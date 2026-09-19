وفاء للفنان الراحل محمد بكري: فيلم وثائقي قصير من إنتاج جمعية الثقافة العربية

أنتجت جمعية الثقافة العربية فيلما وثائقيا قصيرا وفاء للفنان الراحل محمد بكري، وعُرض خلال أمسية تكريمية وتأبينية له، وهو يستعيد جانبا من سيرة ومسيرة أحد أبرز وجوه المسرح والسينما الفلسطينية، الذي ترك أثرا عميقا في الحركة الفنية والثقافية الفلسطينية وفي أجيال من الفنانين والجمهور.
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يشارك في الفيلم القيادي محمد بركة وصديقي وزميلي الفنان الراحل في المسيرة الفنية، الفنانين يوسف أبو وردة وسلوى نقارة، إلى جانب نجله الفنان صالح بكري.
يحاول الفيلم أن يقترب من محمد بكري الفنان والإنسان، الأب والصديق، وصاحب الموقف السياسي الواضح والثابت، من خلال شهادات وحكايات تستعيد محطات من مسيرته وما تركه من أثر في ذاكرة من عرفوه ورافقوه.
عرض الفيلم للمرة الأولى خلال الأمسية التي نظمتها جمعية الثقافة العربية بالتعاون مع عائلة الفنان الراحل محمد بكري في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري.
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