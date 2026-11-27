صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثالث والثمانون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كل شهرين.

ويضمّ العدد هذه الدراسات: "نظام الأسد بوصفه نظامًا أقلويًا: تماسك الجماعة الطائفية وآليات البقاء" لسلام السعدي، و"الذاكرة المكانية للعنف ومسارات العدالة الانتقالية في حلب" لمعتصم أبوزيد، و"إدماج المرأة في القوات المسلحة القطرية: دراسة في الدوافع والتحديات" لفاطمة النعيمي، و"تحولات استراتيجية الردع الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي" لملاذ الآغا، و"انعدام الثقة المزمن: الولايات المتحدة الأميركية والبرنامج النووي الإيراني" لعمران عمر علي.

أما في باب "مناقشات"، فتناقش سلمى لهيب "شبكات الحوكمة العالمية وشراكاتها". وفي باب "مراجعات الكتب"، يراجع حسن عبيد كتاب "أبراج العاج والفولاذ: كيف تحرم الجامعات الإسرائيلية الفلسطينيين من حريتهم؟"، للمؤلّفة مايا ويند. وفي باب "دراسة مترجمة"، قدّم توفيق سخان ترجمةً لمقالة مارتا فينيمور وكاثرين سيكينك المرجعية،"ديناميات المعايير الدولية والتغير السياسي".

ويعرض باب "التوثيق" أبرز الوقائع الفلسطينية في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2026. ويُختتم العدد بعروضٍ لكتبٍ صدرت حديثًا، أعدّتها هيئة تحرير الدورية.