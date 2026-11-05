فلسطين في قلب السياسة البريطانية: محاضرة في "السكاكيني" عن التحولات بعد حرب الإبادة

تخلل اللقاء نقاش مع الجمهور ركّز على آفاق استدامة هذا الحراك وأهمية بناء جسور معرفية بين الداخل الفلسطيني وحركات التضامن في الغرب، وفهم هذه التحولات النوعية غير المسبوقة التي تشهدها القضية الفلسطينية دوليًا...

نظّم مركز خليل السكاكيني الثقافي في مدينة رام الله محاضرة قدّمها الصحافي والباحث الفلسطيني المقيم في لندن، ربيع عيد، مدير منصات التواصل الاجتماعي في موقع "The New Arab"، تناولت التحولات السياسية والاجتماعية العميقة التي شهدتها بريطانيا على مدار ثلاث سنوات من حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد قطاع غزة، وانعكاساتها المباشرة على بنية المشهد الداخلي هناك.

وشهدت الندوة حضورًا لعدد من المهتمين بمتابعة أبعاد التضامن الدولي مع فلسطين؛ حيث استعرض عيد كيف تجاوز حراك التضامن في المملكة المتحدة طابعه الموسمي ليتحول إلى ظاهرة سياسية بنيوية غيّرت من ثنائية الحكم التقليدية وأعادت صياغة الخارطة الحزبية. كما تطرّق إلى تنوع أدوات الحراك الميداني؛ بدءًا من المسيرات الوطنية المليونية وحراك الجامعات والاعتصامات الفجائية، وصولًا إلى استراتيجيات العمل المباشر وتفكيك سلاسل الإمداد العسكري واستهداف مصانع السلاح، إلى جانب الزخم النقابي الذي قادته اتحادات عمالية تمثل ملايين المواطنين.

وفكك عيد، مستندًا إلى تجربته في التغطية الميدانية الصحافية خلال عمله مراسلًا لموقع وصحيفة "العربي الجديد" في لندن، التناقض بين الموقف الرسمي البريطاني ومحاولات التجريم وتفعيل قوانين مكافحة الإرهاب، وبين تصاعد المد الشعبي الرافض للتواطؤ الاستعماري. كما أضاءت المحاضرة على استطلاعات الرأي التي وثقت انقلاب المزاج العام ورفض تصدير السلاح، إلى جانب النتائج الانتخابية التي عصفت بقيادات حزب العمال واستقالة رئيس الحكومة كير ستارمر، وبروز كتل برلمانية مستقلة جعلت من فلسطين بوصلتها المركزية، وصعود قوى سياسية تتبنى تعريف الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية، كما فعل حزب الخضر قبل شهر في مؤتمره السنوي الأخير.

وشدد عيد على أن ما شهدته بريطانيا مؤخرًا يمثل معركة ديمقراطية وحقوقية مفتوحة، معتبرًا أن نضال الشارع البريطاني بات يربط بشكل وثيق بين تحرر الشعب الفلسطيني وبين الدفاع عن الحريات المدنية والعدالة الاجتماعية في الداخل. وقال عيد: "لم تعد القضية الفلسطينية قضية سياسية خارجية، بل تحولت إلى قضية داخلية وتلعب دورًا في تحديد المشهد الانتخابي. هذا حصل في بريطانيا ويحصل الآن في الولايات المتحدة. بات الموقف من فلسطين عاملًا مركزيًا لتيار واسع من الناس في الدول الغربية، تلتقي فيه مجموعة من حركات التضامن والعدالة الاجتماعية".

تخلل اللقاء نقاش مع الجمهور ركّز على آفاق استدامة هذا الحراك وأهمية بناء جسور معرفية بين الداخل الفلسطيني وحركات التضامن في الغرب، وفهم هذه التحولات النوعية غير المسبوقة التي تشهدها القضية الفلسطينية دوليًا. وخلص عيد إلى القول إن ما شهدته بريطانيا وما تشهده دول غربية قابل للاستمرار والتوسع في السنوات القادمة.