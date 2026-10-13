صدور كتاب "مدخل إلى التخطيط والسياسة اللغويين: مفاهيم ومقاربات ومناهج" لعبد الرحيم ناجح

​​صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب مدخل إلى التخطيط والسياسة اللغويين: مفاهيم ومقاربات ومناهج، في طبعته الأولى للمؤلف عبد الرحيم ناجح. ويقع في 240 صفحة، شاملًا ملخصًا تنفيذيًّا، ومقدّمةً، وثلاثة فصول ينتهي كل منها بخلاصة، وخاتمة، إضافةً إلى مراجع وقائمة بالجداول والأشكال وفهرس عامّ.

يمثّل الكتاب مرجعًا علميًّا في حقل اللسانيات التطبيقية والسياسات العامة. ويسعى إلى سدّ فجوة معرفية حقيقية في المكتبة العربية المعاصرة؛ إذ يفتقر البحث اللساني العربي إلى مراجع جامعة تؤصّل للمفاهيم الأساسية في مجالَي التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية، وتربطها بقضايا تنمية اللغة العربية وتطويرها في الوطن العربي، فضلًا عن تناول مقاربات البحث في هذا المجال ومناهجه. لذلك، يهدف الكتاب إلى تمكين الطلبة الباحثين من الوصول إلى مدخلٍ شاملٍ يعرّفهم بأهم قضايا التخطيط والسياسة اللغويَين، ويحفّزهم على البحث في بعض الإشكالات التي تسهم معالجتها في تطوير اللغة العربية وتنميتها، فضلًا عن تعريف صنّاع القرار بدور هذه القضايا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات العربية.

وتتمثل أطروحته الرئيسة في استجلاء مفاهيم التخطيط والسياسة اللغويَين ومجالاتهما، ومقاربات البحث فيهما ومناهجه، وربط هذا الإطار المعرفي مباشرة بالواقع السوسيولساني، من خلال إبراز انعكاسات السيادة اللغوية على مجالات التعليم والاقتصاد والسياسة والهوية، وعلى السيادة الوطنية والأمن القومي الجماعي. ويكتسب هذا الطرح أهمية خاصة مع تنامي التحديات واشتداد المنافسة التي تواجهها اللغة العربية، سواء من الأنواع اللسانية المحلية التي تنازعها وظائفها ومكانتها في الاستعمال اليومي والمؤسسي، أو من اللغات الأجنبية التي تهدد وجودها وأدوارها الحيوية في مجالات الاقتصاد والإعلام والتعليم وغيرها. وينطلق الكتاب من أنّ التفكير في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي لا يمكن أن يفضي إلى نتائج ناجحة من دون تخطيط وسياسة لغويَين يستندان إلى معايير علمية، وتوجّههما أهداف استراتيجية واضحة.

في هذا السياق، يناقش الكتاب مجموعة من المحاور التي تنتظم في وحدة بنيوية متكاملة؛ إذ ينطلق من التحديد المفاهيمي لقضايا التخطيط والسياسة اللغويَين، ليتناول بعمق صلتها بالواقع المعيش، مستعرِضًا المجالات الحيوية لتطوير اللغة وتنميتها، والمتمثلة في تخطيط المتن والوضع والمكانة والاكتساب والمصطلح. ويستشرف الأخطار التي تواجه اللغة، وفي مقدّمتها التحوّل اللغوي، ومظاهر الفقدان والتآكل، وصولًا إلى تنقية اللغات وموتها. ويقدَّم هذا الطرح بأسلوب علمي واضح ودقيق، يهدف إلى الإحاطة بمختلف القضايا والرهانات التي تحكم التخطيط والسياسة اللغويَين في العصر الراهن، وبناء وعي عميق بها.