إيرلندا تقاطع "يوروفيجن" للسنة الثانية تواليا احتجاجا على مشاركة إسرائيل

أعلنت إيرلندا مقاطعتها وعدم بثها لمسابقة يوروفيجن للعام الثاني تواليا، احتجاجا على مشاركة إسرائيل واستمرار الأزمة الإنسانية بغزة ومنع الصحفيين. وتنضم بذلك لهولندا ودول أخرى قاطعت نسخة 2026 التي تراجعت مشاهداتها بشدة. وستستضيف بلغاريا نسخة 2027 لأول مرة.

أعلنت هيئة البث العام الإيرلندية، اليوم الخميس، أن إيرلندا لن تشارك في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية العام المقبل، ولن تبثها للسنة الثانية تواليا، احتجاجا على مشاركة إسرائيل، وذلك على خلفية الوضع في غزة.

وذكرت الهيئة في بيان أن "مشاركة إيرلندا لا يمكن تبريرها في ظل الخسائر البشرية المروعة والمستمرة في غزة، والأزمة الإنسانية السائدة هناك والتي تواصل تعريض حياة أعداد كبيرة من المدنيين للخطر"، مضيفة أنها لن تبثّ الحدث أيضا.

كما أعربت عن "قلقها البالغ إزاء الرفض المستمر للسماح للصحافيين الدوليين المستقلين بدخول القطاع".

وتنضم إيرلندا، الفائزة بالمسابقة سبع مرات، إلى هولندا التي أعلنت في نهاية آب/ أغسطس انسحابها من الفعالية، مضيفة أنها "لم تعد تعتبر محايدة".

وقاطعت كل من هولندا وإيرلندا وآيسلندا وإسبانيا وسلوفينيا نسخة العام 2026، اعتراضا على مشاركة إسرائيل في خضم الحرب على قطاع غزة.

وتستضيف مدينة بورغاس البلغارية المطلة على البحر الأسود نسخة العام 2027 في 15 أيار/ مايو.

وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الواقعة في منطقة البلقان المسابقة منذ انطلاقها عام 1955، عقب فوز المغنية البلغارية دارينا يوتوفا، المعروفة باسم "دارا"، في الدورة السابقة التي أقيمت في فيينا.

وشاهد نسخة عام 2026 ما مجموعه 131 مليون مشاهد، أي أقل بـ35 مليونا مقارنة بالعام السابق.