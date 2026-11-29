تستحضر مسرحية "أغلق الملف"، المعروضة على خشبة مسرح سرد في حيفا، قضايا العنف وأداء المؤسسات الرسمية وحرية التعبير، من خلال كوميديا سوداء تعيد قراءة نص للكاتب الإيطالي داريو فو بإسقاطات على الواقع العربي.

ماذا يحدث حين لا تنتهي الجريمة بوقوعها، بل تبدأ بعدها محاولات طمس الحقيقة وإخفاء المسؤولية؟ وماذا لو تحولت المؤسسات المنوط بها حماية المجتمع وتحقيق العدالة إلى جزء من الأسئلة المطروحة أمام الجمهور؟ هذه التساؤلات تشكل محور مسرحية "أُغلق الملف"، التي عرضت مساء السبت على خشبة مسرح سرد في حيفا، مستخدمة الكوميديا السوداء والسخرية السياسية لطرح قضايا العنف والجريمة وأداء الشرطة وحرية التعبير وملاحقة الصحفيين.

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ولا تكتفي المسرحية، المقتبسة عن عمل "موت فوضوي عبثي" للكاتب الإيطالي داريو فو، بسرد حكاية وفاة غامضة داخل مركز للشرطة، بل تنقل أحداثها إلى مساحة أوسع من المساءلة، مستحضرة واقع المجتمع العربي وما يرافقه من تساؤلات حول دور المؤسسات الرسمية، ومحاولات التأثير في الرواية العامة وطمس الوقائع.

العمل من إعداد وإخراج هشام سليمان، وبمشاركة الممثلين قرمان قرمان، ورحيق حاج يحيى سليمان، ورائد شمس، ومحمد أبو العز محاميد، ورواد عازر. وتولى نعمة زكنون تصميم الإضاءة، فيما وضع ميشيل سجراوي الموسيقى، بمشاركة صابرين حسون طافش.

وتدور أحداث المسرحية حول وفاة شخص فوضوي أثناء احتجازه في مركز للشرطة بمدينة ميلانو، حيث تعلن الشرطة أن وفاته ناجمة عن انتحار عرضي بعد سقوطه من نافذة غرفة التحقيق.

أُغلق الملف بمسرح سرد في حيفا.. مسرحية تفتح أسئلة الحقيقة والمحاسبة



يتحدث الفنان قرمان قرمان، المدير الفني لمسرح السراج، لـ"عرب 48"، عن إسقاط مسرحية "أُغلق الملف" على واقع العنف والجريمة في المجتمع العربي وتقاعس الشرطة، مؤكدًا مسؤولية الفنان الفلسطيني في مساءلة المؤسسات الرسمية… pic.twitter.com/XB0dQmMjqG — موقع عرب 48 (@arab48website) November 29, 2026

لكن دخول شخصية بارعة في التنكر، تنتحل صفة قاضي تحقيق قادم من روما، يعيد فتح القضية، ويكشف تناقضات في الرواية الرسمية، لتتحول مجريات التحقيق إلى مواجهة ساخرة مع السلطة وأساليبها في التعامل مع الحقيقة.

ومن خلال هذا المسار، يطرح العمل أسئلة تتجاوز الحادثة المسرحية: من يملك حق رواية ما حدث؟ ومن يحدد الحقيقة التي تصل إلى الجمهور؟ وكيف يمكن محاسبة المؤسسات حين تكون هي نفسها موضع اتهام؟

رائد شمس: الكوميديا قادرة على ملامسة موضع الوجع

يرى الفنان رائد شمس من مجدل شمس أن اختيار الكوميديا لتناول القضايا الاجتماعية والسياسية يمنح العمل قدرة على الوصول إلى الجمهور وترك أثر يتجاوز التقديم المباشر للقضايا.

ويقول شمس لـ"عرب 48" إن الكوميديا تتيح إيصال الرسائل والتطرق إلى أوجاع الناس في الوقت نفسه، مضيفا: "ما أجمل الكوميديا التي تستطيع أحيانا أن توصل رسالة، وفي الوقت نفسه تلامس موضع الوجع".

