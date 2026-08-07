تقارير: مانشستر سيتي يرفض عرضا من برشلونة لضم رودري

رفض مانشستر سيتي عرضًا أول من برشلونة بقيمة 38.5 مليون إسترليني لضم لاعب وسطه الإسباني الفائز بكرة القدم الذهبية وكأس العالم، حيث يطالب النادي الإنجليزي بـ68 مليونًا للتخلي عن خدماته قبل عام من نهاية عقده.

رفض مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا من برشلونة الإسباني للتخلي عن لاعب وسطه الدولي رودري، المتوج مؤخرا مع إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم، وفق ما أفادت تقارير، اليوم الجمعة.

وأشارت التقارير إلى أن سيتي رفض العرض الأول المقدم من برشلونة والبالغ 38.5 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار).

ويبقى عام على انتهاء عقد ابن الثلاثين عاما مع سيتي، وقد ارتبط اسمه بقوة بالعودة إلى بلاده.

ويُعتقد أن سيتي يطالب بقرابة 68 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن رودري الذي اختير أفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في أميركا الشمالية.

واعتُبر ريال مدريد الوجهة الأكثر ترجيحا للاعب، لكن يبدو الآن أن غريمه برشلونة في موقع جيد لحسم الصفقة.

وانضم رودري إلى مانشستر سيتي عام 2019 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، في طريقه لإحراز العديد من الألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2023 تحت قيادة مدربه السابق مواطنه بيب غوارديولا.

كما توج مع بلاده بكأس أوروبا 2024، في العام الذي أحرز فيه أيضا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قبل أن تتسبب إصابة خطيرة في الركبة في إبعاده عن معظم موسم 2024-2025.