جمع لقاء ثقافي في طمرة بين مسرحية "رقصة قناديل البحر"، التي تتناول ملاحقة الطواقم الطبية الفلسطينية في المؤسسات الصحية الإسرائيلية، ومعرض "عالم موازٍ" للفنان أحمد كنعان، الذي يجسّد تناقضات الحياة الفلسطينية بين الفرح والمأساة.

في لقاء جمع بين المسرح والفن التشكيلي في مدينة طمرة، سلّطت مسرحية "رقصة قناديل البحر" الضوء على واقع الطواقم الطبية الفلسطينية في المؤسسات الصحية الإسرائيلية، فيما جسّد معرض "عالم موازٍ" تناقضات الحياة الفلسطينية بين الفرح والمأساة.

فتح مسرح الجوال، في عرض احتضنته مدينة طمرة، نافذة على واقع الطواقم الطبية الفلسطينية العاملة في المؤسسات الصحية الإسرائيلية، مستندًا إلى شهادات وتجارب إنسانية تكشف ما يواجهه العاملون في هذا القطاع من ملاحقات وتضييق وترهيب منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

المدير الفني لمسرح الجوال، الفنان حسن طه، يتحدث لـ"عرب 48" عن مسرحية "رقصة قناديل البحر" في طمرة @arab48website https://t.co/XkLOr0rsdi pic.twitter.com/4iH81FLx1g — موقع عرب 48 (@arab48website) November 26, 2026

وبين خشبة المسرح ولوحات معرض "عالم موازٍ" للفنان التشكيلي أحمد كنعان، ابن مدينة طمرة، تداخل الفن مع الذاكرة والوجع الفلسطيني، ليطرح سؤالًا يتجاوز حدود المهنة: من يداوي من يداوينا؟

وجاء العرض، الذي نظّمه مسرح الجوال برعاية بلدية طمرة، ممثّلة بقسم الثقافة والمركز الجماهيري، موجّهًا بصورة خاصة إلى الطواقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي، الذين وجدوا في مسرحية "رقصة قناديل البحر" مساحة للتأمل في تجاربهم ومواجهة أسئلة يصعب عليهم، أحيانًا، طرحها في أماكن عملهم.

وسبقت العرض المسرحي جولة في معرض "عالم موازٍ"، فيما اختُتم اللقاء بحوار مع طاقم العمل، أداره الصحافي فتح الله مريح، بمشاركة رئيسة مجلس إدارة جمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، د. لينا قاسم حسان.

من الشهادات الحيّة إلى خشبة المسرح

تستند مسرحية "رقصة قناديل البحر" إلى شهادات وتجارب حقيقية لأطباء وعاملين فلسطينيين في الجهاز الصحي الإسرائيلي، وتتناول ما يواجهونه من تضييق وملاحقات وإجراءات تأديبية، في ظل المناخ السياسي السائد منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقال مدير المشاريع في مسرح الجوال، ومصمّم السينوغرافيا والديكور والأزياء، أشرف حنا، لـ"عرب 48"، إن الفكرة الأولى للعمل انطلقت من سؤال جوهري يتعلّق بما يستطيع المسرح تقديمه في ظل الإبادة، وأمام المشاهد التي يتابعها الناس يوميًا عبر الشاشات.

وأوضح أن الفنان والممثل صالح بكري كان صاحب الإلهام الأول للفكرة، التي استندت إلى شهادات أطباء يسعون إلى ممارسة مهنتهم الإنسانية، في ظل واقع تتحوّل فيه المستشفيات إلى أماكن مشحونة بالصراع والخوف.

وأضاف أن السؤال الذي رافق بناء العمل تمحور حول طبيعة الصراع الداخلي الذي يعيشه الطبيب حين يجد نفسه أمام واقع تتعارض فيه أبسط المبادئ الإنسانية مع ما يجري من حوله.

رئيسة مجلس إدارة "أطباء لحقوق الإنسان"، د. لينا قاسم حسان تتحدث لـ"عرب 48" خلال لقاء جمع بين المسرح والفن التشكيلي في مدينة طمرة

للتفاصيل: https://t.co/XkLOr0qUnK pic.twitter.com/TKKtwDMU6t — موقع عرب 48 (@arab48website) November 26, 2026

وأشار حنا إلى أن المسرحية لم تأتِ لتقديم إجابات جاهزة، بل لفتح مساحة للتفكير والتعبير عن مشاعر وتجارب يعيشها كثيرون، ولا يجدون دائمًا الكلمات المناسبة لوصفها.

