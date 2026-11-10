لا يقول جنبلاط كل شي كعاته، بل يقول ما تتطلب المرحلة قوله، وهكذا هو في كتابه "قدَرٌ في هذا المشرق"، إذ يقر الرجل بحقائق يراها تخدم المرحلة والمنطقة ومستقبلها في عيش مشترك في هذا المشرق، ويتفادى حقائق يراها لا تخدم مشرقنا.

"استخدمت الكنائس مستودعات، يقصدها مقاتلونا للتزود منها بالأسلحة عند الحاجة. ليسامحني الله على ذلك..." يقول وليد جنبلاط متأسيا بكل ما للتأسي من شفافية في كتاب مذكراته الصادر بطبعته الأولى مؤخرا، عن دار "نوفل" بعنوان "قدَرٌ في هذا الشرق: من الحرب الأهلية إلى السلام المستحيل".

لم يتأخر وليد جنبلاط في كتابة مذاكرته، إنما نظام آل الأسد هو الذي تأخر سقوطه، وما كان لمذكرات وليد أن تولد وترى النور لولا ذلك، برأينا. وعلى أي حال، فثمة دوافع أخرى متصلة بتحولات المنطقة ودخولها "العصر الإسرائيلي"، كما وصف جنبلاط بنفسه في غير مناسبة في ظل حرب إبادة غزة، وعدوان إسرائيل على المنطقة في السنوات الثلاث الأخيرة، وما ترتب على الحرب من تحولات طالت سورية ولبنان والمنطقة. فضلا عما تشهده الطائفة المعروفية في المنطقة من انزلاقات خطيرة، يعرفها جنبلاط أكثر من غيره. وذلك ما استدعى زعيم المختارة إلى واجب قول ما صار يجب قوله، ولم يبد حذرا كعاته، إنما بدا محذّرا في مذكراته عن قدره وقدر مشرقه ما بين ذاكرة هذا الأخير ومصيره.

ثمة من قال لنا مرة: "وليد مثل فأر الزيت..." في إشارة إلى تقلبه في موقفه، وهذا لا يمكن فهمه ما لم يُنظر إلى جنبلاط من موقعه. فالرجل زعيم لطائفة دينية عريقة في جبل لبنان، الدروز، وسليل عائلة كانت شبه إقطاعية، آل جنبلاط، ووريث في قيادة حزب سياسي كان أحد أبرز روافد الحركة الوطنية اللبنانية، هو الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أسسه والدهُ الشهيد الراحل كمال جنبلاط (1917-1977). ومع ذلك لم يحد وليد يوما عن سراط عدالة قضية فلسطين وموقفه من استعمارها، ونحن الفلسطينيون نعرف ذلك جيدا، وسنعرف أكثر مستقبلا.

ولأن التفسير فخ للتبرير أحيانا، فإن مداومة وليد على لعبة السير على رؤوس أصابعه، مداومة لا يمكن فهمها بدون فهم إرث مصير كل زعيم للمختارة سبقه من آل جنبلاط. بدءا ببشير جنبلاط وإعدامه في عكا سنة 1825، مرورا بمقتل جده فؤاد سنة 1921، وصولا إلى اغتيال أبيه كمال سنة 1977.

وكان أوقح ما في إعدام بشير جنبلاط الجد المؤسس على يد والي عكا عبد الله باشا سنة 1825، قدوم حرس سرايا عكا إلى المختارة في الشوف، مطالبين زوجة بشير الجد ببقشيش عن تعبهم في أثناء سجنهم وشنقهم زوجها بحسب ما يروي صاحب كتاب "مجمع المسرات".

ومن سخرية قدر مقتل فؤاد جنبلاط سنة 1921 أن تُغلق رواية مقتله على القول إن "رصاصة طائشة أردت فؤاد من على صهوة فرسه، عند تدخله لفض اشتباك وقع في واحدة من قرى الشوف أيام الانتداب". فيما كان أسوأ ما في مقتل كمال جنبلاط الجملة التي قالها حافظ الأسد نفسه لوليد في أول زيارة لهذا الأخير للقاء الأسد في دمشق بعد اغتيال كمال الأب: "سبحان الله شو بتشبه أبوك..."، بحسب ما يروي صاحب المذكرات. ولأن وليد ولد ذكرا وحيدا لكمال جنبلاط، فقد سعى الابن لتفادي مصير من سبقوه.

ينبش وليد جنبلاط في مذكراته ذاكرة أسرته آل جنبلاط وتاريخها في الشوف من جبل لبنان، وكذلك دار المختارة وجدته نظيرة جنبلاط أم كمال ودورها في ملء الفراغ الذي خلّفه مقتل زوجها فؤاد، حين كان ما يزال كمال ابنها طفلا، لتتقلد شؤون المختارة السياسية وقيادة الطائفة الدرزية في الجبل خلال مرحلة الانتداب الفرنسي على لبنان، في تجربة قل نظيرها لامرأة شرقية ودرزية تحديدا أخذت على عاتقها تدبير شؤون جماعتها السياسية، وقد أفرد الكاتب اللبناني، شوكت إشتي، كتابا عنها يؤرخ لتجربتها بعنوان "الست نظيرة جنبلاط: من حدود العائلة إلى بروع الوطن"، تسنى لنا قراءته قبل قراءتنا لمذكرات حفيدها. وكذلك دور والده كمال جنبلاط الذي شب عن طوق والدته ونهجها بتجاوزه الزعامة السياسية الإقطاعية التقليدية لآل جنبلاط؛ بتأسيسه للحزب التقدمي الاشتراكي في أربعينيات القرن الماضي، ليجمع كمال بحسب ما يقول وليد ما بين "كونه أرستقراطيا سليل عائلة عريقة وثائرا اشتراكيا في آن واحد".

