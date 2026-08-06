رسميا: فينيسيوس جونيور يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2032 والتعاقد مع ديوماندي

أعلن النادي الملكي الاتفاق مع النجم فينيسيوس جونيور لتمديد عقده حتى عام 2032، بعد فترة من الشائعات التي أحاطت مستقبل الجناح البرازيلي، كما ضم النادي إليه جناح نادي لايبزيغ الألماني، يان ديوماندي، بسعر تاريخي بلغ 161 مليون دولار

مدد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عقده مع ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، حتى 2032 وفق ما أعلن النادي الخميس، واضعا حدا للتكهنات بشأن مستقبله والتي ربطته بالانتقال إلى أرسنال الإنجليزي.

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وقال نادي العاصمة في بيان: "توصل نادي ريال مدريد وفينيسيوس جونيور إلى اتفاق لتمديد عقد لاعبنا، الذي سيبقى مرتبطا بالنادي حتى 30 حزيران/ يونيو 2032".

وكان العقد السابق للجناح البالغ 26 عاما، والذي أثار اهتماما كبيرا من أرسنال اللندني بحسب تقارير صحافية، ينتهي في حزيران/ يونيو 2027.

ولم يكشف ريال مدريد في بيانه عن الجوانب المالية للعقد الجديد، الذي جاء ثمرة 18 شهرا من المفاوضات بين الطرفين.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن إدارة النادي وممثلي اللاعب البرازيلي توصّلوا إلى اتفاق يقضي بزيادة راتبه السنوي إلى 24 مليون يورو (نحو 28 مليون دولار) إجمالا.

ومن المنتظر أيضا أن يستفيد فينيسيوس الذي انضم إلى ريال مدريد في تموز/ يوليو 2018 بعمر 18 عاما، من توزيع أكثر ملاءمة لحقوق صورته.

وكان ممثلوه قد طالبوا في البداية بزيادة في الراتب، ومكافأة ولاء، وحصة أكبر من حقوق الصورة، بما يوازي الشروط التي يتمتع بها النجم الفرنسي، كيليان مبابي.

وخلال 8 مواسم بقميص ريال مدريد، خاض فينيسيوس 375 مباراة، سجل خلالها 128 هدفا وتوج بـ14 لقبا، بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في الدوري الإسباني.

وأكد ريال مدريد أن "إسهامه في جميع هذه الألقاب كان حاسما من خلال أدائه وتمريراته الحاسمة وأهدافه، ومن بينها الأهداف التي سجلها في آخر نهائيين لدوري أبطال أوروبا فاز بهما ريال مدريد (عامي 2022 و2024)".

وأضاف النادي أن "فينيسيوس جونيور أصبح أحد أهم اللاعبين في واحدة من أنجح الفترات في تاريخنا"، رغم أن الفريق خرج من الموسمين الماضيين من دون إحراز أي لقب كبير.

ريال مدريد يتعاقد مع الجناح العاجي يان ديوماندي

تعاقد ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس مع الجناح العاجي يان ديوماندي من لايبزيغ الألماني بصفقة قياسية للنادي بلغت 161 مليون دولار بالإضافة إلى المكافآت، بحسب ما قدرت وسائل إعلام محلية.

وقال ريال في بيان إن اتفاقا تم التوصل إليه مع لايبزيغ بشأن ديوماندي "الذي ارتبط بنادينا للمواسم السبعة المقبلة، حتى 30 حزيران/يونيو 2033".

وبحسب الصحافة الإسبانية، أُبرم الاتفاق مقابل نحو 140 مليون يورو (161 مليون دولار) شاملة المكافآت، ما سيجعل الدولي الإيفواري البالغ 19 عاما أغلى لاعب في تاريخ العملاق الإسباني والقارة الإفريقية، بفارق كبير عن الكاميروني براين مبومو (مانشستر يونايتد الإنكليزي).

وكان ديوماندي قد انضم إلى لايبزيغ في صيف 2025 قادما من ليغانيس الإسباني، وقدم موسما استثنائيا العام الماضي بتسجيله 12 هدفا وتقديمه 8 تمريرات حاسمة في الدوري الألماني الذي تُوج فيه بجائزة أفضل لاعب شاب.

ويُعد الجناح الشاب القادر على اللعب في الجهتين اليمنى واليسرى، أحد أكثر اللاعبين طلبا في سوق الانتقالات، بعد تألقه مع لايبزيغ ومنتخب ساحل العاج في كأس العالم بأميركا الشمالية.

وكان مصدر مطلع على الملف قد أوضح لوكالة فرانس برس في أواخر حزيران/يونيو أن باريس سان جرمان الفرنسي كان يتفاوض مع لايبزيغ للتعاقد مع ديوماندي، لكن وفقا لوسائل إعلام عدة، فإن بطل دوري أبطال أوروبا مرتين (2025 و2026) أوقف المفاوضات بسبب قيمة الصفقة المطلوبة والمطالب المالية المرتفعة للاعب.

ويُعد ابن مدينة أبيدجان سادس صفقات ريال مدريد منذ بداية سوق الانتقالات، بعد التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، الظهير الإسباني مارك كوكوريا، المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الظهير الهولندي دينزل دومفريس والمهاجم الإسباني كارلوس إيسبي.

ومن المتوقع أن يحجز مكانه أساسيا في الجهة اليمنى من هجوم ريال مدريد إلى جانب النجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وتحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو العائد إلى نادي العاصمة بعد ثلاثة عشر عاما من فترته الأولى على مقاعد بدلاء الفريق الملكي.