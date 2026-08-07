إشبيلية يوافق على انتقال جبريل سو إلى جنوة الإيطالي

أعلن ناديأعلن نادي إشبيلية الإسباني، الخميس، توصله إلى اتفاق مع جنوة الإيطالي لانتقال لاعب الوسط السويسري جبريل سو، الذي سيغادر الفريق مقابل أربعة ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده. ويأتي رحيل سو ضمن تحركات النادي لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، أمس الخميس، توصله إلى اتفاق مع جنوة الإيطالي بشأن انتقال لاعب خط الوسط السويسري جبريل سو إلى صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير، سيدفع جنوة قيمة الشرط الجزائي في عقد سو، والبالغة أربعة ملايين يورو، بعدما كانت المفاوضات بين الناديين قد بدأت خلال الأيام الماضية قبل أن تدخل حيز التنفيذ رسميًا.

وساهم رحيل سو في تخفيف الأعباء المالية عن إشبيلية، إذ كان اللاعب قد وافق في الصيف الماضي على تأجيل جزء من راتبه وخفضه لمساعدة النادي الأندلسي على تحقيق التوازن المالي.

ويأتي خروج سو ضمن سلسلة من التحركات التي أجراها إشبيلية لتقليص فاتورة الرواتب، بعد رحيل عدد من اللاعبين، من بينهم نيانزو ورافائيل مير، ما منح النادي مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات وتعزيز صفوفه.

ويعمل إشبيلية حاليًا على تدعيم خط الوسط، حيث يسعى إلى التعاقد مع كوتشوراشفيلي ضمن خطته لإعادة بناء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.