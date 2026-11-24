معرض فني في طمرة يجمع نخبة من الخطاطين والفنانين من مختلف البلدات العربية، في أمسية ثقافية تحتفي بجماليات الحرف العربي وتؤكد مكانة اللغة العربية بوصفها ركيزة للهوية والانتماء.

بين انحناءات الحروف العربية وتفاصيل الزخارف وعبق خشب الزيتون، احتضنت مدينة طمرة أمسية ثقافية وفنية حملت رسالة تتجاوز حدود الفن، لتؤكد أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل ذاكرة وهوية وانتماء وإرث حضاري متجدد.

وفي أجواء امتزج فيها جمال الحرف العربي بروح الفن والإبداع، افتُتح، مساء أمس الإثنين، في مدينة طمرة، معرض للخطوط العربية واللوحات الفنية، ضمن برنامج "تشرين بالفن يجمعنا"، برعاية بلدية طمرة، ممثلة بقسم الثقافة، ومركز الشيخ زكي ذياب الجماهيري، وبالتعاون مع مبادرة "العربية لغتنا".

من خشب الزيتون إلى ذاكرة صفورية... طمرة تحتفي بالحرف والهوية

رئيس مبادرة "العربية لغتنا"، د. رضا إغبارية يتحدث لـ"عرب 48"

للتفاصيل: https://t.co/ardKWKMTW9 pic.twitter.com/NLf5q60ygT — موقع عرب 48 (@arab48website) November 24, 2026

وشهد المعرض مشاركة نخبة من الخطاطين والفنانين من مختلف البلدات العربية، في لقاء احتفى بجماليات اللغة العربية ومكانتها الثقافية والحضارية.

ولم تكن اللوحات المعروضة مجرد حروف وكلمات رُسمت بعناية، بل حملت كل واحدة منها حكاية وفكرة ورسالة، عكست تنوّع المدارس الفنية وأساليب الخط، وقدرة الحرف العربي على التحوّل إلى مساحة رحبة للتعبير والإبداع.

وضم المعرض أعمالًا لكل من كامل قدورة (الرامة)، وحاتم عبده (الناصرة)، ومحمد مفلح قعدان (باقة الغربية)، وخيرية إغبارية (مشيرفة)، وسامي بشير (سخنين)، ومحمد عارف قعدان (باقة الغربية)، وريحان تيتي (البعنة)، وعبد اللطيف عابودي (جت)، وثراء أبو ياسين (زيمر)، إلى جانب مقتنيات الأستاذ نظير شمالي (عكا)، وأعمال الفنان الراحل محمد كلش (كفر قرع).

خشب الزيتون... حين يلتقي الحرف بروح الأرض

من بين التجارب الفنية التي برزت في المعرض، حضرت تجربة الفنان والخطاط كامل قدورة، من قرية الرامة، الذي اختار خشب الزيتون والجوز مساحة يلتقي فيها الخط العربي بالطبيعة، في تجربة فنية تعكس ارتباطًا عميقًا بالأرض ومكوناتها.

وأوضح قدورة، في حديث لـ"عرب 48"، أن أعماله تقوم على حفر الخط العربي يدويًا على الخشب، مشيرًا إلى أن علاقته بخشب الزيتون، وما يتميز به من ألوان وتفاصيل طبيعية، دفعته إلى اعتماد هذه الخامة في معظم لوحاته.

وأضاف أن العمل الفني بالنسبة إليه لا يقتصر على كتابة الحروف وحفرها، بل يبدأ بفكرة تنضج في مخيلة الفنان، وتتطلب وقتًا وتأملًا واختيارًا دقيقًا لقطعة الخشب والعبارة ومضمونها، قبل أن تكتمل اللوحة بصورتها النهائية.

واستذكر، في هذا السياق، لوحة استوحاها من تجربة الشاعر الفلسطيني محمود درويش، واستغرق إنجازها أشهرًا طويلة، تخللتها مراحل من التفكير والرسم والحفر واختيار العبارة المناسبة من أقوال الشاعر، في محاولة لاستحضار تجربته الإنسانية وما انطوت عليه من حصار ومعاناة.

بروفيسور نادر مصاروة، المحاضر في أكاديمية القاسمي وعضو مبادرة "العربية لغتنا" يتحدث لـ"عرب 48" عن معرض للخطوط العربية واللوحات الفنية، ضمن برنامج "تشرين بالفن يجمعنا" في مدينة طمرة

للتفاصيل: https://t.co/ardKWKMTW9 pic.twitter.com/o1ZwPCMz11 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 24, 2026

وفي حديثه عن العلاقة بين الخط العربي والتكنولوجيا الحديثة، رفض قدورة اعتبار الخط اليدوي فنًا هامشيًا أو متراجعًا، مؤكدًا أن للحرف المكتوب باليد روحًا وإحساسًا لا يمكن أن توفرهما الكتابة الرقمية.

وأوضح أن الخطاط لا يكتفي بكتابة عبارة، بل يبني اللوحة من خلال تركيب الحروف وتشكيلها بما يخدم الفكرة، لافتًا إلى أن القلم والقصبة والحبر تشكل جزءًا من تجربة وجدانية يعيشها الفنان في أثناء العمل.

ولا تنفصل تجربة قدورة الفنية عن رسالته التربوية، إذ يشارك في دورات لتعليم الخط العربي في المدارس، داعيًا الأهالي إلى تشجيع أبنائهم، منذ المرحلة الابتدائية، على تحسين خطوطهم والاهتمام بجمال الكتابة العربية، ومعتبرًا أن اكتشاف موهبة واحدة بين عشرات أو مئات الطلاب قد يشكل بداية لمسيرة فنية تسهم في صون هذا الإرث الحضاري.

