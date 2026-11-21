يناقش المنتدى هذا العام محورين رئيسين، هما "أمن الخليج والحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران"، و"السياسات اللغوية في بلدان الخليج العربية: السياقات والتوجهات والمضامين"، وذلك في سبع عشرة جلسة تتناول التحولات الأمنية والسياسية في المنطقة، والسياسات اللغوية في دول الخليج

انطلقت في الدوحة، اليوم السبت، أعمال الدورة الثالثة عشرة من منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات خلال الفترة 21–23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بمشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين.

ويناقش المنتدى هذا العام محورين رئيسين، هما "أمن الخليج والحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران"، و"السياسات اللغوية في بلدان الخليج العربية: السياقات والتوجهات والمضامين"، وذلك في سبع عشرة جلسة تتناول التحولات الأمنية والسياسية في المنطقة، والسياسات اللغوية في دول الخليج العربية.

وينتظم المحور الأول في ثماني جلسات تناقش التحولات التي طرأت على البيئة الأمنية الخليجية في أعقاب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والتحديات المرتبطة بإعادة تشكل المنظومة الأمنية في الخليج. وتبحث الجلسات ديناميات أمن الخليج، والشراكات الأمنية، والتحول في طبيعة التهديدات وأنماط التكيّف معها، فضلًا عن التصورات البديلة لمستقبل الأمن الخليجي. إضافة إلى ذلك، يتناول المحور الأول أمن الطاقة والممرات البحرية، وتداعيات الحرب على علاقات دول الخليج مع كلٍّ من اليمن والعراق.

أمّا المحور الثاني، فيشتمل على سبع جلسات نقاشية، تتناول السياسات اللغوية في بلدان الخليج العربية في سياق التعددية اللغوية، وموقع اللغة في سياسات التعليم العالي، ودور المبادرات المعجمية في التعبير عن توجهات السياسات اللغوية. وتناقش الجلسات أيضًا العلاقة بين اللغة والمكانة الاجتماعية في المجتمعات الخليجية، والتحولات التي تشهدها اللغة في فضاءات الحياة اليومية، بما يشمل الأسرة والإعلام والسوق، من منظور سوسيولوجي. ويتضمن هذا المحور كذلك محاضرة بعنوان "تحقيق السيادة اللغوية في بلدان الخليج العربية في أزمنة الاضطراب"، وجلسة عامة مخصصة لتقديم مشروع "مؤشر دولة قطر للغة العربية".

تُعقد جلسات المنتدى حضوريًا في مقر المركز العربي بالدوحة، وتُبث أعماله مباشرة عبر منصات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توافر ترجمة فورية باللغتين العربية والإنجليزية.