عام ونصف من التحضير... بين الفن والقانون

لم يصل العرض إلى الجمهور بسهولة، إذ سبق ظهوره على الخشبة مسار عمل امتدّ نحو عام ونصف العام، شمل تطوير النص والإعداد الفني والبصري، إلى جانب الاستشارات القانونية التي رافقت مراحل الكتابة.

وقالت مساعدة المخرج ومديرة العرض، سيرين علي، لـ"عرب 48" إن العمل خرج إلى النور في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد فترة طويلة من التحضير، لم تقتصر على الجوانب الفنية، بل شملت أيضًا التعامل مع التحديات القانونية المرتبطة بطرح قضية حسّاسة في ظل المناخ السياسي والإعلامي السائد.

وأوضحت أن طاقم العمل استعان بمركز "عدالة"، الذي قدّم استشارات قانونية بشأن صياغة النص، بهدف حماية العمل من الملاحقات والاتهامات المحتملة بالتحريض أو المسّ بسمعة المؤسسات الإسرائيلية.

وأكدت أن هذه الاستشارات لم تكن تفصيلًا هامشيًا، بل شكّلت جزءًا أساسيًا من عملية الإنتاج، في ظل التحديات التي تواجه تقديم أعمال فنية تتناول قضايا الفلسطينيين العاملين داخل المؤسسات الإسرائيلية، وما قد يترتّب على ذلك من تأويلات وملاحقات.

كما أشارت إلى دور جمعية الثقافة العربية في دعم المشروع، وتوفير مساحة للعمل والتدريبات في مسرح "سرد" بمدينة حيفا، ما أتاح للطاقم بيئة مناسبة لمراجعة العمل وتطويره خلال فترة التحضير المكثّفة.

ولفتت علي إلى أن جولة العروض الأولى شكّلت فرصة للوقوف على تفاعل الجمهور، ولا سيّما الأطباء والطواقم الطبية، مع القضايا التي تطرحها المسرحية.

وأضافت أن طموح الطاقم يتجاوز العروض المحلية، ليشمل تقديم المسرحية في الضفة الغربية وخارج البلاد، مع تطلّع إلى عرضها في لندن، وربما في أماكن أخرى مستقبلًا.

من التجربة الفردية إلى الحكاية الجماعية

وأشارت علي إلى أن أحد أهداف المسرحية يتمثّل في إيصال هذه التجارب إلى العالم، وتعريف الجمهور بخصوصية واقع الفلسطينيين في الداخل، الذين يعملون في مؤسسات إسرائيلية ويحملون المواطنة الإسرائيلية، لكنهم يواجهون، في الوقت ذاته، أشكالًا من التمييز بسبب هويتهم الفلسطينية.

وأضافت أن كثيرين خارج البلاد لا يعرفون تفاصيل هذه التجربة، ولا يدركون حجم التحديات التي يواجهها الفلسطينيون داخل المنظومة التي يعملون فيها.

الفنان التشكيلي أحمد كنعان يتحدث لـ"عرب 48" عن معرض "عالم موازٍ" في طمرة

للتفاصيل: https://t.co/XkLOr0rsdi pic.twitter.com/mjmqFvRgxW — موقع عرب 48 (@arab48website) November 26, 2026

ومن هنا، يسعى العمل إلى تحويل التجربة الفردية إلى حكاية جماعية، ومنح أصحاب الشهادات مساحة للتعبير عن أنفسهم من خلال وسيط فني قادر على الوصول إلى جمهور أوسع، ونقل تجارب قد تبقى، لولا ذلك، حبيسة أماكن العمل.

"قنديل البحر"... كائن بلا عمود فقري ورمز للاغتراب

وقال المدير الفني لمسرح الجوال، الفنان حسن طه، لـ"عرب 48" الذي يشارك في التمثيل في المسرحية، إن المسرح يؤدّي دورًا يتجاوز الترفيه، إذ يشكّل مساحة للتوثيق والتأريخ وأرشفة التجارب الإنسانية، وحفظ الرواية الفلسطينية بما تحمله من قصص وشهادات وذاكرة.

