا ضمن 12 دولة أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، على وقع تصاعد إرهاب وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين.