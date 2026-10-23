مقابلة مع د. عزمي بشارة: التحولات في إسرائيل ومستقبل حلف ترامب – نتنياهو واللحظة السياسية في المنطقة

تتناول المقابلة مع د. عزمي بشارة عبر "التلفزيون العربي" عدة محاور بينها: اللحظة السياسية التي تعيشها المنطقة، ومستقبل حلف ترامب – نتنياهو، والتحولات في إسرائيل على أعتاب الانتخابات الإسرائيلية.

يبث "التلفزيون العربي"، في هذه الأثناء، مقابلة مع المفكر العربي ومدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د. عزمي بشارة.

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ومن ضمن محاور اللقاء: اللحظة السياسية التي تعيشها المنطقة، ومستقبل حلف ترامب – نتنياهو، والتحولات في إسرائيل على أعتاب الانتخابات الإسرائيلية.