محمد صلاح ينتقل للعب في الدوري التركي

وصل النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا للتوقيع على عقد انتقاله وانضمامه لفريق طرابزون سبور، وقال في مقطع مصور: "طرابزون، هل أنتم مستعدون؟ يمكنني سماعكم... أراكم قريبا جدا".

وصل المهاجم المصري محمد صلاح الذي أصبح لاعبا حرا عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي، الأربعاء إلى إسطنبول تمهيدا لانضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي.

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وفي مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي طرابزون على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، ظهر صلاح وهو يرتدي قميص طرابزون سبور، وهو يقول: "طرابزون، هل أنتم مستعدون؟ يمكنني سماعكم.. أراكم قريبا جدا".

Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:



“Bize Her Yer Trabzon!” #SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

وحط اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في مطار أتاتورك بإسطنبول قرابة الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، حيث كان في استقباله خارج المطار مئات من جماهير النادي التي احتشدت للترحيب به.

وقال عبد الكريم يرفان، أحد مشجعي طرابزون سبور، بالقرب من لافتة وصفت النجم المصري بأنه "هدية من الله": "أتيت مباشرة من العمل. أعمل ليلا، وأنا مستعد لقضاء ليلة بيضاء أخرى من أجل محمد صلاح".

وكان طرابزون سبور قد نشر في وقت سابق عبر منصة "إكس" عبارة: "تم تفعيل وضع صلاح"، مرفقة بصور للاعب على متن طائرة خاصة مرتديا قميص الفريق الأزرق والعنابي.

وأعلن النادي، الذي يتخذ من مدينة طرابزون في شمال شرق تركيا مقرا له، والمتأهل إلى الملحق المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الثلاثاء، بدء "مفاوضات" مع النجم المصري، الذي غادر ليفربول بعد تسعة مواسم حصد خلالها العدد نفسه من الألقاب مع "الريدز".

ومن المقرر أن يخضع صلاح لفحص طبي في إسطنبول الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى مدينة طرابزون في وقت لاحق من اليوم.

وسيوقع الجناح الأيمن عقدا لمدة موسمين، يتضمن خيار التمديد لموسم إضافي، وسيتقاضى راتبا سنويا يبلغ 17 مليون يورو، وفقا لعدة وسائل إعلام تركية.

ويُعد طرابزون سبور، المتوج بلقب الدوري التركي للمرة الأخيرة عام 2022، النادي الوحيد من منطقة الأناضول الذي نجح في منافسة أندية إسطنبول الكبرى: غلطة سراي وفنربخشه وبشكتاش.

ويحظى صلاح بمكانة أسطورية مع منتخب مصر، بعدما سجل 68 هدفا في 121 مباراة دولية، وأسهم في بلوغ المنتخب ثمن نهائي كأس العالم 2026. كما ترك بصمة تاريخية مع ليفربول، بإحرازه 257 هدفا وتقديمه 123 تمريرة حاسمة في 442 مباراة بمختلف المسابقات.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما عام 2017، وأحرز مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبا في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن "الملك المصري"، كما يُلقب في إنجلترا، قدّم في موسمه الأخير أداء أقل من مستواه المعتاد، فإن شعبيته لم تتراجع سواء في مدينة ليفربول أو في مصر.