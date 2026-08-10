بليندا بنشيتش تبلغ ربع نهائي بطولة كندا المفتوحة

تأهلت السويسرية بليندا بنشيتش إلى الدور ربع النهائي من بطولة كندا المفتوحة للتنس، بعد فوزها على الفلبينية ألكس إيلا بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و6-0.

واصلت السويسرية بليندا بنشيتش مشوارها في بطولة كندا المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، بعدما تغلبت على الفلبينية ألكس إيلا بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتأهلت بنشيتش، المصنفة الـ12 في البطولة والمتوجة بلقبها سابقًا، إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في مشاركاتها ببطولة كندا المفتوحة، التي تعد إحدى أبرز بطولات فئة الألف نقطة ضمن منافسات رابطة محترفات التنس.

ورفعت السويسرية رصيدها إلى 18 انتصارًا في البطولة، لتصبح بطولة كندا المفتوحة الأكثر تحقيقًا للانتصارات لها ضمن بطولات الألف نقطة. وتأتي بطولة إنديان ويلز في المرتبة الثانية، برصيد 15 انتصارًا.

كما حققت بنشيتش انتصارها الـ15 مقابل أربع هزائم على الملاعب الصلبة خلال الموسم الحالي، وهي الأرضية التي حققت عليها ثمانية من ألقابها العشرة في مسيرتها الاحترافية.

ولم تكن مواجهة إيلا الأولى التي تحقق فيها بنشيتش الفوز على لاعبة تعتمد اليد اليسرى، إذ رفعت السويسرية سلسلة انتصاراتها المتتالية أمام اللاعبات الأعسر إلى عشرة، وهي سلسلة تعود إلى عام 2024.

وأبدت بنشيتش استغرابها من هذا الرقم، رغم أنها أكدت أنها لا تشعر بالراحة عادة أمام اللاعبات اللواتي يلعبن باليد اليسرى.

وقالت بنشيتش في تصريحات للموقع الإلكتروني لرابطة محترفات التنس: "أشعر أنه لا يمكن أن يكون الأمر مصادفة. إنه أمر غريب بالنسبة لي أيضًا، لأنني أكره حقًا اللعب ضد لاعبات يستخدمن اليد اليسرى، فهذا الأمر غير مريح على الإطلاق".

وأضافت: "تشعر بعدم الارتياح طوال المباراة، لكن ربما أكون، بفضل توقيتي الجيد، قادرة نوعًا ما على التكيف. أعتقد أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه، لأنني حقًا لا أحب اللعب ضدهن".

وفي مباراة أخرى، واصلت اليابانية نعومي أوساكا مشوارها في البطولة، بعدما تغلبت على الكندية ليلى فرنانديز بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و6-4، لتبلغ الدور ربع النهائي أيضًا.