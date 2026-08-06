ميسي يتصدر هدافي كأس الرابطتين بعد ثنائية في شباك أتلتيكو سان لويس

واصل ليونيل ميسي تألقه مع إنتر ميامي، بعدما سجل ثنائية قادت فريقه للفوز على أتلتيكو سان لويس 4-2 في افتتاح دور المجموعات من كأس الرابطتين، ليصبح الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 14 هدفًا.

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة أرقامه التاريخية في الملاعب الأميركية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لكأس الرابطتين بين أندية الدوريين الأميركي والمكسيكي، عقب تسجيله ثنائية قادت إنتر ميامي إلى الفوز على أتلتيكو سان لويس المكسيكي بنتيجة 4-2، مساء أمس الأربعاء.

ورفع ميسي رصيده في البطولة إلى 14 هدفًا، متجاوزًا الغابوني دينيس بوانغا لاعب لوس أنجليس أف سي بفارق هدف واحد، ليعتلي صدارة قائمة الهدافين في المسابقة.

وتأخر إنتر ميامي بهدف مبكر سجله دافيد رودريغيس في الدقيقة الرابعة، لكن ميسي أعاد فريقه إلى اللقاء سريعًا بإدراك التعادل في الدقيقة 11. وأضاف تيلاسكو سيغوفيا الهدف الثاني لميامي في الدقيقة 26، قبل أن يعود ميسي ليسجل هدفه الشخصي الثاني قبل نهاية الشوط الأول، فيما اختتم ميكايل مهرجان الأهداف بهدف رابع في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وحاول أتلتيكو سان لويس العودة في الشوط الثاني، وتمكن الإسباني رافا يورينتي من تقليص الفارق، إلا أن أصحاب الأرض حافظوا على تقدمهم حتى النهاية.

وكان ميسي قد ساهم في تتويج إنتر ميامي بلقب النسخة الأولى من كأس الرابطتين عام 2023، بعد فترة قصيرة من انضمامه إلى النادي، ليواصل منذ ذلك الحين تحطيم الأرقام في تجربته الكروية بالولايات المتحدة.

وفي بقية مباريات الجولة، فاز دالاس على كويريتارو 2-0، فيما تغلب ليون على ناشفيل بهدف دون رد.