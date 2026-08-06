القرّاء يفضّلون قصص "تشات جي بي تي" رغم تحيّزهم للكتّاب

شملت الدراسة 1,682 بالغًا، قرأ كل منهم واحدة من ست قصص قصيرة، نصفها من تأليف كتّاب والنصف الآخر أنشأه "تشات جي بي تي"، التابع لشركة "أوبن إيه آي"، مع اعتماد موضوعات متشابهة بين القصص البشرية وتلك المولّدة بالذكاء الاصطناعي....

أظهرت دراسة جديدة أن القصص القصيرة التي يولّدها الذكاء الاصطناعي قد تحظى بتقييم أفضل من أعمال كتّاب بشريين من حيث التشويق وجودة الكتابة، في حين يميل القرّاء إلى منح النصوص التي يعتقدون أن بشرًا كتبوها تقديرًا أعلى، بصرف النظر عن مصدرها الحقيقي.

وشملت الدراسة 1,682 بالغًا، قرأ كل منهم واحدة من ست قصص قصيرة، نصفها من تأليف كتّاب والنصف الآخر أنشأه "تشات جي بي تي"، التابع لشركة "أوبن إيه آي"، مع اعتماد موضوعات متشابهة بين القصص البشرية وتلك المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وأُبلغ المشاركون بأن النص الذي يقرأونه كتبه إنسان أو أنشأه الذكاء الاصطناعي، إلا أن المعلومة المقدمة إليهم بشأن مصدر القصة لم تكن صحيحة في جميع الحالات، ما أتاح للباحثين قياس تأثير معرفة المصدر أو الاعتقاد بشأنه في تقييم النص.

وأظهرت النتائج أن القصص المولّدة بالذكاء الاصطناعي حصلت على تقييمات أعلى في التشويق والانغماس وجودة الكتابة مقارنة بنظيرتها البشرية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تقييمات القصص عندما اعتقد المشاركون أنها من تأليف إنسان، حتى عندما لم يكن ذلك صحيحًا.

وقالت الباحثة في جامعة فيلانوفا الأميركية، دينا سكولنيك وايسبرغ، وهي من معدّي الدراسة المنشورة في دورية "Judgment and Decision Making"، إن النتائج تشير إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على إنتاج قصص قصيرة تضاهي ما يكتبه البشر، وقد تتفوق عليها في بعض جوانب تقييم القرّاء.

ورأت وايسبرغ، وهي كاتبة أيضًا، أن النتائج تستدعي إعادة تقييم التصورات المتعلقة بالقدرات الإبداعية للذكاء الاصطناعي، لكنها شددت على أنها لا تعني أن هذه الأنظمة يمكن أن تحل محل الكتابة البشرية.

وأوضحت أن الأعمال السردية التي يولّدها الذكاء الاصطناعي تظل مختلفة عن تلك التي ينتجها البشر، خصوصًا أن الكتابة تمثل بالنسبة إلى الإنسان وسيلة للتعبير عن الذات ومحاولة لفهم تجاربه الشخصية.

وكشفت الدراسة كذلك أن المواقف المسبقة من الذكاء الاصطناعي أثرت في تقييم القصص، إذ كان المشاركون الأكثر إيجابية تجاه التقنية أكثر ميلًا إلى منح تقييمات مرتفعة للنصوص التي قيل لهم إن "تشات جي بي تي" أنشأها.

وأجرى الباحثون تجربتين إضافيتين شارك فيهما 905 أشخاص، قرأ كل منهم قصتين متقاربتين في الموضوع، إحداهما بشرية والأخرى مولّدة بالذكاء الاصطناعي، قبل مطالبتهم بتحديد مصدر كل نص.

وبلغت نسبة الإجابات الصحيحة نحو 40% في إحدى التجربتين و52% في الأخرى، وهي نتائج رأى الباحثون أنها لا توفر دليلًا عامًا على امتلاك القرّاء قدرة موثوقة على التمييز بين الكتابة البشرية والنصوص المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

ورجّحت وايسبرغ أن يكون تفضيل المشاركين للنصوص المنسوبة إلى البشر مرتبطًا بتقديرهم للأصالة، بينما قد يكون حصول قصص الذكاء الاصطناعي على تقييمات أفضل ناجمًا عن سهولة قراءتها وسلاسة أسلوبها.

في المقابل، انتقد أستاذ الكتابة الإبداعية والسينما في جامعة برمنغهام، لوك كينارد، النتائج والسياق الأوسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة.

وأشار كينارد إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تُدرّب على كميات ضخمة من الأعمال البشرية، معتبرًا أن القضية الأساسية لا تتمثل في قدرتها على إنتاج نصوص متماسكة، وإنما في جدوى استخدامها والآثار التي قد تتركها في الإبداع البشري.