العرض المسرحي "أنا من هناك" يفتتح الدورة الـ19 من ملتقى "حكايا"

افتتاح الملتقى بالمسرحية يأتي ضمن برنامج ثقافي وفني يحتفي بفن الحكي والمرويات الشعبية والذاكرة، ويضم عروضًا وأمسيات يشارك فيها فنانون وحكواتيون من فلسطين ودول عربية أخرى.

يفتتح الفنان الفلسطيني عامر حليحل الدورة التاسعة عشرة من ملتقى "حكايا" في العاصمة الأردنية عمّان، بعرض مسرحيته "أنا من هناك".

ويقام العرض عند الساعة الثامنة مساءً على خشبة مسرح جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، بتنظيم من "مسرح البلد"، ضمن الدورة التي تحمل اسم الحكواتي الفلسطيني حمزة العقرباوي.

ويأخذ العمل الجمهور في رحلة إلى الذاكرة الأولى، حيث يستعيد حليحل محطات من حياة الإنسان الفلسطيني، وما تحمله علاقته بوطنه من تجارب وأحداث وتناقضات، في محاولة لاستحضار الروابط التي تجمع الفرد بذاكرته الشخصية والجماعية.

ولا يقدم العرض سيرة ذاتية مباشرة للفنان، بل يستند إلى محطات وتجارب إنسانية تتناول الوطن بما يحمله من مآسٍ وشعر وآمال، وتبحث في العلاقة بين الذاكرة الفردية والتجربة الفلسطينية الأوسع.

ويأتي العمل، بحسب المنشور، في سياق الحاجة إلى استعادة الذاكرة والوجدان المشترك، بعد نحو عامين من الأحداث المؤلمة التي ألقت بظلالها على الحياة الفلسطينية.

وأُنتج العرض بالتعاون مع "الحكواتي"، المسرح الوطني الفلسطيني في القدس، وسبق تقديمه خلال عام 2025 في عدد من المدن، بينها حيفا.

وافتتاح الملتقى بالمسرحية سيكون ضمن برنامج ثقافي وفني يحتفي بفن الحكي والمرويات الشعبية والذاكرة، ويضم عروضًا وأمسيات يشارك فيها فنانون وحكواتيون من فلسطين ودول عربية أخرى.

وتتضمن فعاليات الدورة عرض "حكايات العابرين" الذي يستعيد قصصًا فلسطينية ارتبطت بالنكبة، ويستند إلى نص للكاتب الفلسطيني زياد خداش، في تجربة تمزج الحكي بالغناء والموسيقى.

كما يستضيف الملتقى أمسية بعنوان "حكايا الأرض والزيتون"، تستحضر المرويات المرتبطة بالأرض والذاكرة الشعبية، بمشاركة حكواتيين من عدة بلدان عربية.