غير أن كتاب مذكرات "قدَرٌ في هذا المشرق" يظلُّ في صفحاته أقرب إلى قراءة في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1989) من خلال سيرة رجل واحد هو وليد. إذ اغتيل والده كمال في آذار/ مارس 1977 في أتون الحرب، ليرث الابن عن والده وزرا سياسيا واجتماعيا، وليجد نفسه كذلك وجها لوجه مع رحى الحرب التي راحت تطحن بأسنانها الصغير والكبير على مدار سنينها في لبنان.

وسورية آل الأسد حاضرة في ذاكرة جنبلاط ومذكراته مثل حضور سورية في لبنان خلال الحرب وبعدها في حكاية نعرفها، ويبرر صاحب المذكرات حِلفه مع السوريين غير مرة في مذكراته، وأهمها ما برره عن الجغرافيا السياسية بقوله: "لأن منطقتنا كانت بمثابة جَيب محاصر في قلب جبل لبنان التاريخي، وهذه العزلة الجغرافية وإن ضمنت حمايتنا من الهجمات، فإن من شأنها أن تخنقنا أيضا..."، وهذه ليست ملاحظة متصلة بماضي الحرب الأهلية في لبنان وموقع دروز الشوف منها، بقدر ما أنها رسالة قادمة من المستقبل أيضا، يستبطن بها جنبلاط دروز السويداء في سورية منبها من انعزالهم في جبل العرب عن دمشق انعزالا قد يحميهم، لكنه قد يخنقهم أيضا سياسيا ومعيشيا وحضاريا.

وقد داوم جنبلاط على التذكير بالصلات التي جمعت مختارة دروز الشوف بدروز جبل العرب في السويداء، وقد هب هؤلاء الأخيرين لحماية المختارة غير مرة خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وذلك في إحالة تعمّدها جنبلاط في مذكراته على أثر الوقائع الأخيرة في سورية، وأثرها في واقع السويداء بالمختارة وزعيمها.

وتكثر رسائل وليد جنبلاط المستوحاة من ذاكرة الماضي وتُحيل قارئها إلى المستقبل، منها محاولة الإسرائيليين استمالته خلال احتلالهم للبنان في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بزيارة قادة إسرائيليين للمختارة دون دعوة من زعيمها، ومن هؤلاء شمعون بيريس الذي حظي بدخول دار المختارة ولم يحظ بضيافتها ولا قهوتها، كما يذكر صاحب المذكرات.

ومع التناقضات التي ولّدتها الحرب التي يقرّ بها جنبلاط متأسفا، إلا أن المختارة وزعيمها ظلّا على تناقضهما مع إسرائيل ومشروعها، باعتبار هذا التناقض قدرا يجب أن يظل عليه الدروز والعرب في المشرق، خصوصا إذا ما اخذنا بعين الاعتبار أن وليد قد ورث تحالف والده مع الفلسطينيين وسلاحهم في لبنان طوال سنين الحرب.

ليست الحرب الأهلية اللبنانية ما يتحدث عنها صاحب "قدَرٌ في هذا المشرق" إنما حروب الحرب الأهلية، أو لنقل الحروب التي فرّختها الحرب الأهلية على مدار خمسة عشر عاما في لبنان. تناولها جنبلاط بالاسم، مثل "حرب السنيتين" في أول سنتين من الحرب، و"حرب المخيمات" تلك المتصلة بالمخيمات الفلسطينية، و"حرب الجبل" المتعلقة بالمسيحيين والدروز في جبل لبنان، و"حرب التحرير" التي شنّها الجنرال والرئيس اللبناني السابق ميشال عون، و"حرب الإلغاء" وغيرها.

لم تختزل مذكرات جنبلاط مسيحيي لبنان في يمينه، إذ وقف بعضهم في صف الجبهة الوطنية خلال الحرب. كما لم تنج منظمة التحرير الفلسطينية وسلاحها من ذاكرة جنبلاط النقدية، لكن جنبلاط ظلّ وفيا لموضوعية سؤال وجود الفلسطينيين في لبنان ودورهم في أمرين: الأول، شرعية السلاح الفلسطيني في لبنان، الذي أقره وأجمع عليه كل اللبنانين في القاهرة سنة 1968. والثاني، اعتبار جنبلاط الدور الفلسطيني في الحرب بمثابة تورط وليس وزرا يتحمله الفلسطينيون عن الحرب، كما دوامت على تحميلهم إياه كثير من الأدبيات اللبنانية عن الحرب ودوافعها.

في الأخير

لا يقول جنبلاط كل شي كعاته، بل يقول ما تتطلب المرحلة قوله، وهكذا هو في كتابه "قدَرٌ في هذا المشرق"، إذ يقر الرجل بحقائق يراها تخدم المرحلة والمنطقة ومستقبلها في عيش مشترك في هذا المشرق، ويتفادى حقائق يراها لا تخدم مشرقنا. ملفات وقضايا ولّدتها الحرب الأهلية اللبنانية وتداعياتها، يتناولها صاحب المذكرات على طريقة "لننجُ معا"؛ ميثاق الطائف واتفاقه، المصالحة في الجبل، سلاح المقاومة وتحرير الجنوب، رفيق الحريري واغتياله، حزب الله من الدور إلى لعب الأدوار، الربيع العربي والزمن الثوري، انتفاضة 2019 اللبنانية... وقائع شهدها صاحبنا، وليست مذكراته إلا شهادة عليها تستحق القراءة برأينا.