وأوضح أن عنوان المسرحية يحمل دلالة رمزية تتجاوز غرابة التسمية؛ فقنديل البحر كائن هلامي لا يمتلك عظامًا أو عمودًا فقريًا، ويبدو في حركته أشبه بكائن شفّاف يتشكّل وفق الوسط الذي يعيش فيه.

ويستحضر العمل هذه الصورة بوصفها استعارة لحالة أشخاص يعملون داخل مؤسسات يُفترض أن تقوم على مبادئ إنسانية، لكنهم يجدون أنفسهم في مواجهة ضغوط تدفعهم إلى الصمت والحذر، وتضع هويتهم وحقّهم في التعبير موضع اختبار دائم.

وأشار طه إلى أن المسرحية جاءت ثمرة مسار فني بدأ بالفكرة الأولى التي طرحها مؤلّف النص، الفنان صالح بكري، مرورًا بتطوير النص وانضمام المخرج يوسف أبو وردة إلى المشروع، وصولًا إلى الصيغة النهائية التي يشاهدها الجمهور.

وأكد أن طرح موضوعات حسّاسة وقريبة من حياة الناس يشكّل جزءًا من رؤية مسرح الجوال، الذي يسعى إلى تقديم أعمال تعبّر عن مشاعر المجتمع الفلسطيني وأسئلته في مختلف المراحل التي يمرّ بها.

وأضاف أن العمل يحمل صرخة إنسانية لمساندة الأطباء وأبناء الشعب الفلسطيني، لكنه لا يريد أن يقف عند حدود الألم، بل يسعى أيضًا إلى منح الجمهور بصيصًا من الأمل، وتعزيز روح التضامن والتماسك المجتمعي.

لينا قاسم حسان: ما نراه على الخشبة جزء من واقع يومي

من موقعها رئيسةً لمجلس إدارة جمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، تحدّثت د. لينا قاسم حسان لـ"عرب 48" عن الخلفية الواقعية التي يستند إليها العمل المسرحي، مشيرة إلى دور الجمعية في كشف الانتهاكات وجمع الشهادات المتعلّقة بما يتعرّض له الأطباء والعاملون الفلسطينيون في المؤسسات الصحية الإسرائيلية.

وقالت إن الفترة التي أعقبت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شهدت تصاعدًا في ملاحقة العاملين العرب في القطاع الصحي والتضييق عليهم، مشيرة إلى أن الأجواء داخل هذه المؤسسات لم تكن خالية من التمييز قبل ذلك التاريخ، غير أن المرحلة اللاحقة شهدت تشديدًا في إجراءات الرقابة والمساءلة والعقوبات.

وأوضحت أن التعبير عن الرأي أو استنكار الحرب والدمار والقتل قد يُفسَّر، في حالات عديدة، على أنه دعم للإرهاب، ما يفتح الباب أمام استدعاء العاملين إلى جلسات استماع واتخاذ إجراءات تأديبية بحقّهم، قد تصل إلى الفصل من العمل.

ولفتت إلى أن الرقابة لا تقتصر على أماكن العمل، بل تمتدّ إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن تتحوّل الإعجابات أو المنشورات، وحتى مشاركة صور الأطفال في غزة، إلى أسباب للمساءلة المهنية.

وأضافت أن هذه الأجواء أوجدت حالة من الخوف والاغتراب لدى كثير من العاملين الفلسطينيين، الذين يتوجّهون يوميًا إلى المستشفيات لتقديم العلاج والمساعدة، لكنهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى مراقبة كلماتهم ومواقفهم، خشية المسّ بمصادر رزقهم ومستقبلهم المهني.

مدير المشاريع في مسرح الجوال، ومصمّم السينوغرافيا والديكور والأزياء، أشرف حنا، يتحدث لـ"عرب 48" عن مسرحية "رقصة قناديل البحر" في طمرة

للتفاصيل: https://t.co/XkLOr0qUnK pic.twitter.com/6s0r4nhOWg — موقع عرب 48 (@arab48website) November 26, 2026

واعتبرت قاسم حسان أن المسرحية تنقل جانبًا من هذه التجربة، مشدّدة على أن ما يظهر على الخشبة يبقى جزءًا محدودًا من واقع يومي أكثر تعقيدًا، تتجلّى تفاصيله في اجتماعات الطواقم والمحادثات العابرة، وحتى في جلسة لاحتساء القهوة تجمع زملاء لا يستطيع بعضهم التعبير بحرّية عن مشاعرهم ومواقفهم.

