شارك أكثر من 150 طالبا وطالبة في افتتاح الدورة 20 لمنحة روضة بشارة عطا الله من قبل جمعية الثقافة العربية في حيفا. وتركز المنحة على تعزيز الهوية الوطنية والمسؤولية والعطاء والعمل التطوعي، وتوفير مساحة آمنة للطلبة لمواجهة تحديات الاغتراب.

افتتحت جمعية الثقافة العربية، الجمعة، الدورة العشرين لمنحة الدكتورة الراحلة روضة بشارة عطا الله، بمشاركة أكثر من 150 طالبا وطالبة أكاديميين في قاعة الكرمل بمدينة حيفا، وذلك تزامنا مع مرور 20 عاما على انطلاق المشروع التربوي الذي شكل مساحة للتعلم والتثقيف والعمل المجتمعي، وأسهم في تخريج آلاف الطلبة الجامعيين من مختلف المناطق في البلاد على مدار عقدين.

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وشكّل الحفل مناسبة لاستقبال الفوج الجديد من الطلبة المنضمين إلى المنحة، والاحتفاء بمسيرة تربوية امتدت على مدار 20 عامًا، خرّجت خلالها الجمعية أجيالًا من الشباب والشابات الذين برزوا في مجالات وتخصصات متنوعة، وواصلوا حضورهم ومساهمتهم في المجتمع في مواقع مهنية وقيادية مختلفة.

جمعية الثقافة العربية تفتتح الدورة 20 لمنحة د. روضة بشارة عطا الله في حيفا pic.twitter.com/5DofPR1OGh — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وتنطلق الدورة الجديدة ضمن برنامج تربوي يمتد على مدار ثلاث سنوات، ويهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية روح المبادرة والمسؤولية والعطاء، وتزويد الطلبة بالأدوات المعرفية والعملية التي تمكّنهم من فهم واقع مجتمعهم والمساهمة في إحداث تغيير فيه.

عشرون عامًا من الاستثمار في الأجيال الشابة

وقال مدير جمعية الثقافة العربية، يوسف طه، في حديث لـ"عرب 48"، إن الجمعية تعتز بمسيرة المنحة وما حققته على مدار عشرين عامًا، مشيرًا إلى أنها أسهمت في تخريج آلاف الطلبة الجامعيين من مختلف الجامعات في البلاد.

قال مدير جمعية الثقافة العربية، يوسف طه، لـ"عرب 48"، إن "الفوج العشرين من منحة الدكتورة روضة بشارة عطا الله يشكّل محطة مهمة في تاريخ الجمعية"، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر على تقديم الدعم للطلبة خلال مسيرتهم الأكاديمية، بل يوفر لهم مسارًا تربويًا وتثقيفيًا يركز على الهوية الوطنية… pic.twitter.com/4HikLb9aoP — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وأضاف أن "الفوج العشرين من منحة الدكتورة روضة بشارة عطا الله يشكّل محطة مهمة في تاريخ الجمعية"، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر على تقديم الدعم للطلبة خلال مسيرتهم الأكاديمية، بل يوفر لهم مسارًا تربويًا وتثقيفيًا يركز على الهوية الوطنية والتطوع والعطاء للمجتمع والشعب.

وأوضح طه، أن "الجمعية تستقبل في هذه الدورة مجموعة جديدة من الطلبة، ضمن برنامج نوعي يسعى إلى تعزيز وعيهم بدورهم المجتمعي، وتشجيعهم على المبادرة والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن "أثر المنحة يظهر في حضور خريجيها في مواقع العمل والمؤسسات والشركات والمستشفيات، وفي مواقع قيادية وريادية متعددة"، معتبرًا أن هذا الحضور يمثل إحدى أبرز نتائج الاستثمار التربوي المتواصل في الأجيال الشابة.

كما ثمّن طه دور الشركاء والداعمين للمشروع، وفي مقدمتهم مؤسسة الجليل في لندن، إلى جانب العائلات والمتبرعين الذين يساهمون في توفير المنح ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم ومسيرتهم الأكاديمية.

برنامج تربوي يجمع بين الوعي والمبادرة والعمل الميداني

من جهته، قال مركز مشروع المنحة، عز عودة، لـ"عرب 48"، إن "الدورة الحالية تمثل امتدادًا لمسار تربوي يهدف إلى إعداد الطلبة لأخذ دور فاعل في مجتمعهم"، مشيرًا إلى أنه يشارك في افتتاح المنحة للمرة الخامسة بصفته مركزًا للمشروع، بعد أن كان طالبًا مستفيدًا منها وخريجًا من برنامجها.

قال مركز مشروع المنحة، عز عودة، لـ"عرب 48"، إن "الدورة الحالية تمثل امتدادًا لمسار تربوي يهدف إلى إعداد الطلبة لأخذ دور فاعل في مجتمعهم"، مشيرًا إلى أنه يشارك في افتتاح المنحة للمرة الخامسة بصفته مركزًا للمشروع، بعد أن كان طالبًا مستفيدًا منها وخريجًا من برنامجها. pic.twitter.com/Rdabxi4CFs — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وأوضح "ما يميز المنحة هو الجمع بين الدعم الأكاديمي والبرنامج التثقيفي، إلى جانب توفير مساحة للدعم النفسي والاجتماعي، تمنح الطلبة أدوات لفهم الواقع وقراءته بصورة نقدية ومعرفية، والأهم من ذلك، امتلاك القدرة على المبادرة والعمل من أجل تغييره".

