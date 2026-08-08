إنفانتينو يواجه اتهامات باستغلال النفوذ خلال فترة عمله في "ويفا"

يواجه إنفانتينو اتهامات باستغلال موقعه في "يويفا" لتسهيل ترقية موظفة كانت تربطه بها علاقة عاطفية، إلى جانب الموافقة لاحقا على تعويضها ماليا وتغطية تكاليف دراستها بقيمة نحو 50 ألف يورو

يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اتهامات باستغلال النفوذ خلال فترة توليه منصبا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية.

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وبحسب الصحيفة، فإن إنفانتينو الذي شغل منصب الأمين العام في "يويفا" بين عامي 2009 و2016، استغل نفوذه لضمان ترقية موظفة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كانت تربطه بها علاقة عاطفية.

ونشرت "ذا تليغراف" تقريرها مساء الجمعة، فيما نفى المسؤول الكروي هذه الاتهامات بضرس قاطع.

وذكرت الصحيفة البريطانية، من دون الكشف عن مصادرها، أن الموظفة حصلت، بعد ترقيتها لفترة في "يويفا"، على "تعويض من ستة أرقام" وافق عليه إنفانتينو عند مغادرتها المنظمة، في عام لم تحدده الصحيفة، إضافة إلى تكفل الاتحاد برسوم دراسية بلغت نحو 50 ألف يورو للالتحاق بمدرسة لإدارة الأعمال.

وأقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن "دفعة مالية" قد صُرفت في ذلك الوقت، إلى جانب تسديد تكاليف دراسة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال في مدرسة محلية لإدارة الأعمال.

وشدد "يويفا" على أن "هذه الدفعة كانت متوافقة مع القواعد المعمول بها آنذاك بما يخص الموظفين الذين يغادرون المنظمة"، مضيفا أن تلك "القواعد" جرى تشديدها منذ عام 2016.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن لوائح الموظفين المعمول بها حاليا "تعكس تلك المتبعة في منظمة حديثة ورائدة".

ونقلت "ذا تليغراف" عن متحدث باسم "فيفا" قوله إن إنفانتينو يرفض "بشدة هذه الادعاءات"، التي وصفها بأنها "كاذبة قطعا".

وأضاف المتحدث "أي إيحاء بوجود سلوك غير لائق أو انتهاك للأنظمة أو اللوائح هو تشهير"، مؤكدا أن "أي موظف في ’يويفا’ أو ’فيفا’ لم يتقدم قط بشكوى بشأن سلوك السيد إنفانتينو، لأنه لم تقع أي حادثة تتعلق به".

ويخوض إنفانتينو المرشح لولاية جديدة في آذار/ مارس المقبل، أزمة متصاعدة منذ الكشف أواخر تموز/ يوليو عن مشروعه المثير للجدل، الذي كان يهدف إلى فتح "فيفا" أمام المستثمرين من القطاع الخاص، قبل أن يتخلى عنه لاحقا.

ويواجه إنفانتينو انتقادات، خصوصا من جانب "يويفا" الذي جدد الخميس تهديده بمقاطعة بطولات كأس العالم، معتبرا أن مجرد سحب المشروع المثير للجدل لا يمثل حلا كافيا.