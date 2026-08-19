أطباء أميركيون ينقلون أهوال حرب غزة بفيلم وثائقي: "أسبوع واحد كان من أسوأ التجارب مجتمعة"

يطرح فيلم "أميركان دكتور" ("الطبيب الأميركي") في دور الفن السابع الأميركية اعتبارا من الجمعة، ويقول أحد الأطباء الثلاثة الذين ينقلون خلاله أهوال حرب غزة إن "أسبوعنا الأول كان لوحده أسوأ من كل تجاربي مجتمعة".

عالج مارك بيرلموتر العديد من المصابين جراء اعتداءات وكوارث طبيعية في أكثر من 30 بلدا، إلا أن هذا الجرّاح الأميركي يؤكد أن كل ذلك لا يقارن بما رآه من أهوال جراء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

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ويقول المتخصص في جراحة العظم "أسبوعنا الأول في غزة كان لوحده أسوأ من كل تجاربي مجتمعة"، والتي شملت مهمات عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وإعصار كاترينا في لويزيانا، والزلزال المدمّر في هايتي.

مقطع ترويجي للفيلم الوثائقي:

وتشكّل تجربة بيرلموتر وطبيبين أميركيين آخرين في مستشفيات غزة خلال الحرب الإسرائيلية، محور فيلم "أميركان دكتور" ("الطبيب الأميركي") الوثائقي الذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان ساندانس السينمائي في مطلع 2026، ويُطرح في دور الفن السابع الأميركية اعتبارا من الجمعة.

والفيلم هو باكورة الأعمال الوثائقية لبو سي تينغ التي تجنبت أن يكون عملها في صف طرف في الحرب، وركّزت على نقل تجربة ثلاثة أطباء من خلفيات مختلفة هم اليهودي بيرلموتر، والمسلم من أصل فلسطيني ثائر أحمد، وفيروز سيدوا المولود لوالدين زرادشتيين.

ويقول الأخير "يشعر الناس بأنهم يحتاجون الى شهادة دكتوراة في هذا الموضوع لكي يفهموه أو يناقشوه بعقلانية"، في إشارة إلى الحرب الراهنة والنزاع الذي يعود لعقود.

ويضيف "لكن السؤال ليس ما تعرف عن تاريخ العرب والإسرائيليين، بل: هل تؤيد قتل الأطفال أم لا؟ هل تؤيد تعذيب الأطباء أم لا؟ هل تؤيد قصف المستشفيات أم لا؟".

"إسرائيل سلبت كرامتهم"

وأقر الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات والمرافق الطبية، بذريعة أن حماس كانت تستخدمها لأغراض عسكرية. وتنفي الحركة هذه المزاعم.

ملصق الفيلم

ويؤكد الأطباء الثلاثة في الوثائقي أنهم لم يروا أي أنفاق في أي من المستشفيات التي عملوا فيها في غزة.

ويوثّق الوثائقي في أحد أكثر مشاهده إيلاما، "الضربة المزدوجة" على مستشفى ناصر في خانيونس بجنوب القطاع، عندما تعرّض مسعفون لقصف إسرائيلي أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في ضربة على المكان ذاته وقعت قبل وقت قصير.

ويتضمّن الفيلم روايات الأطباء ومحاولتهم معالجة جروح المدنيين الجسدية والنفسية نتيجة الحرب. وبالإضافة إلى علاج الأطراف المبتورة والجروح المفتوحة مع زملائهم الفلسطينيين، يحاول الأطباء الثلاثة الدفاع عن الضحايا داخل أروقة مراكز صنع القرار في واشنطن وعبر وسائل الإعلام الإسرائيلية والأميركية.

ويُظهر الوثائقي الصعوبات الميدانية التي واجهها الأطباء، من تهريب الملابس الخاصة بالعمليات والمضادات الحيوية عبر الحدود للالتفاف على الحصار الإسرائيلي، إلى رفض السلطات الإسرائيلية السماح لهم بالدخول.

كان القرار في شأن ما يجب إظهاره على الشاشة معضلة بالنسبة لبو سي تينغ.

وتوضح المخرجة التي عملت سابقا كمصورة صحافية "إذا أظهرت الكثير، يصبح الأمر فظا، ولن يشاهد أحد الفيلم، ومع ذلك تريد أن تكون فعالا في قول الحقيقة. وإذا أظهرت القليل، فلن يكون الأمر حقيقيا".

"علينا أن نوقف هذا"

يبدأ الفيلم من هذه المعضلة تحديدا.

فعندما تشعر تينغ بأن عرض صورة لأطفال استشهدوا هو انتهاك لكرامتهم، يوبّخها بيرلموتر، ويشدد على أن واجبهم هو أن يُروا الأميركيين ما الذي تُموّله الضرائب التي يدفعونها لحكومتهم، الحليف الأوثق لإسرائيل في العالم.

ويقول "إسرائيل سلبت كرامتهم... أنت لا تصونين كرامتهم ما لم تدع ذكراهم، وأجسادهم، تروي قصة هذه الصدمة، هذه الإبادة الجماعية. أنت لا تسدين لهم خدمة بعدم إظهار ذلك".

وتضيف المخرجة "في تلك اللحظة أدركت ألا مكان للأمر الوسط هنا".

لا يخفي الأطباء الثلاثة أن الحاجة لإبراز "إلحاح" الوضع الانساني في غزة بشكل متكرر، سواء خلال المقابلات الصحافية أو الاجتماعات مع أعضاء في الكونغرس، كان أمرا يبعث على الإحباط.

ويقول طبيب الطوارئ ثائر أحمد "إذا قلت لك إن هناك أطفالا يتضوّرون جوعا، أو أمهات يكافحن لإطعام أطفالهن، أو مراهقين يُقتلون بهذه القنابل الضخمة، فيجب أن يكون ردّك: يجب أن نوقف هذا".

يضيف "لا ينبغي أن تقول لي: لكن ماذا كانوا يفعلون، أو أين كانوا، أو ما خلفيتهم؟ ما دينهم أو أين ولدوا؟".

وتشير تينغ إلى أنها عانت لتأمين تمويل للمشروع، إذ أحجم كثيرون عن إسناد عمل يُظهر الأضرار التي تُحدثها الذخائر الإسرائيلية المموّلة من واشنطن. لكنها تؤكد أنها بدأت تلمس تغييرا تأمل في أن يعززه عرض الفيلم.

ويشاركها بيرلموتر الأمل في تبدّل السردية.

ويشبّه الطبيب الحقيقة بـ"الانهيار الثلجي الذي يبدأ بنُدَف الثلج... أنا متفائل بأننا نُدف في كرة ثلج تكبُر".