قالت المخرجة الفلسطينية دارين سلام، الجمعة، إن الحروب تخلّف آثارًا طويلة الأمد في حياة الناس والبيئة والتراث الثقافي، مشدّدة على أن "لا يمكن فصل الضرر أو الدمار البيئي عن معاناة الناس، فكلها مترابطة بعمق".

قالت مخرجة فيلم "فرحة" إن آثار الاحتلال الإسرائيلي تطال الأرض والمياه والسكان في فلسطين وجنوبي لبنان، وشدّدت على دور السينما في توثيق الدمار والتصدّي لمحاولات محو الهوية الفلسطينية.

قالت المخرجة الفلسطينية دارين سلام، الجمعة، إن الحروب تخلّف آثارًا طويلة الأمد في حياة الناس والبيئة والتراث الثقافي، مشدّدة على أن "لا يمكن فصل الضرر أو الدمار البيئي عن معاناة الناس، فكلها مترابطة بعمق".

وجاءت تصريحات سلام، مخرجة فيلم "فرحة"، خلال فعالية في اليوم الأخير من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، الذي عُقد في أنطاليا التركية.

وقالت سلام إن الأسلحة المستخدمة في الحروب تلحق أضرارًا بالمياه والتربة والهواء، تمتدّ آثارها إلى الأجيال المقبلة. ولفتت إلى أن الأضرار البيئية الناجمة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تطال الأراضي الزراعية والتربة والسكان في فلسطين، بما فيها قطاع غزة، وفي جنوبي لبنان أيضًا.

وشدّدت على دور السينما في توثيق هذه الآثار، قائلة "علينا رواية هذه القصص لمقاومة ما يحدث في فلسطين والاحتلال، والتصدي لمحاولات المحو". واعتبرت أن استهداف الأرض يمثّل محاولة لمحو التراث والثقافة والهوية الفلسطينية.

وأشارت سلام إلى أن الدمار الذي تشهده فلسطين اليوم يتواصل منذ عام 1948، وأن فيلم "فرحة" يسعى إلى تعريف الجمهور بالجذور التاريخية لهذه المأساة.

واستحضرت برتقال يافا بوصفه رمزًا للتراث الزراعي الفلسطيني، وتطرّقت إلى الاستيلاء على الأراضي وحرمان الفلسطينيين من منتجاتها، فضلًا عن منعهم من جمع نباتات برّية ترتبط بمطبخهم وثقافتهم، بينها الميرمية والزعتر والملوخية.

ودعت سلام العاملين في قطاع السينما إلى اعتماد ممارسات إنتاج أكثر استدامة، وإلى تناول أثر الأزمة المناخية في الحياة اليومية ضمن القصص التي يقدّمونها.

وكانت مسابقة الأفلام القصيرة للمناخ، التي أُقيمت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تحت شعار "العالم بيتنا المشترك"، قد منحت سلام، وهي عضو في لجنة التحكيم، "جائزة روح التضامن". وتقدّم إلى المسابقة 279 فيلمًا من دول عدّة، تأهّل منها عشرة إلى المرحلة النهائية.

واختُتمت، الجمعة، أعمال مؤتمر "كوب 31"، الذي انطلق في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود حكومية وممثّلين عن منظمات دولية والمجتمع المدني.