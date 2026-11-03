معجم الدوحة التاريخي للغة العربية يعلن إطلاق تطبيقه الرسمي الجديد على الهواتف الذكيّة

يُمَكِّن التطبيقُ المستخدمَ من البحث في نحو 300 ألف مدخل معجمي، و10 آلاف جذر، و10 آلاف مصدر في الببليوغرافيا، إضافة إلى البحث في سياقات المدوّنة اللغوية التي يبلغ عدد كلماتها نحو مليار كلمة...

​أعلن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ​عن إطلاق تطبيقه الرسمي الجديد للهواتف الذكية على متجرَي "آب ستور" و"غوغل بلاي"، بهدف تسهيل وصول مادة المعجم إلى جميع فئات مستخدميه من باحثين وكُتّاب وغيرهم في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم.

ويعكس التطبيق في حُلته الجديدة التحديثات الأخيرة لبوابة المعجم الإلكترونية، وهي تحديثات أُدخلت على البوابة بالتوازي مع حفل "اكتمال" معجم الدوحة التاريخي للغة العربية العام الماضي، مما يتيحها بطريقة ميسرة لمستخدمي الهواتف بأنظمتها المختلفة.

ويُمَكِّن التطبيقُ المستخدمَ من البحث في نحو 300 ألف مدخل معجمي، و10 آلاف جذر، و10 آلاف مصدر في الببليوغرافيا، إضافة إلى البحث في سياقات المدوّنة اللغوية التي يبلغ عدد كلماتها نحو مليار كلمة، كما يستفيد المستخدم من جميع التطويرات والخدمات التي أُدخلت على البوابة خلال العام المنصرم، ومن أبرزها خدمة الناطق الآلي التي أتيحت على البوابة في يونيو الماضي.

ويُوفر التطبيق للمستخدم أيضًا إنشاء حسابه الخاص وتسجيل الدخول كما في البوابة، ما يُتيح له خدمات خاصة مثل حفظ البحث ونتائجه، وإرسال تعليقات وتصويبات على المواد المعجمية للفريق العلمي بالمعجم، والمشاركة في المعجم باقتراح ألفاظ أو معاني أو شواهد ربما لم ترد في المداخل المعجمية، علاوة على إمكانية تصفح "كلمة اليوم" والوصول إلى حسابات المعجم على منصات التواصل الاجتماعي.

وبمناسبة الإطلاق، قال المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية الأستاذ الدكتور محمد العبيدي: "إنّ إطلاق التطبيق الجديد يأتي امتدادًا لرؤية عصرية للمعجم تشكّلت مبكرًا في مرحلة تأسيسه، فقد اخترنا أن يكون معجمًا إلكترونيًا ليتغلب على حدود المكان والزمان، ويصل إلى كل من يرغب في الاستفادة منه أينما وُجِد" .

وأضاف العبيدي: "لا تقتصر قيمة معجم الدوحة التاريخي على محتواه المعجمي غير المسبوق من حيث الشمول والتدقيق والموثوقية، فلا بدّ من إتاحته بوسائل عصرية سهلة لجميع أبناء العربية، والحرص على زيادة عدد مستعمليه من محرّكات البحث المختلفة أو من التطبيق؛ ليتحقّق الهدف الأساسي لمعجم الدوحة، بوصفه مشروعًا نهضويًا للأمة جمعاء".

وتجاوز أثر معجم الدوحة التاريخي العالم العربي، حيث تتزايد أعداد الجامعات الغربية التي تُوصي به بوصفه مصدرًا بحثيًا لطلابها ضمن مصادرها الإلكترونية، ويؤسّس فريق المعجم لمرحلة جديدة تسعى إلى استثمار المادة الفريدة لأضخم معجم تاريخي للغة العربية بعد الإعلان عن اكتماله في 22 ديسمبر من العام الماضي، وكان المشروع قد انطلق رسميًا في مايو 2013 بإشراف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، واستمر العمل فيه أكثر من 12 عامًا بمشاركة أكثر من 500 باحث من أنحاء العالم العربي.

لتحميل التطبيق:

"آب ستور"

"غوغل بلاي"