أمم إفريقيا للسيدات: مالاوي تواصل مفاجآتها وتبلغ نصف النهائي ومونديال 2027

واصل منتخب مالاوي للسيدات مفاجآته في كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب، بعدما قلب تأخره أمام غانا إلى فوز 2-1، ليبلغ نصف النهائي ويحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2027 في البرازيل.

واصل منتخب مالاوي للسيدات كتابة واحدة من أبرز مفاجآت كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب، بعدما قلب تأخره أمام غانا إلى فوز 2-1، مساء أمس الأحد، ليبلغ الدور نصف النهائي ويحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2027 في البرازيل.

وبدت غانا في طريقها إلى حسم المباراة مبكرًا، بعدما افتتحت شانتيل بوي - هلوركا التسجيل بعد سبع دقائق فقط. لكن رد مالاوي جاء سريعًا، إذ أدركت تيموا تشاوينغا التعادل بعد خمس دقائق، إثر تسديدة تحولت إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 79، اكتملت المفاجأة عندما اقتحمت روز كادزيري منطقة الجزاء وسددت كرة تجاوزت حارسة غانا سينثيا كونلان، مانحة مالاوي هدف التقدم.

وحاول المنتخب الغاني الضغط بقوة في الدقائق الأخيرة بحثًا عن التعادل، إلا أن دفاع مالاوي صمد حتى صافرة النهاية، ليحقق المنتخب انتصارًا تاريخيًا.

وتلتقي مالاوي في نصف النهائي، الأربعاء، مع الجزائر في الدار البيضاء، فيما يواجه المنتخب المغربي المضيف نظيره الكاميروني في الرباط، بعد فوز الأخير على نيجيريا حاملة اللقب 1-0.

وتضمن المنتخبات الأربعة التي بلغت نصف النهائي التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، فيما تحصل المنتخبات التي خرجت من الدور ربع النهائي على فرصة إضافية عبر ملحق إفريقي وآخر بين القارات.

ويُعد وصول مالاوي إلى نصف النهائي إنجازًا استثنائيًا، إذ لم يسبق للمنتخب، المصنف 153 عالميًا، أن بلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وبدأ المنتخب مشواره بفوز مفاجئ على نيجيريا، صاحبة الرقم القياسي بـ10 ألقاب، بنتيجة 3-2، ثم تغلب على مصر 3-1، قبل أن يخسر أمام زامبيا 1-2، لكنه تصدر مجموعته الثالثة.

أما غانا، صاحبة ثلاثة مراكز وصافة في تاريخ البطولة، فكانت تدخل المواجهة بأفضلية كبيرة على الورق، إذ تتقدم على مالاوي بـ62 مركزًا في التصنيف العالمي، لكن ذلك لم يمنع المنتخب المالاوي من مواصلة مغامرته والوصول إلى المربع الذهبي.