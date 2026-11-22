الثلاثي جبران يعود إلى حيفا بعد غياب 8 سنوات عن المدينة، بأمسية موسيقية خيرية خصصت ريعها لدعم مدرسة حوار للتربية البديلة ومشاريعها التربوية. وقال الفنان سمير جبران: "وجهنا من خلال الأمسية رسالتنا وألقينا بقلوبنا على المسرح ولمسنا تفاعل الجمهور".

أكثر من ألفي شخص حضروا وتفاعلوا مع الأمسية، الليلة ("عرب 48")

استضافت مدينة حيفا، مساء السبت، أمسية موسيقية للثلاثي جبران، بعد غياب ثماني سنوات عن المدينة، وذلك احتفاءً بمرور 22 عامًا على انطلاق مسيرتهم الفنية التي حملت الموسيقى الفلسطينية إلى المسارح العالمية.

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ونظمت الأمسية بمبادرة من جمعية الثقافة العربية في قاعة "الكونغريسيم" بمدينة حيفا، بمشاركة الأشقاء سمير ووسام وعدنان جبران، وبحضور وتفاعل أكثر من ألفي شخص.

الثلاثي جبران على المسرح أثناء الأمسية ("عرب 48")

وتضمن البرنامج الموسيقي للأمسية توزيعات جديدة لمجموعة من أبرز أعمال الثلاثي جبران، إلى جانب مقطوعات موسيقية جديدة، في لقاء يجمع الأشقاء الثلاثة بجمهورهم في البلاد، بعد سنوات من الغياب عن مسارح حيفا. وكانت في عرافة الأمسية الإعلامية ليلى القيش.

نشيد موطني في أمسية الثلاثي جبران وعودتهم إلى حيفا بعد غياب 8 سنوات عن المدينة، وسط حضور وتفاعل أكثر من ألفي شخص pic.twitter.com/AmnLSaY4lj — موقع عرب 48 (@arab48website) November 21, 2026

وتأتي هذه الأمسية احتفاءً بمسيرة فنية امتدت لأكثر من عقدين، استطاع خلالها الثلاثي جبران أن يرسّخ حضوره في المشهد الموسيقي الفلسطيني والعالمي، من خلال أعمال موسيقية جمعت بين الأصالة والتجديد، وأسهمت في إيصال الموسيقى الفلسطينية إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم.

فيما حملت الأمسية طابعًا خيريًا، إذ نظمت بالتعاون مع مدرسة حوار للتربية البديلة في حيفا، وقد خصص جزء من ريع الحفل لدعم المدرسة ومشاريعها التربوية.

ووفقًا لجمعية الثقافة العربية، فإن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من أهمية دعم التعليم وتعزيز المبادرات التربوية والثقافية، وإسناد المشاريع التي تسهم في بناء المجتمع الفلسطيني في الداخل والحفاظ على هويته الثقافية والوطنية.

وقال الفنان سمير جبران من "الثلاثي جبران"، لـ"عرب 48"، إن "الأمسية في حيفا جاءت بعد ثماني سنوات من الانقطاع، وجهنا من خلالها رسالتنا وألقينا بقلوبنا على المسرح ولمسنا تفاعل الجمهور. نشكر في البداية المنظمين وجمعية الثقافة العربية على دعوتهم الكريمة".

الفنان سمير جبران من "الثلاثي جبران"، لـ"عرب 48": "الأمسية في حيفا جاءت بعد ثماني سنوات من الانقطاع، وجهنا من خلالها رسالتنا وألقينا بقلوبنا على المسرح ولمسنا تفاعل الجمهور. وأتمنى أن يخف يوما ما ضغط الهوية على الثقافة لنتمكن من الإبداع أكثر". pic.twitter.com/NmN5Y4TJnR — موقع عرب 48 (@arab48website) November 21, 2026

وأضاف أن "الحفل كان استثنائيا وفي توقيت استثنائي، إذ أنني لم اتوقع أن أغني ’موطني’ في ختام الأمسية"، وأشار إلى أن "الأمسية شكّلت احتفالية لترسيخ الوجود إلى جانب الرسالة الفنية التي نحملها، وأتمنى أن يخف يوما ما ضغط الهوية على الثقافة لنتمكن من الإبداع أكثر".

