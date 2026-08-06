الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتمسّك بمقاطعته لبطولات كأس العالم

جدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعته لمسابقات الـ"فيفا" ومونديالها، متمسكاً بتقديم ضمانات تحظر الاستثمار الأجنبي وتجديد فقدان الثقة برئاستها، رافضاً اعتذار الهيئة الدولية وتراجعها عن الخطة الاستثمارية الملغاة ودعم مجالسها الإقليمية الموالية لرئيسها.

تمسّك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، اليوم الخميس، بقرار مقاطعته لمسابقات نظيره الاتحاد الدولي "فيفا"، بما فيها كؤوس العالم، رغم تراجع الأخير عن خطته لتشريع أبواب المونديال أمام المستثمرين الأجانب.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان: "لقد كانت الاتحادات الأعضاء في ويفا واضحة تماما بشأن الشروط المرتبطة بعدم مشاركتها في مسابقات فيفا".

وإلى جانب سحب مشروع "فيفا"، وهو مطلب تمت تلبيته، يطالب الاتحاد الأوروبي بـ"ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات لتشويه كرة القدم بهذه الطريقة".

وأكد "ويفا" أن "هذه الشروط لم تُستوفَ"، مجدِّدا "فقدان الثقة في رئاسة جاني إنفانتينو".

وفي اليوم السابق، أقرّت قيادة "فيفا"، عقب اجتماع طارئ لكبار مسؤوليها في المغرب، بوجود "أخطاء" وقدمت "اعتذارات" عن خطتها الفاشلة لإنشاء كيان تجاري مفتوح أمام المستثمرين الأجانب.

وفي الوقت نفسه، أعربت الهيئة الإدارية العالمية لكرة القدم عن "دعمها الكامل" لرئيسها، "المسؤول الوحيد المنتخب من قبل الاتحادات الأعضاء الـ211 في فيفا".

ورد "ويفا" في بيانه، إن "البيان الصادر في اليوم السابق (من فيفا) من قبل عدد قليل من الأفراد العاملين لدى رئيس فيفا (الذين تعتمد مسيرتهم المهنية على رضاه) والذي أعلنوا فيه موافقتهم عليه، لا يغير شيئا".

ويتعرض إنفانتينو، المرشح الوحيد المعلن لإعادة انتخابه في آذار/ مارس 2027، لانتقادات حادة منذ الإعلان المفاجئ الثلاثاء الماضي عن خطته والتي تم سحبها في نهاية المطاف بين ليلة الجمعة والسبت، بعد معارضة شديدة، لا سيما من "ويفا"، وكذلك من اتحاد أميركا الشمالية والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).

ويعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وهو أكثر تأييدا لإنفانتينو، اجتماعا للجنة التنفيذية في القاهرة، الخميس، حيث من المتوقع أن يؤكد دعمه له مجددا.

وقال فيفا بعد اقتراح المشروع إنه قد يدر ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار على أساس تقييم بقيمة 20 مليار دولار لشركة تجارية فرعية جديدة تحمل اسم "فيفا فورورد إنتربرايز"، كان من المقترح أن تتولى إدارة بطولات مثل كأس العالم وكأس العالم للأندية.

وذكر أن المشروع، إذا أُقر، كان سيوفر على الأرجح لكل من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 دفعة لمرة واحدة بقيمة 20 مليون دولار مطلع عام 2027، إضافة إلى رفع مخصصات التمويل للدورة 2027-2030 من 8 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار.

لكن بدلا من أن يشكل ذلك حافزا، أثار ردود فعل غاضبة، أبرزها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الذي هدد الخميس بالخيار النووي المتمثل بمقاطعة كأس العالم.

وبحلول السبت، اعترف إنفانتينو بالخطأ وسحب الخطة.

وقال السويسري-الإيطالي "كان هدفنا دائما، وسيظل دائما، التوحيد والتطوير".

وبعد اجتماع الأربعاء في الرباط، قال أمين عام فيفا وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذي الحاضرون في بيان إنهم "جددنا دعمنا الكامل لرئيس فيفا جاني إنفانتينو، باعتباره المسؤول الوحيد المنتخب من قبل الاتحادات الأعضاء الـ211 في فيفا".

وأضاف البيان "كما تناول الاجتماع مقترح فيفا فوروورد إنتربرايز، حيث تم الإقرار بوقوع أخطاء. تم الاتفاق على أنه لم يكن المقصود أن يشعر مجلس فيفا والاتحادات الأعضاء في فيفا بالإقصاء من العملية، وأنه كان ينبغي التعامل مع العملية بطريقة مختلفة".

وأضاف "كما تم الإقرار بوقوع أخطاء أيضا بعد تسريب المقترح إلى وسائل الإعلام"، كاشفا أنه "في رسالة منفصلة إلى مجلس فيفا والاتحادات الأعضاء، تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء إلى جانب التعهد بضمان عدم تكرارها".

وخلال الأيام الماضية، نأى عدد من كبار مسؤولي "فيفا" بأنفسهم عن إنفانتينو، بينهم الفرنسي أرسين فينغر، المدير الحالي لتطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد وغرافستروم.

واستقال كبير مستشاري إنفانتينو، الأميركي كارلوس كورديرو، الجمعة معلنا معارضته "بشكل قاطع" لمشروع رئيس فيفا.

ويبقى إنفانتينو حتى الآن المرشح الوحيد المعلن لإعادة انتخابه على رأس فيفا.

ويحتاج ابن الـ56 عاما إلى أغلبية أصوات الاتحادات الأعضاء الـ211 للفوز بولاية جديدة وأخيرة مدتها أربع سنوات. وحتى الآن، سحبت مجموعة محدودة من الاتحادات (فنلندا، ويلز، صربيا، السويد) دعمها له رسميا.