وأشارت إلى أن هذه الأجواء انعكست على العلاقات المهنية والإنسانية داخل المؤسسات الصحية، وأدّت إلى حالة من الحذر والصمت، في وقت يشعر فيه العاملون الفلسطينيون بأنهم مطالبون بإخفاء مشاعرهم، حتى في أكثر اللحظات الإنسانية إلحاحًا.

وأكدت أن الفن والمسرح يوفّران مساحة مهمّة لطرح هذه القضية أمام الجمهور، وتعريف المجتمع بما يمرّ به الأطباء الفلسطينيون، معتبرة أن مشاهدة العمل تتيح فهمًا أعمق لتجربة لا تحظى دائمًا بالاهتمام الإعلامي الكافي.

وشدّدت على أنه يُفترض أن يكون القطاع الصحي مساحة لحماية الحياة وتخفيف الألم، وأن يشكّل التضامن مع الزملاء الذين يتعرّضون للخطر جزءًا من أخلاقيات المهنة، بصرف النظر عن هويتهم أو خلفياتهم.

غير أنها أشارت إلى أن ما شهدته المؤسسات الصحية خلال الحرب، وما رافق ذلك من مواقف اتّسمت بالصمت أو المشاركة في بعض الانتهاكات، أثار أسئلة أخلاقية عميقة.

وفي هذا السياق، لم تكن المسرحية، بالنسبة إليها، مجرّد عمل فني، بل مساحة لرفع الوعي وإخراج هذه التجارب من دائرة الصمت، ووضعها أمام الجمهور بوصفها قضية إنسانية وحقوقية تستحقّ النقاش.

وجاءت المسرحية من إنتاج مسرح الجوال، وتأليف صالح بكري، وإخراج يوسف أبو وردة، فيما تولّت سيرين علي مساعدة المخرج وإدارة العرض. وشارك في التمثيل عنان أبو جابر وحسن طه، وتولّى السينوغرافيا كلّ من مجدلة خوري وأشرف حنا، والإضاءة جاكي شيمش ونعمة زكنون، والموسيقى حبيب شحادة حنا، فيما تولّى محمود بكري إعداد الفيديو.

"عالم موازٍ"... حين تتجاور الحياة مع المأساة

وقبيل العرض المسرحي، تجوّل الحضور في معرض "عالم موازٍ" للفنان التشكيلي أحمد كنعان، الذي قدّم مجموعة من الأعمال الفنية التي تستحضر تناقضات الحياة الفلسطينية، بين الفرح والحزن، والموسيقى والرقص، والنزوح والجوع والتهجير.

وأوضح كنعان، في حديثه لـ"عرب 48"، أن المعرض يضمّ أعمالًا فنية متنوّعة، تشمل لوحات خشبية وزيتية ومنحوتات برونزية، أُنجز معظمها خلال السنوات الستّ الأخيرة، فيما تركّز مجموعة منها على مشاهد النزوح والمجاعة والتجويع في قطاع غزة.

وقال إن تسمية المعرض بـ"عالم موازٍ" جاءت انطلاقًا من إحساسه بالتناقض الذي يعيشه الفلسطينيون؛ ففي الوقت الذي تستمرّ فيه الحياة الاجتماعية، بما تحمله من أفراح ومناسبات وموسيقى ورقص، ثمّة عالم آخر موازٍ يعيش فيه الناس التهجير والجوع والخوف والدمار.

وأضاف أن الفنان لا يستطيع تجاهل ما يشاهده عبر وسائل الإعلام، إذ تترك هذه الصور أثرها في وجدانه، وتتحوّل إلى تعبير فني. وأشار إلى أنه احتفظ بصور ومشاهد من الأحداث، قبل أن يتفرّغ للعمل عليها بصورة مكثّفة، وينتج مجموعة من اللوحات التي تعكس هذه المأساة.

وتناول كنعان في أعماله مشاهد النزوح وحمل المياه والسير نحو المجهول، إلى جانب لوحات تستحضر مشاهد المجاعة وتجمّع الناس للحصول على الطحين، وما رافق ذلك من إطلاق نار على أشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى المساعدات.