ويشير إلى أن الفكرة والموقف اللذين يختبرهما الجمهور خلال العرض قد يكون تأثيرهما أعمق من طرح القضية بصورة مباشرة، إذ يتيح المسرح للمتلقي فرصة التفاعل والتفكير والوصول إلى المعنى بنفسه.

وعن إسقاط النص الإيطالي على الواقع المحلي، يوضح شمس أن القضايا الإنسانية التي يتناولها الأدب العالمي تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، وأن إعادة تقديمها من منظور محلي تمنحها أبعادا إضافية، خصوصا عندما يجد الجمهور انعكاسا لتجاربه وأسئلته اليومية على خشبة المسرح.

وفي ما يتعلق بجرأة العمل في انتقاد المؤسسات الرسمية وتناول قضايا حساسة، يرفض شمس اعتبار ذلك خروجًا عن حدود العمل المسرحي، مؤكدا أن حصر المسرح في الموضوعات المألوفة يفقده جانبًا أساسيًا من دوره وقيمته.

محمد أبو العز محاميد: تضييق المساحة المتاحة أمام الفنانين والإعلاميين

ولا تنفصل الأسئلة التي تطرحها المسرحية عن واقع حرية التعبير والعمل الصحفي، في ظل ما يصفه فنانون وإعلاميون بتراجع المساحة المتاحة لطرح القضايا المسكوت عنها.

وفي هذا السياق، يقول الفنان والإعلامي محمد أبو العز محاميد لـ"عرب 48" إن المساحة المتاحة أمام الفنانين والإعلاميين للتعبير عن مواقفهم وإيصال أصواتهم باتت أكثر ضيقًا بفعل التضييقات السياسية والمناخ العام، إلا أن المحاولات مستمرة للاستفادة مما تبقى منها وتسليط الضوء على القضايا التي يصعب تناولها.

أُغلق الملف بمسرح سرد في حيفا.. مسرحية تفتح أسئلة الحقيقة والمحاسبة



يتحدث الفنان رائد شمس، من مجدل شمس، لـ"عرب 48"، عن قدرة الكوميديا السوداء على إيصال الرسائل وملامسة أوجاع الناس، وكيف يوظّف العمل المسرحي "أُغلق الملف" السخرية السياسية لطرح قضايا يعيشها المجتمع العربي، بعيدًا… pic.twitter.com/STUmVnYcjb — موقع عرب 48 (@arab48website) November 29, 2026

ويوضح أن الفنانين والإعلاميين يحاولون، كل من موقعه، توظيف أدواتهم الفنية والإعلامية لطرح القضايا التي تشغل المجتمع والتعبير عن مواقفهم وترك أثر لدى الجمهور، سواء من خلال المسرح أو العمل الإعلامي.

ويلفت محاميد إلى وجود تقاطعات بين الظروف السياسية التي كُتب فيها النص الأصلي والواقع الراهن، لا سيما في ما يتعلق بالتأثير في الحقيقة وتوجيه الرأي العام.

ويشير إلى أن المسرحية تتناول ملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم، ومحاولات تضليل العمل الصحفي والتلاعب بالوقائع، رغم وضوحها، من خلال جهات تسعى داخل مراكز الشرطة ودوائر صنع القرار إلى تغيير الحقائق أو إخفائها.

ويضيف أن العمل حاول الكشف عما يجري خلف الكواليس، ولا سيما في غرف التحقيق، وتسليط الضوء على الممارسات التي تبقى بعيدة عن أعين الجمهور، مؤكدا أهمية دور المسرح في إثارة النقاش حول حرية الصحافة والتعبير.

ويعرب محاميد عن أمله في أن يكون العرض قد نجح في إيصال رسالته، وفتح المجال أمام الجمهور للتفكير في القضايا التي يصعب طرحها في مجالات أخرى.