وتابع الفنان جبران "نحب البلد كثيرا، ورسالتنا تقوم على وجودنا وصمودنا، إذ أن عودتنا بموسيقتنا التي نجوب بها مختلف أنحاء العالم إلى هذا المسرح كانت بمثابة اختبار جينات لمعرفة مدى انسجامها وملاءمتها، وقد نجحت التجربة".

وحول نقل معاناة الشعب الفلسطيني عبر الموسيقى إلى العالم، قال "أحيانًا نبكي على المسرح وأحيانا يبكي الجمهور، إذ أن الجمهور في الغرب غربي، ففي عروضهم بفرنسا مثلا يكون نحو 70% من الجمهور فرنسيين ونحو 20% عربا، وكذلك في سائر أنحاء العالم".

وقال الفنان سمير جبران "هذه هي وظيفة الفنان أن يبقي الأمل، ونحن نعمل على إبقاء الامل والتفاؤل، ونتمنى أن يكون يومًا ما الفنان الفلسطيني طبيعيا كباقي الفنانين في ظروف طبيعية".

وتحدث عن العنصرية بسبب الهوية، قائلا "ما حدث خلال هذا اللقاء يظهر العنصرية التي نتعرض لها بسبب هويتنا الفلسطينية، ولكن نحن هنا لنبعث رسائل ونبقى على هويتنا الفلسطينية".

وقالت مديرة العلاقات العامة في جمعية الثقافة العربية، بيان حجيرات، لـ"عرب 48"، إن "حفل ’عشرون ربيعًا’ الذي يُنظَّم بالتعاون مع مدرسة حوار للتربية البديلة في حيفا، لا يعد واحدًا من أبرز الأحداث الفنية والثقافية في المجتمع العربي فحسب، بل يحمل أيضًا طابعًا خيريًا، إذ تخصص جميع أرباحه لدعم المدرسة".

مديرة العلاقات العامة في جمعية الثقافة العربية، بيان حجيرات، لـ"عرب 48": "الفن والثقافة لم يعودا مجرد وسيلتين للترفيه، بل أصبحا من أدوات الصمود والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، إذ أن الحفل شهد حضور أكثر من ألفي شخص، ما يعكس تعطش الجمهور الفلسطيني وشغفه بالفعاليات الفنية… pic.twitter.com/q0S4dbIW0U — موقع عرب 48 (@arab48website) November 21, 2026

وأضافت أن "دعم مدرسة حوار للتربية البديلة يشكل دعمًا لاستقلالية التعليم وتعزيزًا للمسيرة التربوية والتعليمية للطلاب العرب، ومشاركة الثلاثي جبران في الحفل تجسد ارتباط الفنانين الفلسطينيين ببلادهم، وتؤكد أهمية إيصال صوت الفلسطينيين في الداخل إلى العالم".

وأكدت حجيرات، أن "الفن والثقافة لم يعودا مجرد وسيلتين للترفيه، بل أصبحا من أدوات الصمود والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، إذ أن الحفل شهد حضور أكثر من ألفي شخص، ما يعكس تعطش الجمهور الفلسطيني وشغفه بالفعاليات الفنية والثقافية، وحرصه على المشاركة فيها".

وبشأن تنظيم فعاليات وحفلات مستقبلية، ختمت حديثه بالقول إن "جمعية الثقافة العربية تواصل جهودها لدعم الثقافة والفنانين الفلسطينيين، ولا سيما فناني الداخل الذين عانوا طويلًا من التهميش وغياب فرص الوصول إلى المشهد الفني العالمي، إذ أن تجربة الثلاثي جبران تجسد قدرة الفنانين الفلسطينيين في الداخل على الإبداع والوصول بفنهم ورسالتهم إلى مختلف أنحاء العالم".