سورية ضيف شرف: معرض عمّان الدولي للكتاب ينطلق بمشاركة أكثر من 400 دار نشر

يأتي تنظيم الدورة 25 بعد مسيرة جعلت معرض عمّان الدولي للكتاب واحدًا من أبرز الفعاليات السنوية في المشهد الثقافي الأردني، فيما تراهن دورة اليوبيل الفضي على الجمع بين سوق الكتاب والبرنامج الفكري والأنشطة الفنية، مع توسيع مساحة المشاركة العربية...

تنطلق، الخميس 24 أيلول/سبتمبر 2026، الدورة 25 من معرض عمّان الدولي للكتاب في المركز الأردني للمعارض الدولية في مكة مول، وتستمر حتى 3 تشرين الأول/أكتوبر، في نسخة تحتفي باليوبيل الفضي للمعرض، بمشاركة أكثر من 400 دار نشر أردنية وعربية ودولية من 22 دولة.

وتأتي الدورة الجديدة بعد استكمال اللجنة الفنية جميع الترتيبات التنظيمية والتشغيلية، بما يشمل توزيع الأجنحة واعتماد المخطط الهندسي للقاعات وتنظيم حركة الزوار، إلى جانب التنسيق لتخليص شحنات الكتب واستلامها وفق جدول زمني محدد.

وقال نائب رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، وليد صباح، إن اللجنة بدأت عملها بعد إغلاق باب التسجيل، ووضعت خطة للإشراف على الجوانب اللوجستية والفنية، في ظل ارتفاع عدد طلبات المشاركة مقارنة بالمساحة المتاحة.

وكان اتحاد الناشرين الأردنيين قد أعلن في آب/أغسطس أن عدد طلبات المشاركة بلغ نحو 733 طلبًا، قبل استكمال عملية الفرز واختيار المشاركين في الدورة الحالية.

وتحمل الدورة هذا العام بعدًا إضافيًا مع اختيار سورية ضيف شرف، وفق أحدث إعلان رسمي صادر عن وزارة الثقافة الأردنية، لتشارك ببرنامج يسلط الضوء على المشهد الثقافي والأدبي والفكري السوري، ويتيح للجمهور الاطلاع على إصدارات وتجارب إبداعية سورية.

وكان اتحاد الناشرين الأردنيين قد أعلن في 1 تموز/يوليو اختيار العراق ضيف شرف، قبل أن تعلن وزارة الثقافة في 30 آب/أغسطس أن سورية هي ضيف شرف الدورة. وتؤكد قائمة المشاركين المنشورة حاليًا على موقع الاتحاد اعتماد سورية بهذه الصفة، من دون أن تتضح في المصادر الرسمية التي جرت مراجعتها أسباب تغيير الاختيار.

ويركز البرنامج الثقافي للدورة على "السردية الأردنية" بوصفها إطارًا لقراءة علاقة الإنسان بالمكان والتاريخ والهوية، عبر ندوات تناقش الأدب والفكر والثقافة المحلية، إلى جانب التعريف بإصدارات جديدة واستضافة كتّاب وباحثين ومثقفين.

وقال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة إن المعرض يتزامن مع اهتمام الوزارة بمشروع السردية الأردنية وما يتصل بحكاية الأرض والإنسان، مشيرًا إلى أن اليوبيل الفضي يشكل محطة في مسيرة المعرض ومساحة للحوار والتفاعل الثقافي.

ويتضمن البرنامج، بحسب وزارة الثقافة، خمس ندوات يوميًا خلال أيام المعرض، تشمل الأدب والشعر والفكر وأدب الأطفال وقضايا مرتبطة بصناعة النشر، إلى جانب معرض للفن التشكيلي وأنشطة فنية أردنية وفعاليات مخصصة للأطفال.

كما تتزامن الدورة مع اليوم الوطني للقراءة في الأردن، الذي يصادف 29 أيلول/سبتمبر، وسط توجه لإدراج فعاليات مرتبطة بالقراءة والملكية الفكرية والتحولات الرقمية التي تواجه قطاع النشر.

ومن المقرر أن تمتد بعض فعاليات البرنامج الثقافي خارج موقع المعرض، لتقام في المركز الثقافي الملكي ودائرة المكتبة الوطنية، فيما دعت وزارة الثقافة إلى توسيع مشاركة المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية في الفعاليات.

ويشارك في المعرض ناشرون من الأردن ومصر والسعودية ولبنان وقطر وسورية ودول أخرى، وتضم القائمة الرسمية مؤسسات ودور نشر متخصصة في الأدب والفكر والدراسات والأكاديميات وكتب الأطفال.

ويُنظم المعرض بالتعاون بين اتحاد الناشرين الأردنيين ووزارة الثقافة وأمانة عمّان الكبرى، ويقام تحت الرعاية الملكية.

وفي جانب متصل بصناعة النشر، قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير المعرض، جبر أبو فارس، إن الاتحاد يتطلع إلى إيجاد موقع دائم وأكثر اتساعًا لاستضافة الدورات المقبلة، في ظل محدودية المساحة الحالية وارتفاع الطلب على المشاركة.

وأشار أبو فارس كذلك إلى تحديات تواجه قطاع النشر الأردني، من بينها القرصنة الورقية والرقمية وصعوبات التمويل، داعيًا إلى دعم الناشرين والكتّاب وتعزيز حضور قضايا الصناعة والتحول الرقمي ضمن برامج المعرض.

ويأتي تنظيم الدورة 25 بعد مسيرة جعلت معرض عمّان الدولي للكتاب واحدًا من أبرز الفعاليات السنوية في المشهد الثقافي الأردني، فيما تراهن دورة اليوبيل الفضي على الجمع بين سوق الكتاب والبرنامج الفكري والأنشطة الفنية، مع توسيع مساحة المشاركة العربية.