قرمان قرمان: من واجبي تسليط الضوء على مشكلات مجتمعنا

ومن زاوية أخرى، يتناول الفنان قرمان قرمان، المدير الفني لمسرح السراج، العلاقة بين النص المسرحي والواقع الاجتماعي والسياسي، معتبرًا أن اختيار الكوميديا السوداء جاء بهدف تقديم القضايا بطريقة فنية تتيح للجمهور التفاعل معها، بدل الاكتفاء بإعادة سرد ما يسمعه يوميًا في الأخبار والمقالات.

ويقول قرمان لـ"عرب 48" إن النص الأصلي لداريو فو كتب في سبعينيات القرن الماضي، ضمن سياق سياسي إيطالي اتسم باضطهاد فئات من المجتمع، لكن فريق العمل وجد في مضامينه مساحة لإسقاطها على الواقع العربي الراهن.

ويوضح: "تناولنا النص بوصفه إسقاطًا على ما نعيشه اليوم، وعلى العنف المستشري في مجتمعنا العربي، وتقاعس الشرطة وتخاذلها، وتعامل المؤسسة القضائية معها، إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى".

أُغلق الملف بمسرح سرد في حيفا.. مسرحية تفتح أسئلة الحقيقة والمحاسبة



يتناول الفنان والإعلامي محمد أبو العز محاميد، في حديثه لـ"عرب 48"، تضاؤل مساحة حرية التعبير أمام الفنانين والإعلاميين، وكيف تعالج مسرحية "أُغلق الملف" قضايا ملاحقة الصحافيين والتلاعب بالحقائق وطمسها، ودور… pic.twitter.com/5tKTErokhC — موقع عرب 48 (@arab48website) November 29, 2026

ويؤكد أن المسرحية لا تتوقف عند الجريمة بحد ذاتها، بل تطرح تساؤلات حول مسؤولية المؤسسات الرسمية في حماية المجتمع ومواجهة العنف ومحاسبة المسؤولين، مشيرا إلى أن تقديم هذه القضايا في قالب ساخر يمنحها بعدا مختلفا ويجعل الرسالة أكثر حضورا لدى الجمهور.

وفي ما يتعلق بمسؤولية الفنان الفلسطيني في ظل التضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين، يشدد قرمان على أن دور الفنان لا يقتصر على ترسيخ الثقافة والهوية، بل يشمل أيضًا تناول المشكلات اليومية التي يعيشها المجتمع وتسليط الضوء عليها.

ويقول: "بصفتي فنانا فلسطينيا وعربيا أعيش في هذه البلاد، فإن من واجبي أن أوضح مشكلاتنا المجتمعية وأسلط الضوء عليها"، معتبرا أن معالجة هذه القضايا تشكل جزءا من مسؤولية المسرح تجاه جمهوره ومحيطه الاجتماعي.

المسرح يعيد فتح الملف

في المحصلة، لا تقتصر مسرحية "أغلق الملف" على إعادة تقديم نص عالمي أو استحضار حادثة وفاة غامضة داخل مركز للشرطة، بل توظف الحكاية لفتح نقاش حول العلاقة بين الجريمة والحقيقة والمحاسبة، وحول مصير القضايا التي تتداخل فيها الروايات الرسمية مع أسئلة المجتمع.

ومن خلال ربط أحداث النص بالواقع المحلي، تضع المسرحية أمام جمهورها قضايا العنف المتصاعد في المجتمع العربي، وأداء الشرطة والمؤسسات الرسمية، والتضييق على الصحافة وحرية التعبير، لتؤكد أن المسرح يمكن أن يكون مساحة لطرح الأسئلة ومناقشة القضايا التي لا تجد دائمًا طريقها إلى المجال العام.

وهنا تتجاوز الكوميديا السوداء وظيفتها الترفيهية، لتصبح وسيلة لكشف التناقضات وتسليط الضوء على المفارقات المؤلمة في الواقع. فبينما يحمل العرض عنوان "أغلق الملف"، تنتهي الحكاية بفتح ملفات أكثر تعقيدا، وتترك الجمهور أمام سؤالين: من يحاسب حين تغيب المحاسبة؟ ومن يحمي الحقيقة حين تصبح هي الأخرى ضحية؟