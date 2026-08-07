خودار يكرر تفوقه على موسيتي ويبلغ الدور الرابع في كندا المفتوحة

تغلب الإسباني رافاييل خودار على الإيطالي لورينزو موسيتي للمرة الثانية خلال أسبوع، بفوزه عليه 6-4 و6-3 في بطولة كندا المفتوحة للتنس، ليبلغ الدور الرابع من المسابقة.

واصل الإسباني رافاييل خودار تفوقه على الإيطالي لورينزو موسيتي، بعدما تغلب عليه للمرة الثانية خلال أسبوع، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور الرابع من بطولة كندا المفتوحة لكرة المضرب (تنس).

وحسم خودار المواجهة بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3، في مباراة استغرقت ساعة و35 دقيقة، ليكرر انتصاره على المصنف الخامس عالميًا بعد فوزه عليه الأسبوع الماضي في بطولة واشنطن المفتوحة.

وقال خودار في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: "أعتقد أنني قدمت أداء رائعا في رد الكرات. عموما، لعبت بثبات كبير، وحاولت الهجوم كلما سنحت لي الفرصة. لورينزو لاعب من الطراز الرفيع، لذا كنت أعلم أنه علي التعامل مع لحظات الضغط ببراعة. لذلك أنا سعيد للغاية بأدائي اليوم".

وفي بقية المباريات، فاز براندون ناكاشيما على تيتوان دروجيه 4 / 6 و6 / 2 و7 / 5 ، وييري ليتشكا على ألكسندر بلوك 6 / 3 و6 / 4.