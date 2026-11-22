يتوزع برنامج الدورة على أقسام تشمل المسابقة الرسمية والعروض الاحتفالية و"آفاق" و"القارة الحادية عشرة" وبانوراما السينما المغربية، إضافة إلى عروض مخصصة للأطفال والعائلات...

انطلقت الدورة الـ23 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بمشاركة 76 فيلمًا من 39 دولة، بينها 10 أعمال تُعرض عالميًا للمرة الأولى، في دورة تتواصل حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتمنح مساحة بارزة للسينما الأفريقية والمواهب السينمائية الصاعدة، إلى جانب عروض وتكريمات لأسماء من السينما العالمية.

وتترأس الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، الحائزة جائزة "أوسكار" لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الحياة الوردية"، لجنة التحكيم المكلفة باختيار الفائز بجائزة النجمة الذهبية، التي ستُعلن في حفل الختام.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة السبت، قالت كوتيار إنها تتطلع إلى مشاهدة الأفلام المشاركة بعيدًا عن الأحكام المسبقة، مؤكدة رغبتها في التفاعل مع الأعمال واستقبال تجاربها الفنية، بدلًا من الاكتفاء بإصدار الأحكام عليها.

وأوضحت أن السينما تتيح اكتشاف وجهات نظر وتجارب إنسانية مختلفة، مشيرة إلى أن النقاش بين أعضاء لجنة التحكيم، على اختلاف خلفياتهم الثقافية والفنية، يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لفهم الأفلام، حتى عندما لا يؤدي إلى تغيير المواقف منها.

وأعربت كوتيار عن اهتمام خاص باكتشاف الأفلام الأفريقية المشاركة، مشيدة بالتنوع الثقافي والثراء السينمائي الذي تتمتع به القارة.

من جهتها، قالت المخرجة الفرنسية السنغالية راماتا تولاي سي إنها تخوض تجربة التحكيم بعين المتفرجة، وتتطلع إلى مشاهدة أفلام تثير مشاعرها وتفاجئها، سواء بالضحك أو البكاء.

وأكدت الممثلة إيما ماكي أنها تنظر إلى مشاركتها بوصفها فرصة للتعلم واكتشاف تجارب سينمائية جديدة، فيما اعتبر الممثل والمخرج الفرنسي جيل لولوش أن المسابقة تتيح التعرف إلى أساليب فنية وحساسيات سينمائية متنوعة.

وتضم لجنة التحكيم، إلى جانب كوتيار، الممثلتين فيكي كريبس وإيما ماكي، والممثلين جيل لولوش وكلاس بانغ، والمخرجين كوثر بن هنية وأندرو هاي وراماتا تولاي سي، والمخرج والمنتج المغربي سعيد حميش بن العربي.

وتتنافس على جائزة النجمة الذهبية أفلام روائية طويلة تمثل التجربة الأولى أو الثانية لمخرجيها، في إطار توجه المهرجان نحو إبراز الأصوات السينمائية الجديدة.

يتوزع برنامج الدورة على أقسام تشمل المسابقة الرسمية والعروض الاحتفالية و"آفاق" و"القارة الحادية عشرة" وبانوراما السينما المغربية، إضافة إلى عروض مخصصة للأطفال والعائلات.

وتحضر السينما الأفريقية بقوة في المسابقة الرسمية، من خلال أعمال تتناول قضايا اجتماعية وتاريخية وتجارب إنسانية مختلفة.

ومن بين هذه الأفلام "بينيمانا" للمخرجة الرواندية ماري كليمانتين دوسابيجامبو، الذي يتناول إعادة بناء الحياة بعد الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا، و"بيت الريح" للمخرج أوغست برنار كويمو يانغو، و"فتى الكونغو" للمخرج رفيقي فاريالا، و"ظلال القاهرة" للأخوين راني وسالم مصالحة.

وتشمل المسابقة أيضًا فيلم "ألكيبولان" للمخرج ياسين ماركو ماروكو، وهو إنتاج مشترك بين المغرب والمجر وقطر، و"غضب" للمخرج اللبناني رامي كوديه، و"ماري مادلين" للمخرجة جيسيكا جينيوس، و"العالم من قبل" للمخرجة الكورية الجنوبية يون دان بي.

وتشارك في المسابقة كذلك أعمال من المكسيك والنرويج والنمسا واليونان والهند، في برنامج يعكس تنوع الخلفيات الجغرافية والثقافية لصناع الأفلام.

أما بانوراما السينما المغربية، فتضم ستة أفلام روائية ووثائقية، هي "باردي" لطالا حديد، و"بانو" لمهسين البداوي، و"حليمة" لياسين الإدريسي، و"كاغول" لمحمد مفتكر، و"حتى الفجر" لمحمد الزنديني، و"رجل العلامات" لزهر الفاسي الفهري.

وفي قسم "آفاق"، يُعرض فيلم "ورود مراكش" للمخرجة جينيفرا إلكان، بمشاركة فاني أردان ونسرين الراضي، إلى جانب الوثائقي الفلسطيني "المواطن أسامة" للمخرج أحمد حسونة، الذي يتناول غزة.

وشهدت الدورة انسحاب الفيلم الفلسطيني السوري "وقائع زمن الحصار"، للمخرج عبد الله الخطيب، من المسابقة الرسمية، بقرار من شركة الإنتاج الجزائرية، احتجاجًا على التعاون المغربي الإسرائيلي، بحسب تصريح منتج الفيلم.

وجاء قرار الانسحاب رغم اعتراض المخرج، بعدما سبق أن حصل المشروع على دعم من ورش الأطلس التابعة للمهرجان عام 2024.

وكان الفيلم قد فاز بجائزة أفضل فيلم روائي أول في مهرجان برلين السينمائي خلال العام الجاري.