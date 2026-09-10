فيلم "داو" يثير خلافًا أوكرانيًا في مهرجان فينيسيا

استغرق إنجاز الفيلم، الذي أخرجه إيليا خرجانوفسكي، نحو 20 عامًا، ويقدم معالجة درامية لحياة عالم الفيزياء السوفيتي ليف لانداو، الحائز على جائزة نوبل، إلى جانب استعراض جوانب من المجتمع السوفيتي وواقعه السياسي والاجتماعي...

أثار عرض فيلم "داو" (DAU) في مهرجان فينيسيا السينمائي جدلًا سياسيًا، بعد اعتراض الحكومة الأوكرانية على مشاركة العمل الناطق بالروسية في المهرجان، في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية على أوكرانيا.

واستغرق إنجاز الفيلم، الذي أخرجه إيليا خرجانوفسكي، نحو 20 عامًا، ويقدم معالجة درامية لحياة عالم الفيزياء السوفيتي ليف لانداو، الحائز على جائزة نوبل، إلى جانب استعراض جوانب من المجتمع السوفيتي وواقعه السياسي والاجتماعي.

واعترضت كييف على عرض الفيلم في أحد أبرز المهرجانات السينمائية العالمية، معتبرة أن تقديم عمل باللغة الروسية في هذا التوقيت يثير إشكالية في ظل استمرار الحرب.

ورد خرجانوفسكي، الذي تخلى عن جنسيته الروسية عام 2024، بالتأكيد على معارضته للغزو الروسي منذ بدايته، وأعرب عن تأييده لانتصار أوكرانيا.

وأوضح المخرج خلال مؤتمر صحافي أن العمل على المشروع بدأ قبل نحو 20 عامًا، في مرحلة لم تكن فيها فكرة اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا مطروحة بالنسبة إليه، مشيرًا إلى أن السنوات الطويلة التي فصلت بين التصوير واستكمال المونتاج غيرت نظرته إلى الفيلم بصورة كبيرة.

وتبلغ مدة "داو" 165 دقيقة، ويتمحور حول ليف لانداو، أحد أبرز علماء الفيزياء في الحقبة السوفيتية، الذي عُرف بلقب "داو" وحصل على جائزة نوبل.

ويتناول الفيلم مسيرة لانداو العلمية والشخصية، بما في ذلك تعرضه للاعتقال ومشاركته في البرنامج النووي السوفيتي وعلاقاته العاطفية، ويربط هذه السيرة بصورة أوسع بأجواء القمع والقسوة التي طبعت مراحل من تاريخ الاتحاد السوفيتي.

وشارك في المشروع عدد كبير من الممثلين والعلماء والفنانين والمثقفين، فيما يؤدي الدور الرئيسي قائد الأوركسترا اليوناني المولد تيودور كورينتزيس.

ولم يحضر كورينتزيس فعاليات مهرجان فينيسيا، وسط استمرار الجدل بشأن موقفه من الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تعرض لانتقادات بسبب عدم إدانته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنًا واستمراره في الحفاظ على علاقات مهنية داخل روسيا.

ويشارك "داو" في المسابقة الرسمية للمهرجان إلى جانب 21 فيلمًا آخر، متنافسًا على جائزة "الأسد الذهبي"، على أن يُعلن الفائز بها السبت.