المغربي بوعدي يقترب من مانشستر سيتي مقابل 100 مليون يورو

نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا غارديان" خبرا يفيد باقتراب اللاعب المغربي اليافع من الانضمام إلى مانشستر سيتي، بعدما توصل إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية في عقده، فيما يضع النادي الإنجليزي اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع نادي ليل الفرنسي.

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني)، في الوقت الذي يبدو فيه رحيل الإسباني رودري إلى برشلونة أقرب من أي وقت مضى.

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وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الإثنين، أن بوعدي البالغ من العمر 18 عاما توصل إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية لعقده مع مانشستر سيتي، فيما لا تزال إدارة النادي الإنجليزي تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع ليل، الذي يقدر قيمة لاعبه بنحو 100 مليون يورو.

ويأتي تحرك سيتي لضم بوعدي في ظل اقتراب رودري، البالغ من العمر 30 عاما، من مغادرة النادي والانتقال إلى برشلونة.

(Getty Images)

وفي حال إتمام صفقة بوعدي، سينضم اللاعب المغربي إلى الإنجليزي إليوت أندرسون، الذي تعاقد معه سيتي الشهر الماضي قادماً من نوتنغهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، لتشكيل خط وسط جديد للفريق، بعد رحيل البرتغالي برناردو سيلفا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل في مباراة الدرع الخيرية، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بورنموث في 23 آب/ أغسطس.