وأضاف عودة، أن "البرنامج يتضمن أربعة مسارات تطوعية، ترتكز على بناء شخصية الطالب وتعزيز قدراته المعرفية والقيادية، وتطوير مهارات العمل الجماعي، وصولًا إلى الانتقال من مرحلة الوعي والفهم إلى التطبيق والمشاركة الميدانية في البلدات والجامعات".

وشدد على أن "الهدف لا يقتصر على تخريج طلبة يمتلكون معرفة ووعيًا بالتحديات التي يواجهها مجتمعهم، بل إعداد جيل قادر على تحويل هذا الوعي إلى عمل ومبادرات ملموسة، والمساهمة في معالجة القضايا والآفات المجتمعية".

وتحدث عودة عن أهمية تعزيز الأمل والثقة بقدرة الشباب الفلسطيني على صناعة التغيير وتقرير مصيره، في ظل الأزمات والتحديات التي يواجهها المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا أن المنحة تسعى إلى مواجهة مشاعر العجز واليأس من خلال بناء شخصية مبادرة تؤمن بقدرتها على التأثير والعطاء.

مساحة آمنة في مواجهة الاغتراب داخل الجامعات

وتطرق عودة إلى التحديات التي يواجهها الطلبة العرب الفلسطينيون في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، موضحًا أن الانتقال إلى بيئة جامعية جديدة قد يرافقه شعور بالغربة والاغتراب، في ظل اختلاف البيئة الاجتماعية والثقافية والتحديات المرتبطة بالهوية واللغة والتعبير عن الذات.

وقال إن "المنحة تسعى إلى توفير ما يشبه البيت الثاني للطلبة، ومساحة يستطيعون فيها التعبير عن هويتهم وصوتهم بحرية، والالتقاء بطلاب يشاركونهم التجارب والتحديات نفسها".

وأضاف أن "وجود مجتمع طلابي متكاتف يمنح الطلبة شعورًا بالانتماء والسند، ويؤكد لهم أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه التحديات، بل جزء من مجموعة تسندهم وتشجعهم على التمسك بهويتهم ومواصلة العمل من أجل أبناء وبنات مجتمعهم".

من جانبها، أوضحت مركزة مشروع منحة الدكتورة روضة بشارة عطا الله في جمعية الثقافة العربية، أليس حنا، في حديث لـ"عرب 48"، أن "البرنامج يستند إلى ثلاثة أعمدة أساسية هي: الهوية والمسؤولية والعطاء".

أوضحت مركزة مشروع منحة الدكتورة روضة بشارة عطا الله في جمعية الثقافة العربية، أليس حنا، في حديث لـ"عرب 48"، أن "البرنامج يستند إلى ثلاثة أعمدة أساسية هي: الهوية والمسؤولية والعطاء". pic.twitter.com/8SVmnTs8Lc — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وقالت إن "المنحة تعمل على تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة من خلال تعريفهم بتاريخهم وجغرافيتهم وثقافتهم وعاداتهم، انطلاقًا من أن الوعي بالهوية يقود إلى الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع، ومن ثم إلى المبادرة والعمل والمساهمة في تحسينه".

وأشارت حنا إلى أن الدورة الحالية تتضمن أربعة مشاريع تطوعية، من بينها مشروع يركز على اللغة العربية، ويهدف إلى تعزيز مكانتها وتقوية علاقة الطلبة بها، من خلال مبادرات وأنشطة في المساحات التي يتواجدون فيها، بما يشمل الجامعات والمدارس.

وأكدت أن "الجمعية تحرص على أن تكون المنحة مساحة آمنة وبيتًا للطلبة العرب الفلسطينيين، يلتقون فيه بأقران يشاركونهم التحديات والتجارب، ويجدون فيه من يفهم خصوصية واقعهم الأكاديمي والاجتماعي، ويمنحهم الشعور بالانتماء والاحتضان".

الطلبة: المنحة بيت ثان ومساحة لاكتشاف الهوية والتاريخ

على صعيد تجربة الطلبة، تحدث بسام خلايلة وهو طالب في السنة الثالثة ضمن المنحة ويدرس هندسة المواصلات في معهد التخنيون، عن أثر مشاركته في البرنامج على المستويين الشخصي والمعرفي.

بسام خلايلة وهو طالب في السنة الثالثة ضمن المنحة ويدرس هندسة المواصلات في معهد التخنيون، يتحدث لـ"عرب 48" عن أثر مشاركته في البرنامج على المستويين الشخصي والمعرفي. pic.twitter.com/3JZGTyHb1s — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وقال في حديث لـ"عرب 48"، إنه انضم إلى المنحة قبل ثلاث سنوات من دون أن تكون لديه صورة واضحة عن طبيعة البرنامج والأنشطة التي تتضمنها، لكنه اكتشف منذ بدايته مساحة مختلفة عن البيئة الجامعية التي يغلب عليها انشغال كل طالب بمساره الخاص.

وأضاف أن المنحة تحولت بالنسبة إليه إلى بيت ثانٍ، وجد فيه أجواء من الألفة والتواصل والتكاتف بين مجموعة من الطلبة الفلسطينيين، إلى جانب فرصة للتعرف بصورة أعمق إلى تاريخ شعبه ومناطقه، من خلال الجولات والأنشطة التثقيفية التي نظمها البرنامج.

وأشار خلايلة إلى أن تجربته في المنحة دفعته إلى التفكير في نقل ما اكتسبه إلى الأجيال الشابة، موضحًا أنه يتطلع إلى المساهمة في مشروع للقيادة الشبابية، بهدف رفع الوعي لدى الشباب والناشئة حول القضايا والمعارف التي تعرف إليها خلال سنوات مشاركته في البرنامج.