"كرة القدم ليست ملكا لأحد": "يويفا" و"كونكاكاف" وآسيا تتحدى إنفانتينو

صعّدت اتحادات "يويفا" و"كونكاكاف" والاتحاد الآسيوي خلافهم مع رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، مؤكدين أن إدارة اللعبة يجب أن تقوم على الشفافية والمساءلة لا على النفوذ الفردي، مؤكدين على ضرورة "نزاهة اللعبة ونزاهة أولئك المنتخبين لقيادتها".

شدد الاتحاد الأوروبي "يويفا" ونظيراه الآسيوي والأميركي الشمالي "كونكاكاف" على أن كرة القدم "ليست ملكا لأي فرد"، في رسالة مفتوحة موجهة ضد رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، جياني إنفانتينو، رغم سحبه المشروع الرامي إلى إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في بطولاته.

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وقالت الاتحادات القارية الثلاثة في "رسالة مفتوحة إلى أسرة كرة القدم"، إن "القيادة في كرة القدم ليست ملكية. لا تتعلق بالاحتفاظ (بالسلطة)، أو المطالبة بالاحتفاظ بها"، مضيفة "عندما تُفقد الثقة نتيجة الخداع، عندما يضع فرد نفسه فوق الجماعة التي ائتمنته على السلطة، يكون قد تخلى عن هذا الواجب".

وانتقدت الاتحادات الثلاثة "الصمت حيث ينبغي أن تكون هناك مساءلة، والمسافة (قرارات أحادية من دون استشارة) حيث ينبغي أن تكون هناك شفافية. هذه ليست الصفات التي تستحق كرة القدم أن تجدها في قيادتها".

ولم تقتنع الاتحادات الثلاثة بالهجوم المضاد الذي شنّه "فيفا" الأربعاء الماضي، حين قدم "اعتذارات" عن الجدل الذي أثاره مشروعه لإنشاء شركة تجارية، مع إعلانه "دعمه الكامل" لإنفانتينو عقب اجتماع أزمة في الرباط.

ويرى كل من "يويفا" و"كونكاكاف" والاتحاد الآسيوي أن الرسالة التي بعثت بها الهيئة الدولية إلى اتحاداتها الأعضاء الـ211، "تقدم الأمر على أنه خلل في التواصل، في حين أن ما شهدته كرة القدم هو خلل في التقدير"، و"خرق جوهري للثقة تجاه المؤسسات التي وُجد ’فيفا’ أساسا لخدمتها".

ومن خلال مخاطبة "أسرة كرة القدم"، المنقسمة بعمق في قراءتها لهذه القضية، تسعى الهيئات الثلاث إلى تبديد المخاوف التي قد تنتاب الاتحادات التي بقيت موالية لإنفانتينو، مع الأخذ بعين الاعتبار إغراء العائد المالي الذي كان يعدها به.

وكتب رؤساء وأمناء عامون في الهيئات القارية الثلاث أن "الأمر لا يتعلق بالمال. سبق للاتحادات القارية أن دعت إلى توزيع مسؤول للاحتياطات الضخمة الحالية لدى ’فيفا’، بهدف تعزيز الاستثمار بقدر أكبر في تطوير الاتحادات الأعضاء".

كما أن "يويفا" الذي يهدد بمقاطعة جميع بطولات "فيفا"، و"كونكاكاف" والاتحاد الآسيوي لا تعتزم "التراجع عن توسيع المسابقات، أو المخصصات المرتبطة بكأس العالم، أو أي قرار آخر اتُّخذ جماعيا. لقد اتُّخذت هذه القرارات معا ويجب الإبقاء عليها".

وتعتبر الهيئات الثلاث أن "الأمر يتعلق بشيء أكثر جوهرية: نزاهة اللعبة ونزاهة أولئك المنتخبين لقيادتها".