الفيلم الفلسطيني "حوار مع البحر" يدخل المنافسة على جوائز السينما الأوروبية

اختارت "الأكاديمية الأوروبية للسينما" الفيلم الروائي الفلسطيني "حوار مع البحر"، للمخرج مؤيد عليان، ضمن القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على جوائز السينما الأوروبية لعام 2027، ليكون واحدًا من 45 فيلمًا روائيًا مرشحًا للانتقال إلى المرحلة النهائية من الترشيحات، بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأعلنت الأكاديمية، الأربعاء، قائمة تضم 68 فيلمًا طويلًا، موزعة على 45 فيلمًا روائيًا و15 فيلمًا وثائقيًا وثمانية أفلام رسوم متحركة، تمثل إنتاجات سينمائية من 40 دولة أوروبية، من بينها أعمال أُنجزت بتعاون إنتاجي مع دول خارج أوروبا.

وبحسب الإعلان الرسمي للأكاديمية، اختيرت الأفلام الروائية والوثائقية بواسطة أعضاء مجلس إدارتها وخبراء سينمائيين أوروبيين مدعوين، فيما تولت لجنة متخصصة اختيار أفلام الرسوم المتحركة.

ومن المقرر أن يشاهد أعضاء الأكاديمية، البالغ عددهم نحو 5700 عضو، الأفلام المدرجة في القائمة خلال الأسابيع المقبلة، قبل التصويت لتحديد الأعمال التي ستنتقل إلى مرحلة الترشيحات الرسمية.

وحددت الأكاديمية 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 موعدًا لإعلان الترشيحات الرئيسية خلال مهرجان سالونيك السينمائي الدولي في اليونان، على أن يُقام حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة والثلاثين في 16 يناير/ كانون الثاني 2027، بالعاصمة اليونانية أثينا.

وسيقام الحفل في "المركز الثقافي لمؤسسة ستافروس نيارخوس"، في أول استضافة لجوائز السينما الأوروبية بمنطقة جنوب شرق أوروبا.

وتدور أحداث "حوار مع البحر" في القدس، حول رجل فلسطيني في الستين من عمره يُدعى كمال، ويُعرف بأبو وائل، يؤدي دوره الممثل كامل الباشا، ويعيش وحيدًا بعدما فقد ابنه وائل، الذي يُعتقد أنه غرق في البحر الأحمر قبل نحو عشرين عامًا.

تبدأ الأحداث عندما يتلقى الأب أمرًا من محكمة إسرائيلية بدفع ديون كبيرة للتأمين الوطني، يُفترض أنها مترتبة على ابنه المتوفى، فيكتشف أن غياب وثيقة رسمية تثبت وفاته يجعله مطالبًا بتسديد تلك المستحقات.

ويجد أبو وائل نفسه مضطرًا إلى البحث مجددًا في ملابسات اختفاء ابنه، مستعينًا بمحامٍ للوصول إلى سجلات ومستندات قد تساعده في معرفة ما حدث.

وتقوده الرحلة إلى أرشيفات المستشفيات في المدينة الساحلية التي اختفى فيها وائل، حيث تظهر معطيات تثير أسئلة جديدة بشأن الحادثة التي اعتقدت الأسرة أنها انتهت منذ سنوات طويلة.

وبالتوازي مع هذا المسار، يكشف الفيلم عن علاقات عائلية متصدعة، بينها علاقة الأب بابنته التي ابتعدت عنه، وما تراكم داخل الأسرة من خلافات وشعور بالذنب وأحداث لم تُحسم.

ويضع العمل هذه الحكاية في سياق الحياة الفلسطينية في القدس، حيث تتداخل العلاقات الشخصية مع الواقع السياسي والاجتماعي للمدينة، وما يفرضه الاحتلال من ضغوط على حياة سكانها.

وسبق أن عُرض "حوار مع البحر" ضمن برنامج "سبوتلايت" في الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي، التي أُقيمت بين 2 و12 سبتمبر/ أيلول 2026.

ويبلغ طول الفيلم 112 دقيقة، وفق البيانات الرسمية لمهرجان فينيسيا، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وهولندا والسعودية وقطر.

