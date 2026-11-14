لا نكاد نجد صورة ملتقطة أو فيديو مصورا يعودان إلى فضاء غزة العمومي في الثمانينيات إلا والبيجو 404 حاضرة فيهما، إلى حد بدت فيه السيارة جزءا لا يتجزأ من ذاكرة فضاء غزة البصري.

لم تترك حرب إبادة غزة ما يمكنه السير فيها على أربعة، فكل ما يمت للمركبة والمركوب بصلة جاءت عليه الحرب قصفا وحرقا ونسفا أو توقف مركونا من شح الوقود إلا الكارو، عربة الجر بالخيل والبغال. كانت الكارو هي من حملت أهلها وتحملت معهم على مدار سنوات الحرب الثلاث الشهداء أشلاء في أكياس، والجرحى وأوجاعهم، والنازحين وأمتعتهم، وكل ويلات الحرب وحكاياتها ما زالت تجرها الكارو خلف أنفاس دابّة جرها إلى يومنا.

لنترك الكارو بهمّها، ونذهب إلى حكاية أخرى. ففي صورة لسيارة بيجو 404 موديل السبعينيات منشورة على صفحة حساب "فيسبوك" أحد مستوطني مدينة عسقلان "أشكلون"، وقد انفلت عِقال التعليقات على الصورة بالعبرية، ممن هم على ما يبدو بسن العقدين السادس والسابع، متشوقين لأيام البيجو 404 وزمنها. غير أن ما بدا لافتا في التعليقات هو حضور غزة مقترنة بالبيجو، بتعليقات من نوع "كانوا يأتوننا بها من غزة..." أو "سيارة قافلة صباح العمّال الغزيين بين إيرز وأشدود..."، أو "كانت لدي ودفع لي غَزيّ ضعف ثمنها يومها..." أو "كان لأبي منها وسُرقت إلى غزة..." وهكذا، وبالعبرية طبعا، مما بدا لنا أن ثمة سؤال متعلق بولع غزة الثمانينيات بالبيجو 404. ولع أكثر من يعرفه الإسرائيليون عن مرحلة احتلالهم (1967-1993) للقطاع، الذي تحول إلى أكبر خزان عمّالي لسوق العمل داخل الخط الأخضر، وقد تكثف بالبيجو 404.

البيجو، سيارة فرنسية الصنع طبعا، ويقال إن للإيطاليين لمسة في رزانتها وليس في متانتها، البيجو 404 تحديدا. ولمّا غزت السيارة الشرق تسللت إلى البلاد منذ ستينيات القرن الماضي لتجتاح طرقات غزة منذ أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات، حيث لم تكن مركبة لتدور عجلاتها في القطاع وقتها غير تلك الكاكية اللون العائدة إلى جيش الاحتلال، والبيضاء المصفوفة (المركونة) عند عتبات البيوت وجنبات الحواري وأزقة المخيمات، هي البيجو، مركوب الغزيين من مجتمع غزة العمّالي في ورشات عمل إسرائيل. وبحسب ما ظلَّ يتذكّره الغزيون عن غزة الثمانينيات، فإن ليل القطاع كان يظلّ معتما إلى أن تنيرهُ قبيل بزوغ الفجر مصابيح البيجوهات، تهدرُ متجهة شمالا إلى "إيرز"، الحاجز المؤدي إلى الداخل.

لكل عقد من الزمن سيارته من طراز ما، يتحول اقتناؤها إلى موضة. فغزة نفسها في عقد التسعينيات غزتها السوبارو السيارة اليابانية الشهيرة، وقد اختفت السوبارو اليوم من شوارع البلاد عموما. وقد كان لكل بيت غزة حكاية مع البيجو 404 وكذلك 504، واحتلالُها شوارعَ القطاع متصل باحتلالِه وانفتاح الغزيين على السوق التجارية والصناعية الإسرائيليين وقتها، إذ كانت تُستورد البيجو من إسرائيل ليعود بها الغزيون إلى إسرائيل عمّالا.

بيجو 504 في قطاع غزة (الشبكة)

وفي مقابلة متلفزة ضمن تقرير أعدته قناة "كان 11" عن اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى من غزة بعنوان "الانتفاضة"، مع كل من آفي برونشتي الضابط في حرس الحدود أيام احتلال القطاع، وأهود يعري المراسل في التلفزيون الإسرائيلي وقتئذ، قالا فيها إن ثمة تعابير لم تكن درجت على ألسنة الغزيين قبل احتلال القطاع، منها تعبير "البيجوهاتي" أو "البجّوي" و "بيجوية" أحيانا، في إشارة إلى العامل الغزي المتوجه من غزة إلى داخل الخط الأخضر كل صباح بالبيجو.

وصل تعداد العاملين القادمين من القطاع إلى داخل الخط الأخضر في أواسط الثمانينيات قبيل اندلاع الانتفاضة الأولى إلى نحو 100 ألف عامل، وقد أرفق التقرير إياه صورا ومقاطع فيديو لقوافل مركبات العمّال الغزيين تمر عبر "إيرز" كلها حرفيا من نوع بيجو 404. وذلك إلى أن صار التعبير المفتاح "404 على شارع 4" رمزا رقابيا إسرائيليا، متصلا بالغزيين العابرين بالبيجو 404 عبر شارع 4 الذي كان يصل قطاع غزة بعسقلان حتى أسدود.

