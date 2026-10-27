هولندا تنسحب من "يوروفيجن" 2027 بسبب مشاركة إسرائيل

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية "إن بي أو" انسحاب هولندا من مسابقة "يوروفيجن" لعام 2027؛ عازية القرار للجدل والانقسام المثارين بشأن مشاركة إسرائيل. وتُعد الخطوة أحدث مقاطعة تنضم إليها دول كإيرلندا احتجاجا على حرب غزة.

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الهولندية "إن بي أو"، الثلاثاء، انسحاب هولندا من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2027، عازية القرار إلى الجدل المثار بشأن مشاركة إسرائيل.

وقال مدير الإعلام في "إن بي أو"، يوري بوسمان: "نعلم منذ فترة أن مشاركة إسرائيل تثير ردود فعل متباينة في المجتمع، وتُعدّ مصدرا للجدل والانقسام. لذلك، وبعد التشاور مع مجلس هيئات البث، قررت هيئة الإذاعة الهولندية الانسحاب من نسخة 2027".

ويُعدّ الانسحاب الهولندي الأحدث في سلسلة مقاطعات أعلنتها دول غير راضية عن مشاركة إسرائيل في المسابقة الموسيقية السنوية، بسبب الحملة العسكرية التي أطلقتها في قطاع غزة عقب هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي آب/ أغسطس، أعلنت هيئة "أفروتروس" المسؤولة عن اختيار المرشح الهولندي والتي تتولى بث المسابقة، انسحابها مُعللة ذلك بأن الحدث "لم يعد يُمكن اعتباره محايدا"، نظرا إلى الانقسامات المتعلقة بالحرب في غزة.

لكن بعد شهر، تدخلت "إن بي أو" لتحل محل "أفروتروس"، مؤكدة أنها ستتولى هذه المسؤولية، قبل أن تتراجع عن قرارها، الثلاثاء.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الإذاعة الهولندية، جيت دي رانيتز، إنّ هذا الإجراء سيخيب آمال عدد كبير من محبي "يوروفيجن" في هولندا، مؤكدة أنّ المسابقة ستُبث عبر التلفزيون الرسمي.

وكان منظمو المسابقة أعلنوا في آب/ أغسطس، عدم السماح لأي دولة منخرطة في نزاع مسلح باستضافتها.

ومع ذلك، لم تسلم المسابقة من موجة مقاطعة.

وسبق أن أعلنت إيرلندا عدم مشاركتها، بينما أيّد مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية المقاطعة.

وفي مطلع الشهر، أعلنت هيئة البث العامة التشيكية بدورها انسحابها من المسابقة، عازية القرار إلى قيود في الميزانية.