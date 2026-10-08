آن كارسون تفوز بجائزة نوبل للآداب 2026

فازت الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون، اليوم الخميس، بجائزة نوبل للآداب لعام 2026، تقديرًا لنتاجها الأدبي الذي يمزج بين الأدب الكلاسيكي وأشكال معاصرة من الكتابة، ويتناول موضوعات الحب والرغبة واليأس والتصوف.

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وقالت الأكاديمية السويدية، لدى إعلان الجائزة في ستوكهولم، إن كارسون، البالغة 76 عامًا، مُنحت الجائزة "عن نتاجها الأدبي الجريء والخلاق، الذي أوجد، في حوار مرح مع التراث الكلاسيكي، أشكالًا جديدة للأدب المعاصر".

ودرست كارسون اللغات والآداب الكلاسيكية، واشتغلت إلى جانب الشعر على كتابة المقالة والبحث والترجمة، فيما تتناول أعمالها موضوعات الحب والرغبة واليأس والتصوف، مستعيدة نصوصًا ومفاهيم من العصور القديمة ضمن معالجة أدبية معاصرة.

إنغريد كارلبيرغ تعلن فوز آن كارسون بجائزة نوبل للآداب في ستوكهولم (Getty Images)

ومن أبرز أعمالها "إيروس: الحلو/المر"، الصادر عام 1986، و"سيرة ذاتية للأحمر" عام 1998، و"نوكس" عام 2010، الذي تناولت فيه وفاة شقيقها ضمن عمل تجريبي يجمع بين الشعر والوثائق والصور.

ووصل عدد من أعمال كارسون إلى القارئ العربي، إذ صدرت ترجمة "سيرة ذاتية للأحمر" لمأمون الزائدي عن دار نينوى عام 2017، فيما صدر "إيروس: الحلو/المر" بترجمة عبد الرحيم يوسف عن دار صفصافة عام 2024.

وحصلت كارسون خلال مسيرتها على عدد من الجوائز الأدبية، بينها جائزة "تي. إس. إليوت" للشعر عام 2001، وجائزة أميرة أستورياس للآداب عام 2020.