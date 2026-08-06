كومباني يحدد هدف بايرن: الفوز بدوري الأبطال وتحقيق الثلاثية التاريخية

أكد مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، أن فريقه يستهدف التتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم المقبل، مشددًا على أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا يمثل الهدف الرئيسي، وذلك عشية المباراة الودية أمام أستون فيلا ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

أكد المدير الفني لبايرن ميونخ، البلجيكي فينسنت كومباني، أن فريقه سيدخل الموسم الجديد بطموح التتويج بالثلاثية التاريخية، مشددًا على أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا يمثل الهدف الأكبر للنادي، إلى جانب الحفاظ على لقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

وجاءت تصريحات كومباني، اليوم الخميس، عشية المباراة الودية التي تجمع بايرن ميونخ بأستون فيلا الإنجليزي في هونغ كونغ، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وقال كومباني إن بايرن يسعى إلى إحراز الثلاثية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما توج في الموسم الماضي بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان، الذي تُوج لاحقًا باللقب.

وأضاف: "في الوقت الحالي، أستطيع القول إن هدفنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولا شك في ذلك"، مؤكدًا أن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف يبدأ بالتركيز على كل مباراة على حدة.

وأوضح أن المنافسة على جميع الألقاب تتطلب جاهزية كاملة لجميع اللاعبين، قائلًا: "لكي نفوز بالدوري الألماني والكأس ودوري الأبطال، نحتاج إلى أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالة بدنية".

وأشار كومباني إلى أهمية الاستفادة من جميع عناصر الفريق ومواصلة تطوير التشكيلة، مضيفًا: "لقد اتخذنا بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، وآمل أن يساعدنا ذلك على تحقيق أهدافنا".

ولفت إلى أن تطوير الفريق بعد الموسم الماضي لن يكون مهمة سهلة، موضحًا: "لا يتعلق الأمر فقط بالألقاب التي أحرزناها، بل أيضًا بعدد الانتصارات والأهداف التي سجلناها. الأمر ممكن، لكنه صعب".

وكان بايرن ميونخ قد حقق في الموسم الماضي رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الألماني، بعدما سجل 122 هدفًا، متجاوزًا رقمه القياسي السابق البالغ 101 هدف.

وفي ما يتعلق بالمباراة الودية أمام أستون فيلا، أكد كومباني أن الحارس المخضرم مانويل نوير سيبدأ اللقاء أساسيًا، بعدما غاب عن المباراة الودية السابقة أمام جيجو الكوري الجنوبي، والتي شارك فيها الحارس البديل يوناس أوربيغ.

وأوضح المدرب البلجيكي أن نوير لا يزال الحارس الأول للفريق، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية منح أوربيغ فرصًا لاكتساب المزيد من الخبرة، مشيرًا إلى أنه خاض نهائي كأس ألمانيا وشارك في مباريات مهمة بدوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني: "مانويل هو حارسنا الأول، لكننا نثق أيضًا بيوناس أوربيغ، ونريد مواصلة مساعدته على التطور. والهدف هو منحه المزيد من فرص المشاركة، أما توقيت ذلك وكيفيته فسيحددان في الوقت المناسب".