وفي المقابل كان للغزيين قاموسهم الخاص بالبيجو 404، فأكثر تسمية درجت على ألسنة الغزيين عنها هي بيجو "صالون"، لأنها بأربعة أبواب، وذلك لتمييزها عن البيجو ببابين "بيجو تندر". وكذلك قيل عنها بالعامية بيجو "قرونية" ويقصد بها البيجو 404 تحديدا، لأن لزاويتيها الأماميتين كانت مصدات كما لو أنهما قرنان، وكذلك حوافها الخلفية مدببة على شكل القرنين. ولأنها كانت تزين سيارة لزف العروس من بيت أهلها أو خالها إلى عريسها في غزة، قيل عنها "خطّافة العرايس".

وكانت البيجو كذلك "سيارة خط"، إذ استعملت سيارة نقل عمومي "تاكسي" في غزة في فترة الثمانينيات وحتى التسعينيات. ولمّا كان أكثر ما ارتبطت به البيجو 404 كونها مركبة عمّالية لطرق باب الرزق، قال عنها الغزيون "البيجو بوزها على البيت رزق" يقصد ببوز السيارة مقدمتها وواجهتها الأمامية، وذلك إلى حد تكثفت حكايا الحظ والفأل لدى الغزيين بالبيجو 404، فقيل بوز السيارة خير على صاحبها أو العكس.

وما من مشاكل وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين جيران غزيين إلا وللبيجو 404 نصيب في بعضها، إذ لطالما ظلت هواية صغار غزة الثمانينيات سرقة "الأسد"، رمز سيارة البيجو من على مقدمتها. كانت البيجو 404 سيارة عملية، وقوية، وآمنة، وقطعها متوفرة ورخيصة مما جعلها أكثر سيارة شعبية في تاريخ غزة، حتى أن أول جيل من الميكانيكيين المحليين نشأ في القطاع أتقن إصلاح قطع غيار السيارات وتبديلها، كان من ميكانيكي البيجو 404.

غير أن سمعة البيجو 404 مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى في أواخر عام 1987 بدأت تتخذ منحى آخر غير سمعتها كمركبة للعمّال، فمع الانتفاضة باتت البيجو 404 لقوتها ومتانتها سيارة متصلة بالفدائيين والعمل الفدائي، وغدت بنظر جيش الاحتلال سيارة مشبوهة لأنها كانت تحيل بمجرد مشاهدتها إلى غزة والغزيين.

وفي عودة إلى حكاية المقاومة والعمل الفدائي المسلح ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن البيجو 404 كانت أكثر ما استعان به المقاتلون وخلايا المقاومين على اختلاف انتمائهم الفصائلي لتنقلهم أو لنقل سلاحهم بها، حتى صارت تُعرف البيجو بـ"سيارة الفدائيين والمطاردين". وفي معاينة لمواقع الفصائل الفلسطينية الإلكترونية، والتي توثق سيرة مقاتليها والعمليات الفدائية التي قاموا فيها في مرحلة الانتفاضة الأولى، تكاد البيجو 404 تكون حاضرة في سيرة كل مقاتل تنقل ما بين غزة والضفة الغربية، وحاضرة في قصة كل عملية عسكرية نُفذت في حينه.

وكذلك استعان كل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات أجهزة الأمن الإسرائيلية على اختلافها بالبيجو 404 كمركبة تمويه لتنفيذ عمليات اعتقال، أو تصفية مقاومين فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الانتفاضة الأولى، وقبلها في لبنان منذ أواخر السبعينيات بحسب تقارير إسرائيلية.

وأكثر من ذلك، فكل سردية سرقة السيارات أو السيارة المسروقة من داخل الخط الأخضر إلى غزة بدأت مع البيجو عموما وبنسختها الـ404 تحديدا، وفي سياق الانتفاضة الأولى وما بعدها حتى مطلع تسعينيات القرن العشرين. ما يعني أن السيارة أخذت شكل مراحل زمن غزة وتحولاته ما بين أواخر سبعينيات القطاع ومطلع تسعينياته، فالسيارة التي كانت عجلاتها تتدرحج من حاجز "إيرز" شمالي القطاع إلى داخل الخط الأخضر دون أن تضطر إلى التوقف عنده وقد تكدست بالرجال داخلها بوصفها مركبة عمّالية، غدت مع الانتفاضة الأولى مثار شبهة وملاحقة في مفارقة لم تعرفها البيجو 404 إلا في تجربتها الغزية.

ولا نكاد نجد صورة ملتقطة أو فيديو مصورا يعودان إلى فضاء غزة العمومي في الثمانينيات إلا والبيجو 404 حاضرة فيهما، إلى حد بدت فيه السيارة جزءا لا يتجزأ من ذاكرة فضاء غزة البصري. وحركة البيجو 404 كانت أكثر ما دل على نبض حياة القطاع وأهله في حينه، وقد تكثفت فيها كل سردية تعب وغضب غزة الثمانينيات.