غير أنه لم يحصر المعرض في الألم وحده، بل حرص على إبراز الوجه الآخر للحياة الفلسطينية، بما تحمله من تراث وموسيقى ورقص وعلاقات اجتماعية وشخصيات إنسانية، معتبرًا أن هذه العناصر ليست منفصلة عن المأساة، بل تعبّر عن قدرة الناس على مواصلة الحياة رغم كلّ ما يحيط بهم.

وأكد كنعان أن أعماله لا تستهدف هوية قومية أو دينية بعينها، بل تتناول المأساة من منظور إنساني، وتترك للمشاهد مساحة للتفاعل مع الصور وما تحمله من معانٍ ودلالات.

سامر ذياب: "لن نكون قناديل البحر، بل نحن حيتان الأوركا"... الفن صوت في مواجهة العنصرية والظلم

وقال د. سامر ذياب، مدير مركز الزهراوي الطبي، في حديث لـ"عرب 48"، إن مسرحية "رقصة قناديل البحر"، التي صاغ كلماتها الفنان المبدع صالح محمد بكري، تلامس بجرأة وعمق الواقع المرير الذي نعيشه اليوم في مؤسسات ومجالات مختلفة، حيث تتشابك المصالح، وتتراجع القيم، وتُختبر مصداقية المواقف.

وأضاف ذياب أن المسرحية تضعنا أمام أنفسنا، وتدعونا إلى التأمّل في الفجوة بين المبادئ التي نعلنها وممارساتنا على أرض الواقع، وفي مسؤوليتنا الأخلاقية حين نشهد الظلم ونختار الصمت.

وتطرّق ذياب إلى معاناة الطواقم الطبية العربية، وما تتعرّض له خلال السنوات الأخيرة من هجمات وممارسات عنصرية وحملات تشكيك، رغم دورها الإنساني في إنقاذ الأرواح وتقديم الخدمات الطبية للجميع، دون تمييز.

وأوضح أن المسرحية تمنح هذا الوجع صوتًا، وتكشف عن مفارقة مؤلمة، تتمثّل في أن الأيدي التي تمتدّ لمداواة الجميع قد تتعرّض للجرح والاستهداف بسبب هوية أصحابها، مؤكّدًا أن صون كرامة الطواقم الطبية ومواجهة العنصرية مسؤولية تقع على عاتق المجتمع ومؤسساته.

وشدّد ذياب على رفض الخضوع لهذه الممارسات أو الاستسلام لها، مستحضرًا رمزية عنوان المسرحية، بالقول: "لن نرضى ولن نكون قناديل البحر، بل نحن حيتان الأوركا، نجوب البحار والمحيطات، ونحمل رسالة الإنسانية والأمل إلى كل مكان".

وفي سياق حديثه عن دور الفن، أكّد ذياب أن المسرح والتمثيل والرسم والنحت لطالما شكّلت أشكالًا راقية من النضال، لما تمتلكه من قدرة على التعبير بشجاعة، وإيقاظ الضمير، وطرح الأسئلة التي يخشى كثيرون طرحها.

وأشار إلى أن الإبداع الفني، سواء على خشبة المسرح أو من خلال لوحة أو منحوتة، يمتلك القدرة على كشف ما تخفيه الخطابات، والنفاذ إلى وجدان الناس، وتحقيق ما قد تعجز عنه الشعارات والخطابات التقليدية.

واختتم ذياب حديثه بتوجيه التحية إلى الطواقم الطبية التي تتمسّك برسالتها الإنسانية وحقّها في الكرامة والمساواة، وإلى جميع المبدعين الذين ينحازون إلى الإنسان ويحملون قضاياه بصدق، مؤكّدًا أن أثر الكلمة الصادقة لا ينتهي بإسدال الستار، وأن للفن دورًا أساسيًا في تحويل الوجع إلى وعي، والوعي إلى موقف.

وبين خشبة المسرح وأعمال الفن التشكيلي، التقى العالمان في محاولة لتوثيق التجربة الفلسطينية، بما تحمله من وجع وأسئلة وتناقضات؛ فمن شهادات الأطباء الذين يواجهون ضغوطًا في أماكن عملهم، إلى صور النازحين والجائعين في غزة، بدا الفن وسيلة لحفظ الذاكرة وكسر الصمت، والتعبير عمّا يصعب قوله بالكلمات وحدها.