ليفربول يعلن تعاقده رسميا مع أراوخو حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ليفربول تعاقده رسميا مع مدافع نادي برشلونة الإسباني، رونالد أراوخو، لموسم واحد على سبيل الإعارة.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعاقده مع المدافع الأوروغوياني، رونالد أراوخو، على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني حتى نهاية موسم 2026/ 2027.

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وذكر موقع ليفربول الرسمي أن المدافع الدولي الأوروغوياني سينضم إلى الفريق، بعدما خاض أكثر من 200 مباراة مع برشلونة.

وكان أراوخو قد ساهم في الفوز بثلاث بطولات دوري مع برشلونة منذ انضمامه إليه في عام 2018، وجاء لقبه الأخير في الموسم الماضي، كما وقع الاختيار عليها ليحمل شارة قائد الفريق أوائل العام الجاري.

وانضم أراوخو لقائمة المدرب الإسباني أندوني إيراولا، مدعما بذلك خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال أراوخو ، الذي سيرتدي القميص رقم 33، في تصريحات لموقع ليفربول: "لا يمكنني الانتظار حتى أبدأ، أنا سعيد للغاية".