وعرض قدورة أعمالًا تعتمد على الحفر اليدوي باستخدام الإزميل، موضحًا الفرق بين الحفر اليدوي والحفر باستخدام الآلات، ومؤكدًا تمسكه بالأساليب التقليدية التي تمنح الخشب والحرف خصوصيتهما الفنية.

اللغة العربية... هوية تتجاوز الكلمات

ولم يقتصر المعرض على الاحتفاء بجماليات الخط العربي، بل حمل في مضمونه رسالة ثقافية ووطنية، في ظل التحديات التي تواجه اللغة العربية ومكانتها في البلاد.

وشدد بروفيسور نادر مصاروة، المحاضر في أكاديمية القاسمي وعضو مبادرة "العربية لغتنا"، على أن التحديات التي تواجه اللغة العربية ليست جديدة، وأن محاولات تهميشها تتجدد بأشكال مختلفة، مؤكدًا أهمية نقلها إلى الأجيال المقبلة والحفاظ على حضورها في الذاكرة الجماعية والحياة اليومية.

وأوضح أن مبادرة "العربية لغتنا" تعمل على تنفيذ مشاريع وتنظيم فعاليات تهدف إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية لدى الأجيال الناشئة، من بينها معارض الخط العربي التي تبرز تاريخ اللغة وفنونها وقدرتها على التجدد.

الفنان والخطاط كامل قدورة من الرامة يتحدث لـ"عرب 48" عن معرض للخطوط العربية واللوحات الفنية، ضمن برنامج "تشرين بالفن يجمعنا" في مدينة طمرة

للتفاصيل: https://t.co/ardKWKNrLH pic.twitter.com/hZOb2ad7VU — موقع عرب 48 (@arab48website) November 24, 2026

وأشار مصاروة إلى أن البرنامج الثقافي في طمرة لا يقتصر على معرض الخطوط العربية، بل يجمع بين الفن والنحت والكتاب والمسرح، في إطار رؤية متكاملة تؤكد حضور اللغة العربية في مختلف أشكال التعبير الثقافي والإبداعي.

"نحن موجودون ما بقي الزعتر والزيتون"

من جانبه، أكد رئيس مبادرة "العربية لغتنا"، د. رضا إغبارية، في حديث لـ"عرب 48"، أن المعرض يشكل محطة جديدة ضمن سلسلة من المعارض التي نظمتها المبادرة في عدد من البلدات العربية، بدءًا من باقة الغربية والفريديس، وصولًا إلى طمرة، في إطار مساعٍ لتنظيم فعاليات مماثلة في مختلف المناطق.

وأوضح أن المبادرة تسعى إلى تأكيد الوجود والتمسك باللغة والهوية، مضيفًا: "نحن موجودون ما بقي الزعتر والزيتون"، ومشددًا على أنه لا يحق لأحد أن يملي على أبناء المجتمع العربي كيفية استخدام لغتهم، أو أن يقرر لهم ما يقولون وما يكتبون.

وأشار إغبارية إلى أن اللغة العربية ليست مجرد جزء من الهوية، بل تختزن في حروفها ومفرداتها الهوية الثقافية والوطنية والتاريخية، مؤكدًا الاعتزاز باللغة والعروبة والتراث والجذور الراسخة في هذه الأرض.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه اللغة العربية، سواء بفعل التطورات التكنولوجية والتحولات الثقافية، أو في ظل التصريحات والمواقف التي تستهدف مكانتها في البلاد، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تكون من خلال تعزيز حضور اللغة في الحيز العام، وإطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات الثقافية.

وفي هذا السياق، تحدث إغبارية عن مشروع الجداريات الذي تعمل عليه المبادرة، ويهدف إلى تزيين جدران البلدات العربية بعبارات تحمل مضامين إنسانية واجتماعية وأخلاقية ودينية، بما يسهم في تعزيز حضور اللغة العربية والتراث والثقافة في الحياة اليومية.

"طه"... صفورية تعود إلى الذاكرة من بوابة المسرح

واختُتمت الأمسية الثقافية بعرض مسرحية "طه"، للفنان عامر حليحل، التي تتناول سيرة الشاعر والكاتب الفلسطيني طه محمد علي، ابن قرية صفورية المهجّرة، الذي حمل في تجربته الأدبية والإنسانية ذاكرة المكان وحكاية الاقتلاع والانتماء.

الفنان عامر حليحل في مسرحية "طه"، ضمن برنامج "تشرين بالفن يجمعنا" في مدينة طمرة

للتفاصيل: https://t.co/ardKWKMTW9 pic.twitter.com/zdKYOkxQKy — موقع عرب 48 (@arab48website) November 24, 2026

وأضفى العرض المسرحي بعدًا أدبيًا وإنسانيًا على الأمسية، جامعًا بين جماليات الخط العربي والشعر والمسرح، ومستحضرًا ذاكرة صفورية من خلال تجربة أحد أبنائها.

وبين الحروف المحفورة على خشب الزيتون، واللوحات التي تنبض بجمال الخط العربي، والحكاية الفلسطينية التي استعادها المسرح، شكّلت الأمسية مساحة للاحتفاء باللغة العربية وفنونها، والتأكيد على دور الثقافة في صون الذاكرة والهوية وتعزيز الانتماء.