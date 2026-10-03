صدور العدد الثاني والثمانين من دوريّة "سياسات عربيّة"

يتضمّن العدد 82 من دوريّة "سياسات عربيّة" ملفًّا خاصًّا حول قضايا الانتقال والهوية وبناء الدولة في سورية ما بعد الأسد، إلى جانب دراسة لعزمي بشارة حول السياسة والأخلاق في عهد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا- العدد الثاني والثمانون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية​"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهري​ن.

وتضمّن العدد دراسة بعنوان "من لا-أخلاقية السياسة إلى السياسة غير الأخلاقية في ظل إدارة ترمب وأثرها" لعزمي بشارة. وضمّ ملفًّا خاصًّا بعنوان: "قضايا الانتقال والهوية وبناء الدولة في سورية ما بعد الأسد"، قدّم له محرّره أحمد قاسم حسين. وشمل الدراسات التالية: "الإرث الدستوري في سورية (1973-2024): فرص ضائعة على الطريق نحو انهيار نظام الأسد" لإبراهيم دراجي، و"بناء الدولة والعقد الاجتماعي في سورية ما بعد الأسد: مقاربة تأسيسية" لعماد العلي، و"’هويات متصدعة‘: قراءة في تحولات الهوية الوطنية السورية اعتمادًا على نتائج المؤشر العربي في سورية 2025" لأحمد قاسم حسين ونبيل حسين، و"سوسيولوجيا انهيار نظام الأسد: الطائفة العلوية وتفكك العقد الاجتماعي (2011-2024)" لحيان دخان ورهف الدغلي، و"إعادة تشكيل السلطة في سورية ما بعد الأسد: مقاربة نيوباتريمونية" لعزام القصير.

وفي باب "دراسة مترجمة"، أعدّت سجى طرمان ترجمة لدراسة جوان شارب "الجيوبوليتيكا في الهوامش؟ إعادة النظر في جينيالوجيات الجيوبوليتيكا النقدية". وعرض باب "التوثيق" أبرز "الوقائع الفلسطينية"، في المدة 1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2026. وقدّم سمير العبد الله، في باب "مراجعات الكتب"، مراجعةً لكتاب "العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح"، للمؤلّف محمد جمال باروت. واختُتم العدد بعروضٍ لكتب صدرت حديثًا أعدّتها هيئة تحرير الدورية.

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